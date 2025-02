Milei, entre el 2,2% de inflación y el 100% de arrogancia

“No puede ser tan fácil llegar a mí, tengo que cambiar” dijo el presidente Javier Milei al colega Jonatan Viale en la polémica entrevista del lunes pasado. Milei sigue sosteniendo que no cometió ningún error en el escándalo por la criptomoneda $LIBRA que hoy tiene una causa judicial en el juzgado de María Servini de Cubría mientras se encamina otra en los Estados Unidos que podría culminar en una demanda civil colectiva llevada adelante por cientos de estafados de todo el mundo. Según informó Hugo Alconada Mon, el estudio Burwick Law, especializado en la protección legal de consumidores digitales, comenzó a captar afectados que quieren recuperar el dinero invertido y que los responsables desfilen por tribunales.

El problema es que el presidente Milei, participando de su difusión o promoción, como le guste llamarlo, involucró al estado argentino en una estafa a escala mundial que se desató luego de la estrepitosa subida e inmediata caída del valor de la cripto mencionada. La pregunta que todos deberíamos hacernos es: ¿los damnificados buscan recuperar su dinero porque existe un estado detrás de este escándalo? Porque si se tratase de una inversión fallida, como sucede muy a menudo en el mundo de las finanzas, sería dentro de las reglas de juego, donde nadie asegura el éxito, pero con un país detrás de quienes organizaron la estafa, sus víctimas podrían creer, -o sus abogados considerarlo en la estrategia judicial- que es posible recuperar el dinero perdido embargando bienes públicos. Es una posibilidad que algunos esbozaron en las últimas horas. Aún así, el Presidente cree que no cometió ningún error.

Una vez abierta la compuerta de la credibilidad con la supuesta estafa confirmada, donde se puso en duda el cerco presidencial, fácilmente vulnerable según las palabras del mismo Milei, comenzaron a aparecer declaraciones que no hacen más que poner un manto de sospecha demasiado oscuro sobre el Presidente porque la apuntada, en más de un caso, es su hermana Karina, Secretaria General de la Presidencia pero también llamada “El Jefe” por Milei y su entorno. Imposible creer que pueda tomar una decisión sin consultar o interiorizar a su hermano. “Hay gente que por lo bajo dice que sí hay un círculo de entorno que ofrece o pide plata a cambio de acercar a empresarios al Presidente”, afirmó la periodista Cristina Pérez, y agregó que no era una suposición “porque por lo menos tres fuentes me hablaron de situaciones de este tipo”, aseguró. Es más, dijo también que muchas veces se cobraba ese peaje y la reunión nunca se concretaba. También Charles Hoskinson, cofundador de las criptomonedas Ethereum y Cardano, que estuvo en octubre pasado en el Tech Forum en Buenos Aires, dijo que allí le sugirieron pagar para entrevistarse con el Presidente. Asimismo, se dieron a conocer mensajes de texto revelados por el prestigioso sitio CoinDesk, especializado en negocios realizados por monedas virtuales, donde el sospechoso organizador de esta estafa, Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures y cofundador de Libra, aseguró que tenía influencia directa sobre el presidente argentino gracias a pagos realizados a Karina Milei. “Controlo a ese nigga, le envío dinero a su hermana y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiera", escribió Davis en diciembre en mensajes privados.

En medio de este contexto de mensajes que acusan al entorno de Milei y en especial a su hermana Karina de cobrar coimas para levantar el cerco presidencial, las redes sociales, que terminan siendo el mejor archivo periodístico, recordaron esta semana cuando en septiembre de 2023 el orfebre Juan Carlos Pallarols le contaba a Diego Sehinkman en una entrevista en el canal de noticias TN que buscaba reunirse con Javier Milei: “Yo lo llame y Javier me dice hablá con mi hermana Karina que ella maneja mi agenda, cuando yo hablo con Karina me dice no hay problema pero que previamente me tenés que depositar dos mil dólares en una cuenta”. En ese entonces Milei era diputado y candidato a la presidencia, no podía cobrar por una audiencia, es ilegal para un funcionario público. Y observemos que Pallarols no es un trader que está buscando hacer inversiones financieras ni un empresario detrás de una licitación, es un artista con un reconocido espíritu altruista, no alguien que busca beneficiarse con un negocio.

