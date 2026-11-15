Los conflictos que la Argentina olvidó

Nadie sabe cuándo sucederá, pero en algún momento no muy lejano la Corte Suprema volverá a resolver sobre las correrías de Claudio “Chiqui” Tapia y de su socio y presunto cómplice Pablo Toviggino. En el entretanto, los que mandan en la entidad más importante del fútbol argentino (y, sobre todo, Tapia) usan para beneficio propio la popularidad de la selección argentina, de sus jugadores y de su director técnico, Lionel Scaloni, que no es solo un excelente profesional del deporte, sino también una persona honorable. Fue, por ejemplo, la primera vez que se vio a un presidente de la AFA recibir a cada uno de los integrantes de la selección con besuqueos que carecen de cualquier explicación. Es la primera vez también que esa entidad suspende el ingreso de medios periodísticos a los eventos más importantes del fútbol. A LA NACIÓN le negó el acceso a los dos partidos amistosos que está jugando la selección argentina porque el diario investigó y difundió los presuntos delitos económicos del dueto Tapia-Toviggino. Los delitos son muchos, y el dinero en juego es más todavía. Nunca en los últimos 124 años este diario se vio impedido de presenciar partidos de la selección del fútbol argentino. Es inadmisible que un dirigente imputado y procesado por la Justicia se dé el lujo de negarle a la prensa el derecho de informar. Antes, Tapia había resuelto suspender por tiempo indefinido al canal de noticias TN para que cubriera desde eventos de esa organización hasta partidos de fútbol. La excusa consistió en que un programa de ese canal había emitido un video falso sobre Tapia y la selección hecho con inteligencia artificial. Esa información engañosa fue -debe reconocerse- una práctica que el periodismo profesional no puede justificar bajo ningún pretexto. Pero, en el fondo, el motivo real de aquella negación de la libertad de prensa refiere también a la cobertura periodística de ese canal sobre las aventuras judiciales de los cabecillas de la AFA.

Es inadmisible que un dirigente imputado y procesado por la Justicia se dé el lujo de negarle a la prensa el derecho de informar

Tapia goza de una rara protección política. Javier Milei se había pronunciado varias veces contra Tapia; no lo criticó solo por sus presuntos delitos, que también lo hizo, sino hasta por el manejo del fútbol y de los torneos locales. “Que la Justicia haga lo que tiene que hacer”, sentenció el mandatario públicamente en sus primeros tiempos como presidente. Las cosas cambiaron cuando Juan Bautista Mahiques aterrizó en el Ministerio de Justicia. Las casualidades no son frecuentes en política. ¿Es casual, acaso, que la Justicia esté postergando los expedientes sobre la AFA desde que él está a cargo de la cartera de Justicia? Difícil, si no imposible. La familia Mahiques, con el ministro incluido, tiene una vieja relación con el señorío del fútbol. El ministro fungió cargos en la entidad que dirige el fútbol y, según versiones nunca desmentidas definitivamente, su padre, el juez Carlos Mahiques, celebró sus 74 años en la mega mansión de Pilar que sería propiedad de Toviggino, aunque está a nombre de supuestos testaferros: un monotributista y su madre jubilada. Para ser justos, debe agregarse que los Mahiques no son los únicos funcionarios de la Justicia seducidos por la conducción del fútbol. Hay varios jueces y fiscales que también tienen o han tenido relucientes cargos en la AFA. Al mismo tiempo que bajaba la intensidad de Milei en su reclamo de justicia con respecto a Tapia y Toviggino, era perceptible la predisposición del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de beneficiar con sus influencias judiciales a esos encartados. Aunque Tapia nunca aceptó expresamente ser peronista, sus relaciones estuvieron siempre más vinculadas al peronismo que a cualquier otra facción política. Tampoco puede ser casual que Tapia reclame siempre que lo juzguen en territorio bonaerense. La AFA, Tapia, Toviggino, las calamidades económicas que habrían cometido y la impunidad que los protege hasta ahora deben ser las únicas cosas en las que coinciden Milei y Kicillof. ¿Es Milei o es su ministro de Justicia, Mahiques? Quién los sabe. Sin embargo, sería una vergüenza nacional si fuera la justicia norteamericana la que decidiera antes que la argentina sobre los manejos de Tapia y Toviggino. Como sus presuntos delitos pasaron por cuentas de bancos norteamericanos, la justicia de los Estados Unidos decidió que las defraudaciones eventuales están también bajo la jurisdicción de ese país. Las está investigando.

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Sería una vergüenza nacional si fuera la justicia norteamericana la que decidiera antes que la argentina sobre los manejos de Tapia y Toviggino

¿Qué debe resolver ahora la Corte Suprema? El recurso de queja del fiscal general Mario Villar a la decisión de la Cámara de Casación de negarle la apelación a una decisión de esa instancia judicial que benefició a Tapia y Toviggino. Los jueces de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña decidieron en su momento que la causa que investiga de quién es y cómo se compró la monumental quinta de Pilar, que tiene helipuerto, haras y más de cincuenta autos de colección y de alta gama, debe ser investigada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. Es lo que Tapia y Toviggino querían: que los juzgue González Charvay si alguien tiene que juzgarlos. Los jueces Barroetaveña y Borinsky sorprendieron con esa decisión porque venían con fama de magistrados serios e independientes. Solo cabe agregar que Barroetaveña fue presidente del Tribunal de Ética de la AFA hasta diciembre del año pasado, y que Borinsky aspira a integrar la Corte Suprema, cuya primera propuesta debería ser firmada por el ministro Mahiques. El fiscal Villar apeló esa resolución, pero aquellos magistrados le negaron la posibilidad de apelar. Villar recurrió en queja a la Corte Suprema con el sólido argumento de que no se debe investigar la mansión de Pilar como un hecho aislado porque formó parte de un entramado mucho más amplio de corrupción. Además, las escrituras y el dinero para la compra de esa propiedad se manejaron en la Capital Federal. Y la sede histórica de la AFA está en la calle Viamonte de la Capital. Si es la justicia penal federal la que debe investigar, sostiene el fiscal Villar, debe ser la justicia de la Capital, no la de Campana.

