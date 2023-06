Massa y el regreso del embrujo ilusionista

escuchar

Pese al desengaño con el resultado de la gestión económica, el instinto de supervivencia del oficialismo hace que se mantenga intacto el deseo de ser atraído otra vez por el embrujo ilusionista de Sergio Massa. Entre sus dirigentes se repite como un rezo la expresión “algo se le va a ocurrir”, para justificar la confianza literalmente ciega en que consiga con su candidatura presidencial lo que no está asegurado: disputar una eventual segunda vuelta. Pero sostener la fe en esa salvación electoral implica incurrir en algunas omisiones sobre los aparentes síntomas de debilidad de ese proyecto.

La casi nula representación del Frente Renovador entre los candidatos a legisladores bonaerenses de Unión por la Patria es la muestra más visible del costo que pagó el ministro de Economía para ocupar esa posición. Cecilia Moreau tiene el cuarto puesto entre los diez primeros lugares de la lista de diputados nacionales y una banca garantizada. Igual que Rubén Eslaiman y Ricardo Lissalde en la Legislatura bonaerense. La mayoría de esos lugares fueron monopolizados por La Cámpora.

Una reparación por la frustrada candidatura de Wado De Pedro, cuya única posibilidad de prosperar dependió siempre de un pronunciamiento a su favor de Cristina que nunca llegó. Probablemente porque la vicepresidenta evitó exponerse con alguien que no recogía suficiente adhesión. Tal vez por eso Máximo se haya visto obligado a defender la fallida inclusión de Martin Insaurralde en la fórmula que encabezará Axel Kicillof para ir por su reelección.

La situación de los intendentes liderados por el jefe del Gabinete bonaerense es paradójica. A pedido de Cristina adhirieron a la postulación del ministro del Interior que defendieron hasta el final. Pero no gozaron del mismo reconocimiento que La Cámpora. Insaurralde pudo incluir un solo representante para la Legislatura. La candidatura a primer concejal del intendente de Lomas de Zamora resume el momento crítico del kirchnerismo con el electorado. Federico Otermín es el candidato oficial a sucederlo. El presidente de la Cámara de Diputados tiene dos años más de mandato. La especulación es que si resulta electo pediría licencia y sería suplantado por Insaurralde, al parecer desconfiado de lograr su reelección como intendente en forma directa. Una escena, en apariencias, dramática que se replica en Tigre con rasgos propios. Massa le advirtió al intendente Julio Zamora que no será imparcial si su esposa Malena Galmarini compite para sucederlo.

Zamora aspira a ser reelecto. Anteayer rearmó su gabinete tras la renuncias de su hermano Mario a la secretaría de Gobierno; de Aníbal Mastroianni a la de Hacienda y de Pedro Ridosz a la de Seguridad. Una decisión que adoptaron después de la supuesta intimidación que les efectuaron Eduardo Feijó, Oscar Scotto y Lázaro Flores: la Justicia allanaría sus domicilios si no abandonaban sus puestos. Feijó, Scotto y Flores ocuparon posiciones en el municipio gracias a su vínculo con Massa.

El rol que habrían tenido en este episodio volvería un hecho gracioso los cargos que ocuparon si no fuese por el macabro cinismo que rodea a este asunto. Feijó fue responsable del área de Protección Ciudadana y Scotto de Atención a las víctimas de la inseguridad. El vínculo de Flores con la administración pública es algo más vidrioso. Exbarrabrava de Tigre tuvo a su cargo el control de la calle. Ahora maneja una agencia dedicada a la publicidad en la vía pública.

Zamora sabrá esta medianoche si es habilitado a competir oficialmente en las PASO de Unión Popular. ¿Recibió desde el Instituto Patria la indicación de resistir a la presión de Massa? Conjeturas. Otras vinculan el viaje al exterior de Martín Urionagüena con la aparente presión de Malena Galmarini para que renuncie a ser el primer candidato a concejal por La Libertad Avanza.

