Ni los dólares de Cirio e Insaurralde opacan el caso Adorni La salida del jefe del Gabinete se demora por un inminente llamado a indagatoria. Se renuevan las discrepancias entre Patricia Bullrich y Karina Milei por esta rectificación de estrategia. La disputa en la Justicia estimula el nivel de conflicto en la política.

Por Daniel Bilotta PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

Karina y Javier Milei intentan transformar en fortaleza a la debilidad en que los sume la interminable crisis desatada por Manuel Adorni. Aunque luzca impregnada del coaching ontológico que predica su esposa, Bettina Angeletti, no deja de ser una reacción tardía. A Karina Milei le faltaron reflejos para comprender a tiempo el error de privar de un destino electoral cierto a Patricia Bullrich, la dirigente de La Libertad Avanza (LLA) mejor ponderada por la opinión pública y con una imagen incluso superior a la del presidente.

Sin ese futuro garantizado, Bullrich enfoca su obstinada vocación de liderazgo en enmendar los aspectos más controvertidos del gobierno. Como el caso de Adorni. Lo que está en juego en este momento es quién se apropia de lo que parece inminente, la salida del jefe del Gabinete, adelantada parcialmente por la designación de Adrián Ravier y Fabián Fernández en la vocería presidencial y la Secretaría de Medios, las únicas áreas bajo el control efectivo de Adorni. Karina intenta abortar lo que descubrió tarde: que la suerte de Adorni pasó a depender de Bullrich.

publicidad

publicidad

Es lo que puede debatirse en el Senado si avanza el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, que deshizo con un posteo en “X” lo que Bullrich había logrado de la oposición afín. Posponer su visita al recinto hasta el 2 de julio para presentar el informe mensual de gestión. Un plazo que negoció sobre un supuesto incierto, que Adorni no concurrirá porque ya no ocuparía el cargo. Adorni contradijo esa premisa. Expresó en las redes la disposición a someterse a ese escrutinio inquietante. Presumiblemente por orden de Karina. La hermana del presidente devolvió al primer plano sus discrepancias con Bullrich sin resolver el tema de Adorni. Donde antes había un problema ahora son dos. Existen dudas de que alguien pueda retomar esa negociación en el bloque libertario sin Bullrich, su jefe. Las designaciones en la Justicia es otro conflicto de igual jerarquía. La perplejidad es el resultado más palpable obtenido hasta ahora por Ricardo Lorenzetti en sus diálogos con el Presidente, según quienes se jactan de estar informados sobre ellos.

Patricia Bullrich, Karina Milei y Manuel Adorni Prensa LLA

Si fuese cierto, el vocal de la Corte vería en el avance del trámite para cubrir la mitad de 300 vacantes libres el desvanecimiento de la promesa arrancada a Milei para detenerlo. Una obra atribuida injustamente a Karina con el asesoramiento de Martín y Eduardo Menem por aquello de “tener aunque sea el dedo de un nuevo juez” como confió con sarcasmo un entornista de ese círculo. En otras versiones se sindica a Juan Bautista Mahiques como el responsable.

Pero están también quienes se apiadan del ministro de Justicia y lo consideran solo un chivo expiatorio. Apenas el instrumento de una lucha entre árboles genealógicos para que perdure su influencia en la familia judicial los próximos 30 años. Una situación irritante y que está lejos de satisfacer a Ariel Lijo. Menos si dentro de ella vuelve a menearse la posibilidad de volver a ser propuesto en la Corte. Una forma de descartar su posibilidad de ser candidato a Procurador General, de acuerdo a los que dicen frecuentarlo.

publicidad

publicidad

Lijo no tendría consuelo ni siquiera con la nueva postergación de la entrada en vigencia del sistema acusatorio en Comodoro Py, prevista para febrero del 2027. Es probable que Diógenes Contreras lo supiera cuando pidió certezas sobre este asunto en la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados. Contreras pertenece al bloque de la UCR y representa al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. De estas conversaciones maliciosas se deja desprender que Lijo expresará su malestar con el llamado a indagatoria de Adorni. Lo que tal vez haga comprensible su aprehensión a dejar el gobierno.

El juez Ariel Lijo Marcos Brindicci

Lijo espera, además, concentrar las cinco causas del denominado rulo financiero. La maniobra realizada durante el cepo para comprar dólares del Banco Central a valor oficial y obtener ganancias del 200 por ciento, vendiéndolos en los mercados informales. Los pesos obtenidos eran utilizados de nuevo para comprar moneda estadounidense. Se da por hecho que la Cámara Federal porteña resolverá que Lijo reúna en una sola causa a las cinco sobre este caso. Hasta ahora tiene dos, delegadas en el fiscal Franco Piccardi.

