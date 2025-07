Manifestaciones críticas y autocensura

Este año se cumplen veinte años desde que dejé de ser relator para la Libertad de Expresión en la Organización de los Estados Americanos, cargo con el que había sido honrado unos años antes por la designación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante todo este tiempo, y desde distintos lugares, he seguido observando la situación del ejercicio de la libertad de prensa en el mundo, y he advertido un argumento que se repite y es el que hoy me gustaría comentar brevemente, dado que lo encuentro una vez más en la superficie de la discusión pública.

El argumento es sencillo: se afirma que el ejercicio de la libertad de expresión es vigoroso porque es posible constatar la difusión de las críticas –verdaderas o falsas– a los gobernantes provenientes desde diferentes sectores y reproducidas por redes sociales o medios de comunicación tradicionales. Este argumento falla en una premisa inicial. Tal falla consiste en entender que solo basta la libertad de crítica al gobierno para confirmar la existencia de un ambiente donde está garantizado el ejercicio de la libertad de expresión.

Obviamente que la libertad de crítica en asuntos de interés público es fundamental para afirmar un ambiente adecuado para la realización del derecho que es objeto de esta columna. Pero esas manifestaciones no deben traer como consecuencia represalias, directas o indirectas, basadas en la ley o en vías de hecho de dudosa o nula legalidad.

Es inadecuado, y tal vez injusto, concluir que la existencia de un campo propicio para el ejercicio de la libertad de expresión se mida a partir del grado de la valentía periodística o poder económico que pueda requerir llevar adelante críticas sin importar su costo. Un ambiente apropiado para tal ejercicio es aquel donde tanto la arquitectura institucional como la actitud de los gobernantes con poder juegan un papel fundamental, posibilitando la crítica y garantizando la inexistencia de temor a represalias arbitrarias.

No solo es intuitivo, sino que hay algunos estudios empíricos que concluyen que ese temor a represalias por la expresión crítica, si se consolida y extiende en el tiempo, conduce a la autocensura. Un problema que no puede ser soslayado es que conocer cuánto se ha dejado de criticar por temor a las consecuencias requiere una constatación prolongada, porque la autocensura difícilmente ocurre de un día para el otro. Es un proceso lento, donde el coraje se puede resquebrajar y, al final, la crítica disminuye.

En definitiva, resulta muy claro que constatar la existencia de manifestaciones críticas en los medios de comunicación o en redes sociales es sencillo. Pero también es claro que constatar la autocensura es una tarea, en general, no inmediata y difícil.

Pero lo que sí se puede corroborar y advertir rápidamente es la puesta en marcha de políticas públicas o actitudes que puedan derivar en ese proceso de autocensura. Debemos estar alertas cuando advertimos que ello ocurre porque, aunque no permita decir que la autocensura “ya”, al momento de advertir tales acciones, sea un hecho, tal corroboración sirve para afirmar que el ambiente no es el idóneo para el ejercicio de la libertad de expresión, y por ello debemos denunciarlas y exigir que no continúen. No podemos estar dispuestos a afirmar la existencia de la libertad de expresión en una sociedad libre y democrática si tan solo nos conformamos con la existencia de algunos mártires por lo que piensan y dicen.ß

Doctor en Derecho, ex relator especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)