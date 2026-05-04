Cartas de lectores: Estupor, bochornoso, la figura de Illia

Estupor

Hace pocos días, la justicia de Santa Fe resolvió cobrarle a los padres de un alumno que realizó una amenaza en su colegio los gastos del operativo policial, los que ascendieron a más de $ 6.000.0000. El 29 de abril hemos escuchado con verdadero estupor las vagas explicaciones del Sr. Adorni (al momento de brindar el supuesto informe de gestión ante la Cámara de Diputados), con respecto a sus desmesurados gastos y los de su cónyuge, con el agravante de que el Sr. presidente de la Nación acudió injustificadamente al lugar con toda su comitiva y a modo de “barra brava”. ¿Se actuará de igual manera que en la provincia de Santa Fe, o será que también nosotros nos deberemos hacer cargo de todos los gastos que aquello implicó incluyendo, desde luego, los de la seguridad de tantos personajes de la casta de turno? Además, ¿está ello permitido por la Constitución Nacional? ¿Por qué motivo se permite que la casta mileísta goce de tales privilegios rompiendo descaradamente con el principio de igualdad ante la ley? ¿No es que el que las hace las paga?

Gracias a Dios no somos periodistas, pues de así ser, estaríamos expuestos a que con su acostumbrada amabilidad simplemente nos responda ¡chorros, bestias inmundas, H.D.P., basuras, parásitos mentales, mandriles, degenerados fiscales, pelot…., imbéciles, brutos keynesianos y tantas otras lindezas surgidas del vocabulario presidencial.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Bochornoso

Una vez más el Congreso se convirtió en un bochornoso y vergonzoso ámbito por parte de los que se dicen honorables. De honorables hoy, salvo honrosas excepciones, no tienen nada. Era de esperar esas reacciones ante la presencia del Jefe de Gabinete quien, en mi humilde opinión, debería dar un paso al costado, para evitar perjudicar la gestión presidencial. Lamentable que estos legisladores dejen al descubierto lo poco que respetan a quienes hicieron posible que estén donde están.

Cristina Wakim

criswakim29@gmail.com

La figura de Illia

Acabo de leer el libro Arturo Illia: mi padre, escrito por su hijo Leandro, y siento la imperiosa necesidad de expresarle mi agradecimiento por este magnífico testimonio y homenaje a quien fuera un presidente sabio y humilde, que vivió para servir y cuanto hizo lo puso al servicio de la salud y la educación. Su lectura nos recuerda cuáles deben ser las prioridades de los gobiernos, y que los gritos aturden, pero no convencen. El expresidente Illia debe figurar entre los próceres de nuestro país y los partidos políticos deberían incluir sus ideas en sus plataformas.

Antonino E. Martínez

DNI 4.746.495

Enojo

Estoy harto, enojado y triste a la vez, porque siento que nos estafan diariamente y nos estamos acostumbrando. La principal estafa es la inacción de la justicia, que hace más de 10 años tiene más de 13 causas probadas de corrupción en sus manos y no sanciona como corresponde, ignoro si por ineptitud o por complicidad. Sumado a esto vemos con estupor cómo se sacan las causas de encima y se las pasan entre ellos y se tiene que empezar de cero. Es doloroso y da bronca pensar en que pueda haber algún contubernio con los jueces enredados con la politica para dilatar causas plagadas de pruebas para emitir condenas. Ahora con el caso Adorni parece haber cierta saña, pero en esto no hay que ser hipócritas, muchos han guardado dólares en una caja fuerte durante los gobiernos K, porque veíamos cómo nos robaban y destruían el país. Está muy bien lo que está haciendo la justicia actualmente, así que espero que los jueces de una vez por todas determinen que la expresidenta presa sea llevada a una cárcel, y no permanezca más en un departamento con todas las comodidades. También les pedimos celeridad con los casos AFA, cuadernos, memorándum con Irán, Hotesur, muerte de Nisman y tantos otros. Y me pregunto: ¿cuál es el rol de los organismos de justicia que tienen que controlar el comportamiento y el trabajo de los jueces? Otras estafas son las cometidas por gobernadores e intendentes, que incorporan amigos y familiares en el estado; las jubilaciones de privilegio de muchos funcionarios kirchneristas; las dietas que se decretan diputados y senadores (que se rasgan las vestiduras hablando de los pobres). Es lamentable verlos cuando juran por la Pachamama, por el primo, por la tía, y cuando no tratan los temas en las sesiones. Gritan, insultan, le faltan el respeto al que habla, no se les cae una idea innovadora. Muchos tienen prontuario y no resuelven nada, ya que lo único que quieren es destruir. Otra estafa es la impunidad que tienen todos los sindicalistas multimillonarios que en su vida presentaron una declaración jurada de sus patrimonios y la extorsión que le hacen a las empresas.

Por último, hay que abrir bien los ojos en la elección de los nuevos jueces: que se los investigue, que sean idóneos, honestos con currículum y trayectoria, y no tengan prontuario . Él no hacer justicia es una de las principales causas del deterioro que ha tenido nuestro país en los últimos 20 años.

Luis J. Ramos

luisramos1945@gmail.com

Giovanni Papini

Mis mayores felicitaciones su autor por la columna de opinión del 27-04-26 que reivindica la pluma “sustanciosa y versátil” de ese gran genio (converso al catolicismo) que fue Giovanni Papini. Agrego a los elegios sólo una nota al pie que lo muestra en 1931, como un verdadero profeta de la IA: En “Gog. EL Libro Negro” hay un capítulo titulado: “El tribumal electrónico”. La máquima dice, no tiene necesidad de jueces, abohados ni oficiales de justicia. “Un complejo conjunto mecánico, animado únicamente por la corriente eléctrica, pretendía resolver [...] los misteriosos ptoblemas de las almas humanas.” E ironizaba: La [I.A.] “tiene, sin duda, un mérito: “el de ser más rápido que cualquier tribunal [de] jueces de carne humana.”

Javier Ignacio Baños

Ex Fiscal

DNI 23.771.916

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