Tapia no puede asistir a un partido de fútbol sin sufrir una silbatina unánime

Los jueces de la Corte nunca anticipan sus votos. Pero recientes decisiones sobre la AFA permiten suponer que los tres integrantes del máximo tribunal de Justicia podrían darle la razón al fiscal Villar. ¿Coincidirán los tres? La pregunta es oportuna porque, si no hubiera coincidencia entre los tres la Corte deberá sortear conjueces para alcanzar una mayoría. Los tiempos se dilatarán y Tapia seguirá ufanándose de ser el cocinero de los asados de la selección de fútbol; se propone cubrir su pésima imagen con la simpatía social de la que gozan esos jugadores. Tapia no puede asistir a un partido de fútbol sin sufrir una silbatina unánime, como sucedió en el partido con el que Messi se despidió de la selección. Tapia tuvo que entregarle los regalos al mayor ídolo vivo del deporte argentino escondido detrás de las cortinas. En la cancha, 85.000 personas lo rechazaron con cánticos y silbidos.

Hace pocos días, la Corte Suprema decidió que la justicia criminal ordinaria de la Capital investigara la denuncia de Guillermo Tofoni, que acusó a los caciques de la AFA de cometer el delito de hacer balances falsos. Así, el tribunal le sacó ese expediente al omnipresente González Charvay, el juez que protege a Tapia y al que Tapia protege. Tofoni precisó en su denuncia que Tapia y Toviggino designaron a la empresa TourProdEnter LLC como agente exclusivo de la entidad para realizar en su nombre acuerdos desde patrocinio hasta eventos deportivos. Según la denuncia, esa empresa generó ingresos por 300 millones de dólares, pero semejante cantidad de dinero no figura en los libros contables de la AFA y tampoco existe ningún registro que confirme esas actividades. La acusación asegura que se habría desviado dinero en beneficio personal. La Corte Suprema, en su resolución, habló de “maniobras vinculadas con administración fraudulenta” y de “administración infiel por balance falso”. El procurador general de la Nación (el representante fiscal ante la Corte), Eduardo Casal, opinó previamente en el mismo sentido que luego decidió el tribunal. Casal acaba de coincidir con el fiscal Villar en que la causa por la pretensiosa quinta de Pilar salga de las manos de González Charvay y sea investigada en la Capital. Lo único que falta es la decisión de los tres jueces supremos. Fuentes cercanas a la Corte dijeron que si hubiera acuerdo de los tres la resolución se conocerá en días inminentes.

La provincia de Buenos Aires aparece y desaparece constantemente en la peripecia de los jerarcas del fútbol

También hace poco, la Corte resolvió que la AFA debe ser fiscalizada por la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ) y no por la provincia de Buenos Aires, que es lo que querían Tapia y Toviggino. La provincia de Buenos Aires aparece y desaparece constantemente en la peripecia de los jerarcas del fútbol. Tapia ya está procesado por la Justicia, como presidente de la AFA, por un delito que exhibe su insensibilidad social y moral: la agencia recaudadora, la ARCA, lo acusó de retención indebida de impuestos y aportes a la seguridad social por un monto de 19.000 millones de pesos. Tapia es una figura pública y un funcionario público; es presidente del directorio de la Ceamse, cargo para el que fue designado por Kicillof en 2024. La Ceamse se ocupa de administrar los residuos de la región metropolitana. Está sometida, entonces, al escrutinio de la prensa y al de la Justicia. Mirado desde ese lugar, es más grave aún la censura con la que está castigando al periodismo porque informa de sus embustes financieros.

La Corte debería tener en cuenta que el caso de la AFA y los delitos que habrían cometido sus jefes cuentan también con la protección de instancias inferiores, ya sea por razones personales, políticas o para conformar ambiciones. En ese contexto, ya preocupante, se conoció que el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Licht, es uno de los tres postulantes para ocupar una poltrona en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Licht, que aspira a integrar la Corte Suprema, fue rechazado por el gobierno de Macri para ocupar su actual cargo en el Tribunal Fiscal, pero luego Alberto Fernández lo designó para cumplir tales funciones. Licht está ahora en el tercer lugar de esa terna después de haber sido desplazado del segundo lugar por falta de antigüedad docente probada. También recibió denuncias en el Consejo de la Magistratura por la inclusión de citas falsas y de libros inexistentes en una obra académica en 2025. ¿Ejemplos? Aludió a un libro del juez Carlos Ronsekrantz, vicepresidente de la Corte, que Rosenkrantz nunca escribió. También el ministro Mahiques está concursando en el Consejo de la Magistratura para fiscal de Cámara y aspira al mismo tiempo a ser propuesto como procurador general en lugar de Casal. Su límite es el cielo.

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