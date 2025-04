Milei me pidió por favor que lo entrevistara

Hace seis meses había entrevistado por última vez al Presidente. Lo recuerdo bien porque ese acontecimiento dividió mi vida: fue un antes y un después. Antes vivía y pensaba de una manera, y después, más o menos lo mismo. En esa oportunidad la pedí yo; esta vez me la pidió él. Lógico: cuando las cosas no andan bien hay que reforzar el discurso. Respondí inmediatamente que sí, que con todo gusto, y no puse ninguna condición. Lejos de arrepentirme, la pasé increíble. Javi es un genio de la comunicación, y lo que natura no le dio, Santi Caputo, Caputín, se lo presta. Caputín estuvo presente durante la entrevista, e interrumpió un par de veces para corregir al Presi. “No lo corrijo. Solo edito lo que dice”, me aclaró. Como esas intervenciones me parecieron aportes significativos, dejo aquí constancia de ellas.

Sin más prefacio, con ustedes la voz, el pensamiento y la frontalidad de Milei. De Milei y Caputín.

–Javi, un honor que me hayas elegido para hablar en estos momentos, cuando venís de perder batallas cruciales en el Congreso, la economía atraviesa dificultades serias y la CGT te clavó un paro general.

–Perdí batallas, batallitas, pero voy ganando la guerra por afano. Vas a ver este año cómo vota la gente. ¿Dificultades económicas serias? No es serio que vos hables de economía. Y menos, que repitas lo que tiran los econochantas. Menem dijo una vez: “Estamos mal, pero vamos bien”. Yo digo: estamos muy bien y vamos a estar mucho mejor. El paro de la CGT fue un parito de mala muerte, ridículo. A esos vagos de abdomen y billeteras prominentes ya nadie les da bola.

–Me pregunto en qué estarás pensando para la Corte, porque sé que no desististe de que tenga cinco jueces.

–Si te lo preguntás vos, contestalo vos. Si me lo preguntás a mí, reitero: con tres jueces la Corte no puede funcionar. De hecho, no está funcionando. Oportunamente vamos a insistir con la ampliación. Académicos como García-Mansilla hay muchos. En cambio, encontrar magistrados del perfil de Lijo no es tan fácil.

–Claro, alguien que conozca la casta por dentro, ¿no?

–Efectivamente. Un hombre de la Justicia, pero con mucha calle.

(Se mete Caputín. “Javier, la pregunta era una trampa: está sugiriendo que Lijo es casta. Decí que te negás a contestar eso”.)

–RR, basta de trampas, ¿OK? Poné esto: me niego a suscribir esa afirmación tendenciosa e irrespetuosa, que no le hace honor a la trayectoria del doctor Lijo.

–Perfecto, lo pongo. Volvamos a la economía. Efectivamente, entiendo poco y nada. Solo veo que el dólar sube y las reservas bajan, y que ustedes salieron desesperados a pedirle auxilio al Fondo Monetario.

–Por una vez estoy de acuerdo con vos: no entendés nada. El Fondo anunció el acuerdo porque está feliz con el milagro argentino y no quería quedarse afuera. Son ellos los que estaban desesperados por asociarse a esta revolución sin precedente en la historia universal. En ningún gobierno argentino de los últimos 50 años el dólar subió menos, y en cuanto al nivel de las reservas… No, basta, inútil darte datos que te exceden por completo. “No es poca ciencia aprender a soportar las tonterías de los ignorantes”. ¿Sabés quién lo dijo? Demófilo, que era periodista.

–¿Periodista griego?

–No, burro. Español. Demófilo era su seudónimo. Googlealo y no me hagas perder tiempo.

–Mil disculpas. Hablemos de la otra revolución: la de Trump. Flor de bolonqui está armando con los aranceles. Ha puesto el comercio mundial patas para arriba, lo cual perjudica también a la Argentina.

–Te voy a decir algo en estricto off. Fui a verlo el otro día a Mar-a-Lago para advertirle que se estaba yendo de mambo. Pero tardaba en llegar, me cansé de esperarlo y me fui.

(Nueva intervención de Caputín: “¿Estás seguro de que este tipo te va a respetar el off?”. El Presi respondió: “Segurísimo”.)

–Javi, sin ánimo de violar el off, es importante que se sepa lo que acabás de contarme, porque contiene dos desmentidas: que solo ibas a buscar una foto y que Trump te dejó plantado.

–Por favor, ¡tengo 50 fotos con Trump! Sospecho que era él, por las crisis que está atravesando, el que quería aparecer al lado de un presidente exitoso, una estrella planetaria. Pero se le rompió el helicóptero. Lola.

–¿Lola?

–Lo lamento por él: se quedó sin la foto y sin mi consejo.

–¿Cuánto te preocupa que en pleno año electoral empiecen a desfilar funcionarios del Gobierno ante la comisión de Diputados que va a investigar el caso $LIBRA?

–De 1 a 10 me preocupa 0. La casta investigando, jajaja. Es graciosísimo. ¡Delincuentes! ¡Corruptos! ¡Ratas!

–¿Te referís a los empresarios cripto que te metieron en esa timba? ¿Los que dicen que le pagaron a Karina?

–No te hagas el vivo, cagatintas, mandril, ensobrado. Sabés perfectamente de qué hablo.

–Cuánto te agradezco que hayas sacado el tema de los sobres. La legión libertaria de las redes me acusa de eso todo el tiempo, lo cual me trajo un problema en casa: preguntan qué hago con la guita, porque ellos no ven nada. ¿No podrás ordenar que me tiren unos mangos, así por lo menos puedo cambiar la televisión?

Tercera interrupción de Caputín. Me encaró. “De eso me ocupo yo, no el Presidente. Vos no calificás. No te lee nadie. Vamos, Javier. Se terminó la entrevista”.