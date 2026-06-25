Milei, entre el nuevo triángulo de papel y los opositores de cartón El esquema de poder conformado por el Presidente, su hermana Katrina y Santiago Caputo, ahora reforzado por Patricia Bullrich y su protagonismo, corre el riesgo de debilitarse, mientras la ausencia de los dialoguistas en el Congreso frustró la ofensiva contra Adorni

“Nada va bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los hechos” es una de las frases que se le atribuyen a Napoleón Bonaparte, que resultan precisas si la aplicamos para interpretar eventos de la historia donde las crisis de confianza pública surgieron porque la retórica oficial se desvinculó de la realidad. Desde hace un tiempo, el gobierno de Javier Milei se definió con un compromiso resumido en una sentencia: “asumimos la moral como política de estado”. Sin embargo, la defensa del jefe de ministros a esta altura representa todo lo contrario al discurso oficial. A esto se refería Napoleón para describir situaciones donde la disociación entre las palabras y las acciones son tan evidentes.

“¿Qué les dieron para no venir? ¿Qué les prometieron? ¿Qué les están diciendo?“, enfatizó en un recinto semivacío el diputado radical Pablo Juliano el martes pasado, apuntando así a los legisladores opositores que no dieron quórum para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los llamados sectores dialoguistas dieron un giro de 180° respecto a la posición que pregonaron desde que se conoció la declaración jurada de Adorni y se ausentaron. No toda la oposición no kirchnerista faltó, participaron legisladores de Provincias Unidas, la izquierda. Además de Juliano, se destacaron los radicales Karina Banfi, Mariela Coletta, Martín Lousteau, más otros dos legisladores que responden al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir -que se diferenció de otros gobernadores “dialoguistas”- María Inés Zigarán y Jorge Rizotti y los siempre presentes en temas de la lucha contra la corrupción como Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del socialismo. No alcanzó, finalmente. Se reunieron un total de 117 legisladores, 12 menos de los exigidos para el quórum.

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La pregunta que se hace gran parte de la sociedad, en especial de aquellos que son votantes de quienes se desgarran las vestiduras, por ejemplo, por defender el proyecto de Ficha limpia, es: “¿por qué hay que darle más tiempo al gobierno y a Adorni?” cuando claramente sus inconsistencias y mentiras ya cayeron como frutas maduras del árbol. Es cierto también que el presidente Milei ya tuvo suficiente tiempo para actuar y definir su situación, es más que evidente que no lo va a apartar y lo seguirá defendiendo, es su decisión. El tiempo nos demostrará las razones, que podrían estar en una muestra desmedida de autoridad, en un capricho o en alguna sospechosa complicidad que podría unir a la causa $LIBRA con el exponencial cambio de consumos materiales del funcionario.

Adorni, cuando presentó el informe de gestión en el Congreso de la Nación Santiago Oroz - LA NACION

Hay algo que el sector dialoguista, discursivamente opositora pero aliada en la acción, deberá aprender de todo esto: no se pueden dejar pasar por alto actos indebidos e inmorales que merecen una investigación o, al menos un pronunciamiento institucional, por el solo hecho de “no quedar pegados al kirchnerismo”. Esto termina siendo una excusa pueril que habilita a que el Gobierno lo perciba como un respaldo en busca de cierta impunidad porque ellos son de otro partido político que no es el kirchnerismo. Ya sucedió con el vaciamiento que intentaron hacer -sumado a todos los obstáculos y limitaciones que le generaron- con la Comisión Investigadora de la causa $LIBRA.

Ya que estamos en modo “mundial de fútbol”, podríamos decir que así no hay fair play -respeto, honestidad e igualdad- porque algunos corren con la ventaja de vestir otra camiseta. Durante las gestiones del kirchnerismo florecieron enormes hechos de corrupción, muchos de ellos fueron castigados por la justicia y alcanzaron a la misma Cristina Kirchner y a su vicepresidente Amado Boudou, En su debido momento, fueron denunciados públicamente por muchos de los que hoy también revelan la posible corrupción libertaria, pero hay otros a los que se les apagó la mecha y se muestran distraídos, lejos del republicanismo que pregonaban.

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Hay que asumir, acaso, que en la lucha contra la corrupción resulta más nocivo el antikirchnerismo que el propio kirchnerismo, porque la primera convicción los lleva a cerrar los ojos frente a las nuevas evidencias.