Urionagüena es presidente del parque industrial en Tigre y grabó un audio que se viralizó en las redes. Allí vincula su renuncia con la exigencia de la titular de AySA: que su lugar sea ocupado por Juan José Cervetto, exsubsecretario de Faltas en Tigre mientras Massa era intendente. Cervetto fue candidato a concejal por José Luis Espert. El entorno de Urionagüena se atreve en conversaciones privadas a dar una versión más escabrosa de los hechos pero difícil de comprobar. Galmarini ofertó “convertirlo” en intendente si accedía a su pedido por Cervetto.

Zamora sabrá esta medianoche si queda habilitado para competir en las PASO del oficialismo. ¿Lo instó el Instituto Patria a resistir la presión hasta entonces? Para desbrozar el camino de su esposa, Massa le habría ofrecido el lunes ocupar el primer lugar en la lista de diputados por la Primera Sección que consiguió para Eslaiman tras desplazar de allí a Gabriel Katopodis. El ministro de Infraestructura fue víctima de su auto sugestión. Interpretó el acto compartido con Cristina en Santa Cruz como un indulto a su contribución con la derrota de Unidad Ciudadana en 2017. Katopodis respaldó la lista que lideró Florencio Randazzo y tuvo como jefe de campaña a Alberto Fernández. El presidente ofreció a Katopodis como candidato a vicepresidente antes que Agustín Rossi en la negociación con los gobernadores para que Daniel Scioli desista de competir en las PASO. El vínculo entre Scioli y Fernández pareció mediado por desconfianzas mutuas. Colaboradores del embajador sindican a Santiago Cafiero como el más insistente en advertir la supuesta traición que cometería el Presidente y que ahora se le atribuye a él. Cristina suspendió la audiencia que el canciller le había pedido y recibió en su lugar a Scioli, que ayer visitó a Massa en el Palacio de Hacienda. Massa se opuso a que Scioli tenga una PASO. El ministro de Economía le pidió al resto del gabinete terminar con las disputas internas.

Parece un pedido difícil de cumplir. Disgustado con el cierre de listas, Julio Pereyra prepara la reapertura en San Telmo del Frente Nacional Peronista (Frenape) con la intención de nuclear a dirigentes del PJ. El Frenape cobró notoriedad en septiembre del 2010. Néstor Kirchner instó en sus instalaciones a Scioli a que diga quién le ataba las manos para combatir la inseguridad. Fue el inicio del trayecto sinuoso recorrido por Scioli en la relación con los Kirchner. Pereyra, exintendente de Florencio Varela y diputado nacional, impulsó la fórmula Massa- Juan Manzur hasta el lanzamiento de De Pedro. No es seguro que su iniciativa sea acompañada por Alberto Descalzo y Juan José Mussi, sus socios políticos. El intendente de Ituzaingó fue vetado por La Cámpora para integrar la lista de diputados. El de Berazategui mantuvo un tenso diálogo con Luana Volnovich cuando le exigió ser su primera candidata a concejal.

“Vos esperás que yo me muera en la gestión y sucederme”, le habría dicho Mussi. La titular del PAMI quedó sexta en la lista de diputados nacionales. Mussi competirá por su reelección. Pereyra, Descalzo y Mussi orbitan cerca de la Casa Rosada. Esta serie de eventos hace especular con que el presidente pueda pedirle la renuncia a Martín Rodríguez, segundo de Volnovich en el PAMI y numen de Damián Selci, el vate camporista que competirá con Juan Zabaleta por la intendencia en Hurlingham.

La prioridad de Massa es que el kirchnerismo no vete el acuerdo al que espera arribar con el FMI. Esbozó una síntesis de esa aspiración en la Cámara de la Construcción. “Hay que pagarle para que no vuelva.” Por ahora la ocurrencia de su embrujo ilusionista no satisface la expectativa de los más ansiosos en creerle.