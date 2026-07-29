El Mundial de Resistencia muda la definición de la temporada de Medio Oriente a Europa y la Fórmula 1 toma nota 

El conflicto bélico en el Golfo Pérsico interfiere en el desarrollo de los calendarios del automovilismo internacional. El Mundial de Resistencia definía la temporada en Qatar y Bahréin, pero la ruptura del alto el fuego acordado entre Irán y la coalición que integran Estados Unidos e Israel modificó el escenario.

El recrudecimiento de los ataques en la región y los buques comerciales que evitan circular por el estrecho de Ormuz, por temor a las agresiones con misiles, planteó que la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el Automobile Club de lQuest y los promotores de la categoría determinaran mudar a Europa las dos fechas que cierran la temporada: los circuitos de Barcelona y de Monza, los elegidos para sellar un campeonato que tiene a dos fabricantes al frente de las posiciones: BMW, con René Rast y Robin Frijns, y Toyota, con la tripulación compuesta por Kamui Kobayashi, Mike Conway y Nyck de Vries.

Ferrari celebra en Bahréin: la Scuderia ganó el Mundial de Resistencia 2025 de Pilotos y de Constructores DPPI

El Mundial de Resistencia depende en gran medida del transporte marítimo para mover el equipamiento de un continente a otro, pero quienes conducen la categoría y la FIA no podían estirar los plazos sobre dónde y cómo podrían redondear el calendario. Con dos carreras en septiembre, el domingo 6 en Austin (Estados Unidos) y tres semanas después en Fuji (Japón), regresar al Viejo Continente, donde la mayoría de los equipos tienen sus factorías, resultó la medida acordada. La cancelación de las dos carreras en Medio Oriente tiene, además del cambio de circuitos, un agregado en el reparto de puntos: mientras las carreras en Qatar y Bahréin repartirían 38 unidades, las que se desarrollarán en Barcelona y Monza entregarán 25 puntos, sistema de puntuación estándar para las pruebas de seis horas de duración.

Las 6 Horas de Barcelona se programaron para el 18 de octubre, una semana antes de la fecha que tenían asignados los 1812 Kilómetros de Qatar, una prueba que tiene una duración de 10 horas y que ya había sido pospuesta de marzo a octubre, cuando la guerra en el Golfo Pérsico obligó a retrasar el comienzo de la temporada. El 8 de noviembre, con las 6 Horas de Monza, finalizará el año. El circuito italiano ya resultó sede de carreras del Mundial de Resistencia, con carreras entre 2021 y 2023; luego, Imola tomó la posta. Por el momento, no se informó si el test de rookies, que tradicionalmente se celebran un día después de la finalización del campeonato, se desarrollará en el trazado Enzo y Dino Ferrari.

El circuito de Losail, sede de los 1812 Kilómetros de Qatar, quedó fuera del calendario por la guerra en Medio Oriente; la Fórmula 1 analiza si copia la medida que adoptó el Mundial de Resistencia y retira de la temporada a los GP's de Qatar y de Abu Dhabi Fabrizio Boldoni - DPPI

La Fórmula 1 también se enfoca en lo que sucede en Medio Oriente, porque los circuitos de Qatar y de Abu Dahbi están designados como los escenarios para el desenlace del campeonato. La categoría canceló los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra, programados para el 12 y 19 de abril pasado, aunque una de esas fechas se recuperará con el regreso del Gran Circo al circuito de Sepang, en Malasia, el 4 de octubre. Nueve años después de su última visita -Max Verstappen fue el ganador, con Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo completando el podio-, la FIA y Liberty Media negociaron con el gobierno malayo. El acuerdo se aceleró ante la latente chance de que las fechas en Qatar y Abu Dhabi no descubran un reemplazo, lo que equivaldría a una pérdida económica para la F.1.

El australiano Mark Webber gira en el circuito de Sepang: el trazado malayo regresa al calendario de la Fórmula 1 tras nueve años y bajo el nombre de Gran Premio de Bahréin Reuters

Garantizar un calendario de 22 carreras es un reto y una obligación para Liberty Media, que debe cumplir con contratos con patrocinadores y la televisión para evitar penalizaciones, que redundan en una devolución de millones de dólares. Cancelar dos nuevas fechas dejaría al calendario con 21 grandes premios y retrotraería el número a los tiempos de la pandemia mundial de Covid-19, donde la temporada 2020 contó con 17 episodios, algunos dobles, como en los circuitos de Austria, Gran Bretaña y Bahréin. Imitar la propuesta de fecha doble es una idea que analiza Liberty Media, aunque no termina de convencer a las escuderías: los costos entran en la discusión.

La F.1 ingreso en el receso de medio calendario y retomará la actividad el 23 de agosto en Zandvoort, con el Gran Premio de Países Bajos. Esa será la fecha en la que las autoridades desean definir cómo y cuándo cerrarán el curso. El circuito de Istanbul Park, en Turquía, es el primer escenario de reserva que tiene el Gran Circo, aunque requiere una serie de mejoras –los pianos y las barreras de seguridad- que sólo podrían garantizarse con la intervención del gobierno que lidera el presidente Recep Tayyip Erdogan. De considerarse, las tareas tienen que completarse para comienzos de octubre.

La Fórmula 1 giró el año pasado en el circuito Enzo y Dino Ferrari, de Imola; el trazado será utilizado por el Mundial de Resistencia para cerrar el calendario y es una alternativa del Gran Circo para reemplazar las fechas de Qatar o Abu Dhabi Peter Fox - LAT Images

La probabilidad de cerrar en Europa –la última cita en el Viejo Continente está programada para el 13 de septiembre, en el circuito urbano de Madrid, que se estrenará en la F.1- tiene dos autódromos como opciones: Portimao e Imola. Y aunque necesiten algunos retoques, el dilema es la logística. Finalizada la gira por Europa, la aventura recorrerá Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos (Austin), México y Las Vegas, lo que complica la organización con los equipos y sus bases de hospitality y técnica que son enviadas en barcos.

El Mundial de Resistencia ya decidió y reemplazó Medio Oriente por Europa, la F.1 resolverá en menos de un mes, aunque tomó nota.