En estos días, con la aparición de un video que muestra imágenes de un vestidor con cientos de miles de dólares escondidos, se metió en el debate sobre la corrupción la situación del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, que sigue siendo investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Su caso fue utilizado por el oficialismo para mostrar la corrupción K, y lo bien que hizo: son temas que no pueden pasar desapercibidos. Pero cuando señala, en defensa de Manuel Adorni, que éste no está ni procesado ni condenado, olvida que Martín Insaurralde tampoco lo está. Lamentablemente los tiempos de la justicia en este país son demasiado perezosos, lo que obliga a la política a tener mayores reflejos. La diferencia entre los dos mencionados, es que una vez que se conoció el escándalo del yate en Marbella inmediatamente el gobernador Axel Kicillof le pidió su renuncia como jefe de gabinete bonaerense. Milei hizo todo lo contrario con Adorni.

Martín Insaurralde, junto al presidente Alberto Fernández y Axel Kicillof, en Lomas de Zamora, en 2022 fabian-marelli-11419

Los comportamientos de los aliados abren nuevos interrogantes, uno de ellos es sobre la figura de Mauricio Macri y el futuro de su relación con su propio electorado, que no entiende la razón de porqué hay que “tirarse arriba de la granada” para ayudar al gobierno en un tema tan enfrentado con la ética y la moral. Y el mismo día en que sus diputados ayudaban al oficialismo, al no dar el quorum necesario para debatir la interpelación a Adorni y una eventual moción de censura, el presidente Javier Milei criticaba al líder del Pro en duros términos, acusándolo de haber defaulteado la deuda de la Argentina en pesos: “Macri tiene el récord, defaulteó la deuda en pesos. Pequeño detalle, lo llamaron reperfilamiento: se llama default”, expresó en su discurso del encuentro de la polémica Fundación Faro. Está claro: Milei desprecia al macrismo. Del mismo modo se sabrá como responden sus electores con los gobernadores, que al parecer se vendan los ojos por un adelanto de la coparticipación o un ATN. Viejas reglas para lo que se presenta como la nueva política.

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Mientras los dialoguistas se muestran demasiado obedientes, apareció un problema para el gobierno llamado Patricia Bullrich. Cuando celebró ubicarla en el Senado de la Nación, alejándola de su fuerte que era el Ministerio de Seguridad, pensó que desde allí perdería protagonismo. Se equivocó. Bullrich exigió compromisos y acciones que sean consecuentes con el discurso de la “moral”, siempre haciendo equilibrio con un pie en cada lado. No dudó en pedirle a Adorni que presente su declaración jurada o en desairar al mismo Presidente, no asistiendo a reuniones programadas con el jefe de ministros o, quizás lo más fuerte, exponer públicamente su debilidad cuando dijo que el jefe de ministros no iba a presentarse el 2 de julio en el Senado para que no sea “interrogado” por la oposición, pero el mismo funcionario, llamativamente, minutos después dijo iba a asistir. En el gobierno tomaron de mala manera lo que dijo la jefa del bloque de senadores, considera que en lugar de ayudarlo lo desgastó aún más, intentando esconderlo.

Patricia Bullrich tomó, sin permiso, una gran cuota de poder del oficialismo, algo que no alegra a los hermanos Milei

Las internas toman otro relieve cuando una de las protagonistas es alguien que nunca ocultó sus aspiraciones políticas personales serias y que, para conseguirlas, es capaz de hablar con todos. El bloque peronista, los radicales y la vicepresidenta Victoria Villarruel, todos enemistados con el Presidente, pueden dar cuenta de esto. Solo el hecho de creer que Manuel Adorni podría ser el hombre que los represente en CABA, relegando a Bullrich, es un error tan infantil que desnuda demasiado amateurismo político en el seno del poder libertario. Más allá de la valoración personal, existe una enorme diferencia entre ambos: mientras Bullrich es un “animal político” con 50 años de trayectoria, Adorni es solo un dependiente administrativo del poder de turno.

Patricia Bullrich tomó, sin permiso, una gran cuota de poder del oficialismo, algo que no alegra a los hermanos Milei. Demuestra tener peso y juego propio, y decide sin esperar la “bula” presidencial. El problema para los Milei es que hoy la necesitan demasiado para prescindir de ella. Bullrich encontró su lugar, como una traza dibujada por fuera de la famosa figura geométrica, donde juega a ser parte del triángulo de poder del gobierno, junto a los hermanos Milei y Santiago Caputo, ahora convertido en un sistema concentrado de decisiones que ya no es lo que era: porque está desequilibrado tanto por la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo y porque una de las partes, Bullrich, es demasiado independiente para el gusto del propio Presidente y su poderosa hermana Karina.

Este nuevo triángulo de poder, reforzado por Bullrich, corre el riesgo de dejar de ser de hierro para adoptar una apariencia más cercana al papel. Escenario preocupante para las aspiraciones mileístas en 2027, porque es sabido que, a diferencia del hierro, el papel sí se rasga con demasiada facilidad.

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