Muchos comienzan a creer que el famosos “Triángulo de hierro” – Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo- en realidad solo tiene dos lados: Javier y Karina Milei, que el tercer lado está reservado para un fusible, resistente pero fusible al fin, y Santiago Caputo no escaparía a esa lógica, por eso es más que preocupante que la apuntada sea Karina Milei.

Dos o tres casualidades marcan una tendencia, se suele decir, algo está pasando en el famoso cerco presidencial donde según Milei es fácil llegar a él. Ahora cualquiera podría decir “es fácil y caro” si esto no se aclara a la brevedad, algo que debería suceder de inmediato, porque lo que está en juego es la palabra presidencial, su credibilidad. Ya vivimos muchos años viendo pasar corrupción a gran escala como para hacer la vista gorda ante tantos elementos que generan tantas sospechas. Ignorando el tema y diciendo que no lo afecta no se soluciona, un Presidente no solo debe ser honesto, a veces también le toca demostrarlo.

En enero la inflación publicada por el Indec fue del 2,2%, el número más bajo en 5 años, eso es un logro del gobierno libertario, pero no puede ser excusa para tapar el escándalo de la criptomoneda $LIBRA ni los comentarios a cielo abierto sobre la “posible caja” que según algunos involucrados maneja su hermana Karina. Por todo esto, en la Cámara de Diputados se busca coincidir en un proyecto común que permita interpelar a varios funcionarios, entre ellos la hermana del Presidente. Otro proyecto, de la mano de la Coalición Cívica, impulsa la creación de una comisión investigadora, que permitiría interpelar a los mismos funcionarios. Y hasta existe una iniciativa de llevar adelante un juicio político, un tanto apresurada porque recién estamos en los inicios de una investigación judicial. Si alguna de estas instancias se llegase a concretar, el gobierno no podría esgrimir en su defensa los datos de inflación, sino concretamente deberá responder por algunos de los problemas que están instalados desde hace días en la agenda pública.

Todo esto trajo aparejado un aislamiento político del oficialismo y la marcada distancia de parte de algunos de sus socios. El principal aliado, el expresidente Mauricio Macri, fue muy duro el martes con Milei y su gobierno. Pidió investigar y habló de un asunto “muy grave”, todo eso en el contexto de estar apoyando para las elecciones a convencionales constituyentes provinciales de Santa Fe a una lista que lleva como candidatos a radicales, socialistas y miembros del Pro. Lejos de los candidatos de La Libertad Avanza. Esta semana un dirigente del Pro porteño decía: “que se arreglen solos, les dimos cien manos, los ayudamos, no le pedimos nada y nos tratan con desprecio, que no cuenten conmigo”. Áspero, pero comprensible mensaje en medio de lo que se presumía iba a ser una diáspora de dirigentes emigrando a LLA que por ahora se estaría enfriando después del affaire cripto.

La soberbia, los actos llenos de arrogancia, los insultos injustificados, las acusaciones públicas por corrupción nunca comprobadas ni tampoco denunciadas, todo eso estuvo amparado en la credibilidad de los primeros meses del gobierno de Javier Milei, pero acompañado de una profunda ignorancia de los deberes como funcionario público, pero esa etapa terminó. Hoy comienzan a pasarle factura al gobierno libertario, que ante el desconocimiento del valor que suele tener actuar con humildad, procede como si ese 2,2% de inflación fuese una luz verde que le permite seguir llevándose todo puesto.

Esta vez, al menos por ahora, antes de arremeter contra todo y contra todos, deberá comenzar a dar explicaciones.

Daniel Santa Cruz Por