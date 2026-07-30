Mar Caspio: el inesperado escenario donde se entrelazan las guerras de Ucrania e Irán La cuenca endorreica ha dejado de ser una retaguardia relativamente segura para convertirse en un teatro estratégico donde confluyen dos conflictos que hasta hace poco parecían desarrollarse en contextos separados

Durante décadas, el mar Caspio fue considerado principalmente un espacio de competencia energética entre Rusia, Irán y las repúblicas surgidas tras la desaparición de la Unión Soviética (Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán). Su importancia geopolítica estaba asociada a las enormes reservas de hidrocarburos, a las rutas de exportación hacia Europa y Asia y al delicado equilibrio entre los cinco Estados ribereños.

Sin embargo, los acontecimientos de los últimos meses revelan una transformación mucho más profunda: el Caspio ha dejado de ser una retaguardia relativamente segura para convertirse en un teatro estratégico donde confluyen dos conflictos que hasta hace poco parecían desarrollarse en escenarios separados: la guerra de Ucrania y la confrontación entre Irán, EstadosUnidos e Israel.

Los recientes ataques atribuidos a Ucrania contra buques e infraestructura vinculados a la logística militar rusa en el Caspio representan mucho más que una operación táctica. Constituyen una demostración de que Kiev busca extender la presión sobre las cadenas de abastecimiento que sostienen el esfuerzo bélico del Kremlin, incluso en regiones que Moscú consideraba prácticamente inmunes a las acciones ucranianas. El mensaje estratégico resulta inequívoco: ninguna ruta utilizada para alimentar la maquinaria militar rusa puede considerarse completamente segura.

Este cambio refleja también la extraordinaria evolución de las capacidades ucranianas de ataque de largo alcance. Desde comienzos de 2024, Ucrania ha desplazado progresivamente el centro de gravedad de sus operaciones hacia objetivos logísticos, industriales y energéticos situados a cientos e incluso miles de kilómetros del frente.

El Institute for the Study of War (ISW) sostiene que esta estrategia busca erosionar la capacidad rusa de sostener una guerra prolongada mediante ataques sistemáticos contra la infraestructura que alimenta su complejo militar-industrial. Paralelamente, el Royal United Services Institute (RUSI) considera que la guerra ha entrado en una fase donde la profundidad estratégica adquiere una importancia comparable a la del propio campo de batalla.

publicidad

publicidad

En ese contexto, el mar Caspio adquiere una relevancia inédita.

Lejos de las cámaras que siguen diariamente los combates en Donetsk o Zaporishia, este enorme mar interior se ha convertido en uno de los principales corredores logísticos que conectan a Rusia con uno de sus socios estratégicos más importantes: la República Islámica de Irán.

Las sanciones occidentales impuestas desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 aceleraron un acercamiento que ya venía desarrollándose desde años anteriores. Moscú y Teherán encontraron intereses convergentes: ambos enfrentan fuertes restricciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos y Europa; ambos buscan reducir su dependencia del sistema económico dominado por Occidente; y ambos comparten una visión favorable a la construcción de un orden internacional multipolar.

Esa coincidencia política terminó traduciéndose en una cooperación militar cada vez más estrecha.

Irán proporcionó inicialmente a Rusia los drones Shahed, cuya utilización modificó significativamente las campañas de ataques contra ciudades e infraestructura energética ucraniana. Con el tiempo, la cooperación evolucionó hacia la transferencia de tecnologías, producción bajo licencia iraní dentro del territorio ruso e intercambio de conocimientos industriales. Diversos organismos occidentales sostienen además que esta colaboración se ha ampliado hacia otros sistemas de armas, componentes electrónicos y asistencia técnica.

publicidad

publicidad

El Center for Strategic and International Studies (CSIS) ha señalado que la asociación entre Moscú y Teherán ya no puede describirse simplemente como una relación transaccional basada en ventas de armamento. Se trata de una cooperación estratégica que abarca producción industrial, coordinación diplomática, intercambio tecnológico y creciente integración logística.

Precisamente allí aparece el papel del Caspio.

A diferencia del mar Negro, sometido a vigilancia permanente y donde la presencia naval ucraniana, turca y de países aliados condiciona la libertad de maniobra rusa, el Caspio constituye un espacio prácticamente cerrado al poder naval occidental. La Convención sobre el Estatuto Jurídico del Mar Caspio limita la presencia militar exclusivamente a los Estados ribereños, reduciendo considerablemente la capacidad de terceros países para interferir directamente en el tráfico marítimo.