Piccirillo amenazaba desde febrero con difundir un video comprometedor a menos que se atenuara su prisión domiciliaria

Si la Cámara le ordena a María Servini entregar la que está en su poder, lo mismo debería ocurrir con las que tienen María Eugenia Capuchetti y Luis Armella. Armella, Servini y Lijo participaron en marzo de una reunión en Avellaneda con Axel Kicillof que con diplomacia declinó aceptar los servicios que le ofrecieron. La unificación de las causas deja al juez sin excusa para avanzar con la investigación. La difusión del video de Jesica Cirio con fajos de dólares termosellados es la primera e inédita repercusión de un acontecimiento que todavía no sucedió, pero que mantiene en vilo a Elías Piccirillo. La e pareja de Cirio está complicado en las dos causas que tiene Piccardi. Ya cumple prisión domiciliaria por el falso operativo policial que montó para no pagarle a Francisco Hauque los seis millones de dólares que le reclama. En la otra el fiscal lo investiga como dueño de la agencia de cambios Argen Exchange y el Banco Sucrédito, involucrados en el rulo financiero. Piccirillo amenazaba desde febrero con difundir un video comprometedor a menos que se atenuara su prisión domiciliaria.

publicidad

publicidad

En un acto de amor, el presunto financista le habría pagado un millón de dólares a Fernando Burlando para recuperar las imágenes captadas por Cirio para respaldar su reclamo de división de bienes en el divorcio con Martín Insaurralde. El exintendente de Lomas de Zamora fue una pieza vital para que Burlando se lanzara a la política como candidato a gobernador. Burlando rompió su relación con Insaurralde al asesor a Cirio en el divorcio. El abogado le recomendó a Cirio filmar el video para fortalecer su posición en ese trámite.

Luego de pagarle a Burlando el video pasó a manos de Piccirillo. Cirio lo abandonó cuando fue denunciado. Como antes Burlando, Piccirillo la extorsionó para que interceda con Insaurralde y le exija mejorar su situación judicial o proporcionarle el dinero suficiente para hacerlo él por sus propios medios. Una gran divagación funambulesca, ajena a la realidad. El video aparece en un momento clave de la causa donde Insaurralde es investigado a raíz de otro, donde aparece con Sofía Clérici a bordo del yate “El bandido” por el Mar Mediterráneo.

La fantasía de su defensa es lograr lo mismo que Juan Pablo De Jesús, a quien Evangelina Cordones acusó de ser testaferro de Insaurralde en al menos 61 propiedades del partido de la Costa. De Jesús es el exintendente de ese municipio y alguien de estrecha relación con Insaurralde. Cordones es concejal radical en el partido de la Costa y denunció a De Jesús por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Los mismos cargos que pesan sobre Insaurralde.

El juez federal de Dolores, Martín Bava, anuló la acusación de lavado de dinero por falta de pruebas. Sin ese delito federal, Bava resolvió que la investigación por enriquecimiento ilícito prosiga en la justicia ordinaria bonaerense. Otra hipótesis sobre el video es que fue puesto a circular por la SIDE, en un intento desesperado por tapar el escándalo de Adorni con otro. Aunque sea falso, el rumor revela el desquicio estructural promovido por la disputa en la Justicia. Donde Santiago Caputo perdió toda influencia. La llegada de Mahiques a ese ministerio forzó la salida de su delegado, Sebastián Amerio. Guillermo Montenegro era el candidato de Caputo para esa cartera. En uso de licencia como intendente, Montenegro maniobra para que no sea Agustín Neme quien le entregue a Mauricio Macri las llaves del municipio de General Pueyrredón. Neme es concejal libertario y responde a Alejandro Carrancio. Mano derecha de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires. Macri llegará esta tarde a Mar del Plata. Su recorrida pretende evitar que Cristian Ritondo desconozca su posición frente al gobierno.

publicidad

publicidad

Montenegro es un aliado de Ritondo. El jefe del bloque Pro bordeó el ridículo para justificar por qué no avaló la interpelación de Adorni en Diputados. Canallas que nunca faltan le atribuyen a Ritondo estar obsesionado con Pinamar. Tanto como para proponer a su primo, Francisco Botto, para suceder al intendente de ese partido y su principal aliado, Juan Ibarguren. Botto y Alberto Vallone monopolizan la venta de cuatriciclos y UTV. Los vehículos utilizados para correr picadas en la playa “La frontera” de esa localidad.

Hay quienes exageran la influencia de Ritondo y no solo aseguran que es el verdadero intendente. También el dueño de los negocios que administran Vallone y su primo Botto. Una fabulación de principio a fin. Lo que sí resulta verosímil es la impericia de Ibarguren en la administración pública. Lucas Ventoso demandó por negociaciones incompatibles con la función pública a su secretario de Gobierno, Agustín Montes.