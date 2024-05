Lomas de Zamora, otro club de amigos en la Justicia

Escuchar

El de Lomas de Zamora va camino a consagrarse como uno de los clubes de amigos notorios entre los que nuclean a funcionarios del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Una forma de asociarse para moldear las relaciones entre el Estado y la sociedad a partir de la fidelización del vínculo entre sus poderes y quienes dependen de condicionar su comportamiento para obtener beneficios en actividades específicas. La causa de los cuadernos dejó al descubierto la organización del que predominaba en la obra pública. Probablemente el más famoso de todos.

Esa investigación permitió conocer la ingeniería que anuló la cualidad esencial de ese procedimiento. Un concurso para determinar el precio que transforme al gasto público en inversión eficaz. Algo imposible con un círculo cerrado que resolvía el ganador y el valor de la obra al margen de esa compulsa, acotada únicamente al intercambio de roles entre el vencedor y los vencidos. Como una galería de espejos circulares donde resulta difícil discernir el punto de partida original del primer reflejo en una serie de repeticiones infinitas, ese modelo parece replicarse en casi todos los ámbitos.

El peronismo es un actor decisivo para que este fenómeno se haya extendido en la Justicia bonaerense durante los últimos 40 años. Carlos Baccini, Sebastián Bisquert y Jorge Grieco transparentan la vigencia de una opacidad permanente que no podría reproducirse sin la complicidad del Consejo de la Magistratura. El organismo encargado de seleccionar a los aspirantes a ser funcionarios judiciales. Además de ser fiscales en Lomas de Zamora, Baccini, Bisquert y Grieco fueron elegidos por el Consejo de la Magistratura para integrar la terna de la que saldrá el nuevo fiscal general de ese departamento judicial. El cargo lo viene desempeñando en forma interina Baccini, quien, además de ésta, integra otras tres ternas para ser juez en las Cámaras de Garantías de Merlo, La Matanza, Lanús / Avellaneda y fiscal general en Merlo. Bisquert compite con él en las cámaras de Merlo y Lanús/ Avellaneda. Pero, por otra parte, está ternado para ser defensor general en Merlo. Griecco solo participa de la que saldrá el nuevo fiscal general en Lomas de Zamora.

Pero la intervención de los tres en el expediente que Bisquert resolvió archivar en 2020 es el antecedente común más importante para que se les acepte la membrecía en este club. En esa causa se investigó si Martín Insaurralde, Hernán Rozín y Claudio Raggio habían cometido el delito de defraudación al consentir que el municipio de Lomas de Zamora contrate firmas vinculadas al estudio contable que los dos compartían en Bernal. La sospecha inicial era más escabrosa. Les adjudicaba la propiedad de varias de ellas, contratadas mientras Rozín era el contador municipal y Raggio el secretario de Hacienda.

Bisquert basó su fallo en otro del Tribunal de Cuentas que habría redactado Juan Pablo Peredo. El ex CEO de Codere y una de las referencias de la industria del juego bonaerense fue designado en ese cuerpo por un acuerdo de Martín Insaurralde con María Eugenia Vidal. El Tribunal de Cuentas audita la ejecución presupuestaria de los municipios. El dictamen que habría tenido a Peredo de autor intelectual no halló irregularidades en las contrataciones autorizadas por Rozín y Raggio. Pero no dejó pasar una omisión llamativa: las autoridades municipales nunca efectuaron los descargos solicitados por el Tribunal de Cuentas. Por eso no descartó revisar su propio fallo si aparecían nuevas pruebas. El mismo criterio aplicó Bisquert para archivar la causa. Esas dos puertas entornadas podrían ser abiertas por el fiscal federal, Sergio Mola, que investiga a Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la causa que subroga el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.

Mola le solicitó al fiscal general, Baccini, el envío de la causa archivada por Bisquert. La renuencia de Baccini hizo que Mola recurra a la Procuración General bonaerense. La intervención del ministerio público dejó al desnudo que Baccini había devuelto las pruebas al municipio que, a la vez, procedió a destruirlas. Insaurralde intervino personalmente ante el Consejo de la Magistratura para que el 30 de abril vote en forma unánime a la terna para fiscal general en Lomas de Zamora. Daniel Soria se ausentó ese día. Como titular de la Corte bonaerense, Soria preside el Consejo de la Magistratura. Lo sustituyó Patricia Ochoa. Vicepresidente del Consejo y fiscal general de La Matanza que en noviembre del año pasado se abstuvo de votar por su hijo, Sebastián Carreira Ochoa, para la terna que cubrirá una vacante en la Cámara de Garantías de La Matanza. Una de las tres donde Baccini es candidato.

La influencia desplegada por Insaurralde en el Consejo de la Magistratura formaría parte de la estrategia de su defensa para que la causa pase a la Justicia bonaerense, si antes puede demostrar que no incurrió en el lavado de activos, el delito por el que la Justicia Federal tiene la investigación en su poder. Sin ese cargo, la causa debería quedar en la Justicia ordinaria y ser investigada bajo la supervisión de la fiscalía general en Lomas de Zamora. Es decir: Baccini, Bisquert o Grieco. Es lo que trasciende de un caso rodeado de un hermetismo difícil de penetrar.

La especulación de los abogados del exintendente de Lomas de Zamora se basa en que Kreplak se declaró incompetente con la denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos presentada por Evangelina Cordone contra Juan Pablo de Jesús. El juez declinó entender en esa causa a favor de la Justicia Federal de Dolores, cuyo departamento judicial tiene jurisdicción sobre el partido de la Costa.

Actual diputado provincial por Unión por la Patria, De Jesús fue intendente de ese municipio hasta 2023. Cordone es concejal de Juntos en ese distrito y acusó a de Jesús de ser testaferro de Insaurralde en parte de las 60 propiedades que le adjudicó, distribuidas entre la Costa Atlántica y el conurbano. La Cámara Federal de La Plata tiene pendiente resolver lo que hará con la apelación presentada por Mola sobre la incompetencia declarada por Kreplak.

El fiscal tiene la denuncia contra De Jesús y analiza su conexión con la causa que sigue contra Insaurralde. Acompañados por sus parejas, Alexis Toumikián y Jessica Cirio, De Jesús e Insaurralde compartieron un misterioso viaje a Cancún en jet privado con un costo de casi cien mil dólares. Peredo fue otro de los pasajeros de ese vuelo. Es decir, el aparente autor del voto con el que Bisquert archivó la causa contra Insaurralde, pero redactado con una prudencia digna de un clarividente para no quedar inmiscuido con eventuales consecuencias posteriores.

Una presunta sabiduría que habría inspirado a Bisquert para tomar recaudos similares cuando archivó la causa contra Insaurralde, Rozín y Raggio. Esas prevenciones habilitarían a Mola a reabrirla e investigar si el lavado de activos no habría comenzado a tener lugar con la contratación de las firmas vinculadas a Rozín y Raggio. Por ahora, no son más que suspicacias. Tal vez sobredimensionadas por la inspección a la fiscalía general de Lomas de Zamora que ordenó la semana pasada la Procuración General bonaerense, un hecho que habría alterado en exceso el ánimo de Baccini y convertido en un trago amargo los festejos por ser incluidos en la terna que compartió con Grieco y Bisquert. El ministerio público todavía no determinó la sanción disciplinaria que les aplicaría por resistir el envío de documentación a Mola. Un clima de aparente alta sensibilidad que promueve otras exageraciones. Como la participación de empresas líderes en la construcción de otro edificio de gran envergadura en Lomas de Zamora, gracias a la medida de excepción a las normas vigentes que aprobó el Concejo Deliberante.

El contexto en el que Insaurralde habría advertido que “si caigo yo, cae medio país.” Un vaticinio proferido en el quincho del Parque Municipal de Lomas de Zamora. El ámbito donde recibirá este mediodía con un asado a los intendentes del conurbano que siguen reconociéndolo como un nexo insustituible para que funcione el complejo mecanismo de intereses políticos y económicos que sostiene la alianza entre ese sector del peronismo bonaerense y La Cámpora para controlar el PJ. Otra murmuración de tantas. Similar a la que descarta que vaya a concretarse la interna del PJ anunciada por Máximo Kirchner para el 17 de noviembre. Es lo que aseguran haber escuchado del hijo de Cristina quienes le pidieron detalles de esa convocatoria. Más suspicacias. Si asiste al asado, Gustavo Menéndez podría argüir que tuvo una buena razón para violar la abstinencia a viajar al exterior que se auto impuso este año. El Papa lo recibió el 2 de mayo en una audiencia privada para ponerse al tanto de la situación social.

Quizás como a muchos otros observadores, al Papa lo sorprenda la tensa paz social que reina en el conurbano frente a la recesión. La mayoría de los municipios cuadruplicó el gasto en alimentos para garantizarla. Tal vez sea la mayor contribución del kirchnerismo al gobierno nacional, enredado en su propia impericia para lograr la sanción de la Ley Bases. Probablemente por decoro, ninguno de los comensales le preguntará a Insaurralde por su situación judicial. Ni tampoco por rumores que nadie atina a desmentir con firmeza. El de la visita que Wado De Pedro efectuó a Gabriel Mariotto y Pablo Paladino en búsqueda de un acuerdo de unidad que evita la elección interna es el que más conmovió al poder local. Sobre todo porque el ex ministro del Interior no adelantó su presencia. Más inquietante fue la zozobra que habría padecido Federico Otermín en Villa Centenario. El intendente habría sido increpado por trabajadores de una cooperativa, disgustados por el atraso en el cobro de sus salarios que paga el Ministerio de Capital Humano a través del municipio. La cartera de Sandra Pettovello no logra alejarse del ojo de la tormenta ni siquiera con las versiones de la renuncia de Nicolás Posse.

Pettovello proyecta en el jefe del Gabinete todas las desgracias de una gestión en la que ya perdió siete funcionarios en menos de seis meses. El hecho que involucraría a Otermín ocurrió en el cruce de las calles Baliña y Cappello en Villa Centenario. Una de las diez localidades de Cuartel Noveno. La región de Lomas de Zamora que concentra al 40 por ciento de sus electores, identificados mayormente con el peronismo. La cercanía con el estadio “Miguel Gallardón” del club Los Andes hizo circular la especulación de que esos cooperativistas serían parte del núcleo duro de ese cuerpo de choque. Varios de sus miembros eran buscados sin éxito por el fiscal Jorge Grieco, acusados de participar de un tiroteo en la puerta del colegio que funciona en ese estadio. La protección política que la barra tendría para actuar con libertad provoca habladurías inverosímiles. Como su capacidad de incidir en las licitaciones de obras públicas. Mola los encontró y ordenó detenerlos en las instalaciones del polideportivo que Los Andes tiene en Villa Albertina. Otra localidad de Cuartel Noveno. Probablemente un circuito vedado al club de amigos de la Justicia bonaerense.