Ello convierte a la ruta marítima entre los puertos iraníes del norte -como Bandar Anzali- y los puertos rusos de Astracán y Olya en un corredor logístico especialmente valioso para Moscú.

Este corredor forma además parte del Corredor Internacional Norte-Sur (International North-South Transport Corridor, INSTC), un proyecto concebido hace más de veinte años pero revitalizado por las sanciones occidentales. El objetivo consiste en conectar Rusia con Irán, el Golfo Pérsico, India y el océano Índico mediante una combinación de rutas ferroviarias, carreteras y transporte marítimo que reduzca la dependencia del canal de Suez y de las rutas controladas por Occidente.

publicidad

publicidad

Chatham House ha advertido que el INSTC no debe analizarse únicamente desde una perspectiva comercial. En las actuales circunstancias, constituye una infraestructura estratégica capaz de sostener tanto intercambios económicos como flujos logísticos con implicancias militares.

Por esa razón, cualquier interrupción de este corredor adquiere una dimensión geopolítica considerable.

Los ataques ucranianos recientes indican que Kiev ha decidido incorporar este eje logístico dentro de su campaña para degradar las capacidades estratégicas rusas. Más aún, reflejan un reconocimiento implícito de que el apoyo iraní se ha convertido en un componente esencial del esfuerzo bélico del Kremlin.

La consecuencia inmediata es que el mar Caspio deja de ser una periferia relativamente estable para convertirse en uno de los nuevos centros de gravedad de la competencia estratégica euroasiática, donde confluyen intereses rusos, iraníes, occidentales y, cada vez más, también chinos e indios.

La creciente importancia del mar Caspio trasciende el plano estrictamente militar. En realidad, refleja una transformación mucho más amplia del mapa geopolítico de Eurasia. Lo que durante años fue concebido como un espacio destinado al comercio energético y a la cooperación regional se ha convertido en una pieza clave de la competencia estratégica entre las grandes potencias. Las cadenas logísticas, los corredores comerciales y la infraestructura portuaria son hoy objetivos de alto valor porque sostienen la capacidad de los Estados para mantener conflictos prolongados.

publicidad

publicidad

Esta realidad explica por qué Ucrania ha ampliado progresivamente su campaña hacia objetivos alejados de la línea del frente. Los ataques contra aeródromos, refinerías, depósitos de combustible, instalaciones industriales y buques vinculados al abastecimiento ruso forman parte de una estrategia orientada a elevar el costo económico y militar de la guerra. Desde la perspectiva de Kiev, afectar la retaguardia rusa resulta tan importante como contener los avances terrestres.

Diversos analistas del ya citado Institute for the Study of War sostienen que esta estrategia busca obligar a Moscú a dispersar recursos de defensa aérea, reforzar la protección de sus infraestructuras críticas y asumir mayores costos logísticos. El objetivo no consiste únicamente en destruir material militar, sino en erosionar la capacidad del Kremlin para sostener un conflicto de larga duración.

El Caspio se incorpora así a esa lógica de guerra profunda.

No es casual que las operaciones ucranianas coincidan con un momento de fuerte tensión en Medio Oriente. La confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel ha incrementado la presión sobre Teherán y ha reforzado la percepción occidental de que la República Islámica constituye un actor decisivo en el sostenimiento del esfuerzo militar ruso. A ello se suma la creciente cooperación tecnológica entre ambos países, que ya no se limita a la provisión de drones de ataque, sino que incluye transferencia de conocimientos industriales, producción local de sistemas no tripulados y, según diversas evaluaciones occidentales, una coordinación cada vez más estrecha en materia de inteligencia y desarrollo de capacidades militares.

El ya citado CSIS considera que Rusia e Irán han construido una relación de interdependencia estratégica que excede ampliamente las necesidades coyunturales derivadas de la guerra en Ucrania. Ambos gobiernos comparten intereses en materia de seguridad, energía, comercio y reducción de la influencia occidental sobre las rutas internacionales de transporte.

publicidad

publicidad

Esta convergencia también modifica el cálculo estratégico de Washington y de sus aliados europeos, últimamente con marcadas divergencias entre estos importantes actores occidentales, pero que debajo de la superficie coinciden mucho más de lo que se sabe y se cree.

Para Estados Unidos, el desafío ya no consiste únicamente en apoyar militarmente a Ucrania, sino en gestionar una creciente conexión entre distintos teatros de crisis. La guerra europea, las tensiones en el Golfo, la seguridad marítima y la competencia con China aparecen cada vez más vinculadas. En ese contexto, las decisiones adoptadas en una región generan efectos inmediatos sobre las demás.

