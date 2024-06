Milei ayuda a la democracia española

Escuchar

Las muy acertadas palabras del presidente Milei durante su visita a España han descrito fielmente la realidad que padecemos los españoles, sometidos a los caprichos de un individuo que perdió las elecciones. Un estafador de su tesis doctoral, que también engañó a sus propios electores, en todos los procesos electorales a los que se ha presentado, ¡y que ha perdido!

Tras fracasar, Sánchez pactó amnistiar los crímenes de los peores delincuentes separatistas, para obtener el necesario apoyo parlamentario de sus estructuras políticas, lo que todavía lo mantiene frágilmente en el poder, de forma legal pero del todo ilegítima. Antes de ocupar la presidencia del gobierno, Sánchez fue trampeando hasta lograr el liderazgo de su partido político, el PSOE, hoy uno de los más corruptos de Europa.

Sánchez acaudilla un nuevo “Frente Popular”, aglutinador, igual que en los años 30, de separatistas, comunistas y socialistas; lo peor de la política española, unidos todos ellos en torno de la envidia, la corrupción, el enfrentamiento y la manipulación constantes.

El presidente Milei acertó al expresar lo que debería proclamar la oposición española todos los días sin descanso, algo que no hace por permanecer siempre acomplejada y acobardada ante la izquierda criminal. Hay numerosísimos casos de corrupción que salpican directa y frontalmente a Sánchez, a través de su mujer, su hermano, y todo su entorno. ¡Todos lo sabemos! Milei también, y es el único que tiene el valor de decirlo en público.

Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, dirige una cátedra (¡sin tener ninguna carrera universitaria!) que, según las denuncias que se están investigando, utiliza desde hace años para traficar influencias, captar dinero público y favorecer a las empresas para las que trabaja. El caso de Air Europa es el más escandaloso y conocido, pero ni mucho menos el único.

La mujer de Sánchez es una persona particular que no representa a España en ningún nivel, al carecer de papel institucional alguno, por lo que las palabras de Milei denunciando la presunta corrupción de Gómez no significan en ningún caso un ataque a España. De hecho, ante el tráfico de influencias y conflictos de interés que envuelven a Gómez, el actual gobierno español ha manifestado en numerosas ocasiones que las actuaciones de Begoña Gómez deben ser consideradas a título personal, no teniendo nada que ver con la esfera política ni con el Gobierno, por lo que, cuando Milei recuerda las actuaciones presuntamente delictivas de Gómez, no está atacando a España, ni a la democracia, ni a ninguna institución española, como ahora denuncia fraudulentamente Sánchez.

Lejos de atacar a España, con sus valientes palabras el señor presidente de la Argentina nos ayuda a los españoles a liberarnos del sátrapa Sánchez y de la desgracia socialista, igual que hizo Milei al liberar del socialismo a nuestros hermanos argentinos. Sánchez crea un conflicto diplomático artificial con la Argentina para proteger sus exclusivos intereses particulares, desviando la atención de todos los casos de corrupción que lo rodean incesantemente.

En las últimas elecciones en la Argentina, el gobierno que padecemos los españoles y que preside el marido de Begoña Gómez se posicionó a favor de Sergio Massa, candidato que perdió las elecciones, igual que las perdió Sánchez. Después no felicitó a Milei por su triunfo electoral, y desde entonces hasta la llegada de Milei a Madrid, varios miembros del actual desgobierno español insultaron gravemente al presidente argentino calificándolo de xenófobo, drogadicto, “antidemócrata”, nazi y desequilibrado.

Por todo eso, la Argentina nunca llamó a consultas a su embajador, aun teniendo motivos de sobra para hacerlo. La gran mayoría de españoles apoyamos y agradecemos las acertadas declaraciones del presidente Milei, y esperamos que sirvan para abrir los ojos a los incautos y sectarios que siguen apoyando al PSOE, y además pongan en evidencia a todos los vendidos que siguen apoyando a Sánchez a cambio de un plato de lentejas.

Sánchez debe ser desenmascarado y sus crímenes juzgados lo antes posible, para bien de la justicia, y la libertad. Gracias, Argentina, gracias presidente Milei por apoyar en la tarea de defender nuestra democracia, y ayudar a salir del profundo bache que sufre vuestra patria madre y hermana, España.

Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada