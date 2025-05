¡Maldito inconsciente!

Ay las palabras. Tan útiles para expresar cosas bellas y tan perversas cuando triunfan en la puja con la mente y nos hacen decir lo que realmente pensamos, pero preferiríamos callar. Maldito desplazamiento inconsciente .

“ Usted habla, pero yo escucho lo que no dice ”, le zampó un psicólogo a la paciente que persiste en seguir aferrada a sus supersticiones, a una construcción que repite como loro, sin aceptar el detrás de escena de su propio discurso.

“ Tiene la palabra el diputado Tal ”, habilita el presidente de la Cámara. Y a Tal se le enciende el micrófono, pero a gatas lo aprovecha porque no le salen ni siquiera las palabras que llevó escritas en contra del reglamento que pretende que el legislador improvise sobre la base de su sapiencia y no montado en la letra de algún escriba de ocasión.

Tras los disparos contra la fachada del Hospital Rubén Caporaletti de José C. Paz, cuyo intendente es el peronista Mario Ishii, y la fuerte y desesperada reacción del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires –“ La indefensión del personal de la salud es total ”-, el ministro del área, Nicolás Kreplak, respondió ante la pregunta de LA NACION que le parece una atrocidad que ocurran esos hechos, porque “se trata de personal que está haciendo un trabajo muy sensible” y porque “ es un ambiente en el que la violencia no tiene que tener cabida ”.

Sin pretensiones de lexicógrafo ni psicoanalista, uno podría preguntarse qué le queda al ciudadano común si el que se lamenta es quien forma parte de un gobierno que, precisamente, debería garantizar la seguridad, la educación y la salud. Y, yendo al final de la frase, fuera de la atención médica ¿ hay ambientes donde la violencia tiene cabida ?

Hablando de Ishii, cómo olvidar aquel video en el que reprende a trabajadores de la salud que reclamaban mejores condiciones laborales. “Cuando se cagan de hambre y me vienen a pedir laburo yo se los doy. Cuando se mandan unas cagadas, que me venden falopa, yo los tengo que cubrir . No los rajé todavía cuando me estaban vendiendo falopa con las ambulancias". Tras el escándalo, Ishii trató de enmendar lo dicho aclarando que no hablaba ni de cocaína ni de marihuana, sino de psicofármacos, como el Rivotril… Palabra santa. Nos quedamos más tranquilos…

En su reconocida obra Louis Lambert, de 1832, Honoré de Balzac decía: “¡Qué hermoso libro podría escribirse contando la vida y las aventuras de las palabras. Todas están señaladas por el vivo poder que el alma les infunde y que ellas devuelven por obra de un extraño y maravilloso efecto de acción y reacción entre la palabra y el pensamiento. Basta invocarlas para que revivan en la mente las criaturas a las que sirven de ropaje”.

Tremendas criaturas las del inconsciente desplazado.