El Atlantic Council ha advertido que las alianzas revisionistas de actores no occidentales están desarrollando mecanismos de cooperación mucho más sólidos que hace apenas unos años. Rusia, Irán, Corea del Norte y, en ciertos ámbitos, China, mantienen niveles crecientes de coordinación política, tecnológica y económica. Aunque sus intereses no siempre coinciden plenamente, comparten el objetivo de reducir la capacidad de presión de Estados Unidos y sus aliados.

Esta evolución explica otro aspecto fundamental del problema: el valor estratégico de los corredores de transporte.

El Corredor Internacional Norte-Sur-INSTC ya citado, que conecta Rusia con Irán, el Golfo Pérsico y la India, representa una alternativa a las rutas comerciales tradicionales dominadas por Occidente. Para Moscú constituye una vía de escape frente a las sanciones económicas; para Irán, una oportunidad para consolidarse como eje logístico entre Europa y Asia; y para India, un instrumento que diversifica sus conexiones comerciales evitando una dependencia excesiva del canal de Suez.

publicidad

publicidad

Sin embargo, esa misma importancia convierte al corredor en un objetivo estratégico. Cada interrupción del tráfico, cada ataque contra un puerto o cada operación dirigida contra buques que participan en esa red logística tiene repercusiones que trascienden el plano regional.

En tal sentido, el think tank RUSI, ya mencionado anteriormente, sostiene que las guerras contemporáneas se caracterizan precisamente por la competencia sobre las cadenas de suministro. La superioridad militar ya no depende exclusivamente del número de soldados o de sistemas de armas disponibles, sino de la capacidad para mantener funcionando la producción industrial, asegurar el abastecimiento y proteger las rutas de transporte frente a ataques de largo alcance.

Desde esta perspectiva, el Caspio deja de ser una periferia para convertirse en un nodo central de la guerra moderna.

Existe además un importante componente político. Los recientes ataques ucranianos coincidieron con una intensa actividad diplomática entre Kiev y Washington, destinada a garantizar la continuidad del apoyo militar occidental. Al demostrar que puede alcanzar objetivos estratégicos situados a gran distancia del frente, Ucrania envía una señal a sus aliados sobre la eficacia de las capacidades que ha desarrollado gracias a la asistencia tecnológica recibida desde 2022.

Al mismo tiempo, esos ataques transmiten otro mensaje, dirigido tanto a Moscú como a Teherán: la cooperación militar entre ambos países tiene un costo creciente y ninguna infraestructura vinculada al esfuerzo bélico puede considerarse completamente fuera del alcance ucraniano.

publicidad

publicidad

No obstante, es de reconocer que el riesgo de escalada también aumenta.

Una mayor presión sobre las rutas del Caspio podría impulsara Rusia a reforzar la militarización de la región, mientras Irán podría incrementar las medidas de protección de sus puertos e instalaciones estratégicas. Los Estados ribereños ex soviéticos, como Kazajistán, Azerbaiyán y Turkmenistán, observan con preocupación esta evolución, conscientes de que la estabilidad del Caspio constituye un elemento esencial para sus exportaciones energéticas y para sus propios proyectos de conectividad euroasiática.

En definitiva, el mar Caspio es un pequeño botón de muestra que simboliza la transformación de la geopolítica del siglo XXI. Las fronteras entre conflictos regionales se vuelven cada vez más difusas, y escenarios antes considerados secundarios adquieren un protagonismo inesperado. La guerra de Ucrania ya no puede entenderse únicamente como una confrontación entre Kiev y Moscú, del mismo modo que la crisis con Irán excede el marco de Medio Oriente. Ambos conflictos convergen en espacios donde se cruzan intereses militares, económicos y tecnológicos, configurando una red de competencia estratégica que abarca todo el continente euroasiático.

Lo ocurrido en el Caspio durante las últimas semanas constituye una evidencia de esa nueva realidad. Más que un episodio aislado, representa la confirmación de que la guerra moderna se libra simultáneamente en el frente,en la industria, en las rutas comerciales y en la logística. Quien logre controlar esos espacios tendrá una ventaja decisiva en una competencia internacional que, lejos de estabilizarse, continúa expandiéndose hacia nuevos escenarios.

Finalmente y por encima de todo, es un momento propicio para los ucranianos, con el Presidente Zelensky habiendo viajado a Washington esta semana para reunirse con el presidente Donald Trump, donde le ha manifestado al mandatario estadounidense que, según la inteligencia ucraniana, Rusia ha proporcionado datos satelitales a Irán para llevar a cabo ataques contra instalaciones estadounidenses en Medio Oriente.

publicidad

publicidad