Palabras menos, palabras más, palabras menos

Hablamos menos que antes. En un estudio publicado por la revista Perspectives on Psychological Science se estiman menos de 300 palabras menos por día, 110.000 palabras al año. La investigación analizó el habla de unos 2000 participantes de todas las edades en EE.UU., México, Australia y algunos países de Europa, para descubrir que en los últimos 17 años experimentamos una tendencia clara hacia la pérdida de palabras.

Pero, ¿a dónde se fueron las palabras no dichas? Se supone que en estos años hubo un paso de la palabra hablada a las palabra escrita: el uso del celular, los dedos que reemplazan a los labios. También a la desaparición paulatina de los “vínculos débiles”: las charlas casuales con extraños en la calle, el transporte público y la fila del supermercado.

Palabras más, palabras menos, el tiempo que invertíamos en el arte de la conversación -ese ejercicio de improvisación, esa experiencia de lo impredecible- es tiempo ahorrado. Que utilizaremos en mirar videos de gente que habla.

Y además:

La soledad ya es una epidemia y la estructura de nuestras vidas regala menos oportunidades de encuentro. Los científicos Valeria Pfeifer y Matthias Mehl recomiendan la fricción social (no evitar los encuentros sociales) y la charla con desconocidos, que siempre nos depara una sorpresa.