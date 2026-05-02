Padres virtuales: un refugio digital para la juventud china

“A ser madre no se puede / jamás aprender del todo / y ser hijo es tan difícil / que casi siempre se duda el modo” canta Teresa Parodi. No solo es difícil: es ineludible, porque nadie deja de ser hijo. Para sobrevivir a las zozobras y las incertidumbres de la filialidad, las nuevas generaciones de chinos se han hecho adictas a una nueva forma de parentesco: los padres virtuales.

Muchos miembros de la Generación Z recurren a estos adultos influencers que ofrecen consuelo emocional a jóvenes desconectados de sus familias biológicas. Los más famosos, el matrimonio de Pan y Zhang, les dicen cosas como: “¿Estás cansado últimamente por el trabajo y los estudios? No te exijas demasiado. Mamá y papá saben que has pasado por muchas cosas ahí fuera".

A diferencia de sus padres del mundo real, que suelen ser parcos en afecto y exigentes en los logros, estos padres son positivos, asertivos y afectuosos. Pero, ¿quién puede querer padres así? ¿Cómo liberarse de unos padres tan sin conflicto, como estos virtuales?

Y además:

Muchos de estos padres con altas expectativas por sus hijos y pocas demostraciones de afecto vivieron en los tiempos de la Revolución China: hay muchas razones históricas para su comportamientos. Sus hijos, ¿deberían dejar de escucharlos? ¿o tratar de comprenderlos?