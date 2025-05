Pareja resucita con la victoria de Karina Milei en la ciudad

Javier Milei superó a Mauricio Macri en el plano de las ideas. Su propuesta de sustituir al sistema político por otro que orbite a su alrededor atrajo mucho más al voto no peronista en la ciudad que la de respaldar cambios pero preservar la institucionalidad, la oferta del Pro. Al Presidente lo asistió la ventaja de sintonizar naturalmente con amplias franjas transversales de la sociedad que atribuyen a la política ser la responsable exclusiva de su estado de frustración colectiva.

Las fake news sobre Macri generadas con Inteligencia Artificial (IA) y reproducidas en la veda por cuentas ligadas a La Libertad Avanza (LLA), representan un intento de interpretar al tedio que despierta el status quo identificado con el orden vigente. Milei instó a no criminalizar esa experiencia, que incluyó dentro de las posibilidades de ejercer el derecho a la libertad de expresión. Tal vez como un anticipo de algunos de los principios rectores con el que funcionaría el modelo que diseña a su imagen y semejanza.

Resulta lógico que Milei aproveche una elección local para amenazar con la extinción a la oposición que resista plegarse al movimiento con el que pretende barrer al kirchnerismo. Pero el exiguo margen obtenido sobre Unión por la Patria (UxP) y la apatía reflejada por la merma en la participación lograron, sin embargo, el efecto inverso al deseado en la victoria. Lejos de apaciguar, mantiene estimulada la tensión entre Karina Milei y Santiago Caputo por la estrategia en la provincia de Buenos Aires.

La geografía que define la gobernabilidad y el futuro de cualquier proyecto político. Casi el 38 por ciento de los argentinos en condiciones de votar residen en su territorio. Al menos dos tercios de ellos lo hacen en el conurbano. La región que ocupa apenas menos del cinco por ciento de su superficie: más de tres millones de kilómetros. Milei pareció saldar ese debate a favor de su hermana en el escenario montado en el hotel Libertador para festejar el triunfo de Manuel Adorni.

El vocero presidencial pertenece al círculo de la secretaria General, a quienes asesoran Martín y Eduardo Menem. Karina fue quien decidió la candidatura de Adorni. Los Menem lograron que Karina designe a Sebastián Pareja como su delegado en la provincia de Buenos Aires. En sus apariciones de esta semana, Milei fortaleció la posición de Karina. El acuerdo con la oposición consistirá en que acepten sumarse a la boleta de la Libertad Avanza.

La provincia de Buenos Aires tendrá este año el primer desdoblamiento electoral de su historia. En las del 7 de septiembre se elegirán legisladores locales y provinciales. Y el 26 de octubre diputados nacionales. Caputo es partidario de un frente electoral con el Pro y la UCR para el 7 de septiembre. Hasta antes de las elecciones en la ciudad, sus voceros reivindicaban la necesidad de sellar alianzas para fortalecer a Milei en el Congreso sin dilapidar esfuerzos. Una crítica solapada a los Menem por llevar adelante disputas donde LLA no tiene posibilidades de ganar, con los casos de Santa Fe y Jujuy como cita obligada. O, valiéndose de otro ejemplo, con la intención de que la fortaleza de Milei en el Congreso dependa de los resultados que obtengan ellos. La radicalización del Presidente con la elección en la ciudad liberó a Pareja del purgatorio al que estaba confinado desde que cobraron relieve sus vínculos con barras bravas.

Pero sobre todo por supuestas irregularidades en el PAMI de Junín que derivaron en la renuncia de su titular, Roberto Pascual, a quien Pareja postulaba como candidato a intendente. Tal vez Milei haya resuelto indultar a Pareja por la misma razón que pudo haber confiado a un dirigente opositor cuando la ministra de Capital Humano. Sandra Pettovello, fue jaqueada por denuncias de presunta corrupción. “La verdad es que no lo quiero a Pareja. Pero es el único que no me cagó.” Un sincericidio revelador, si fuese cierto.

Pareja habría meditado seguir a Carlos Kikuchi, su exsocio político. Kikuchi abandonó a Milei, molesto por su entendimiento con Macri para recibir el respaldo del Pro en la segunda vuelta. En la Legislatura bonaerense se insiste en que si se rectificó de dar ese paso fue por el consejo de uno de los pocos diputados peronistas que lo estima. “¿Y a dónde vas a ir?”, habría sido la atinada pregunta que le efectuó ese legislador. Supercherías de pasillo, seguramente, pero alusivas al origen de la tenaz resistencia a la alianza con el Pro que plantean Karina y los Menem a través de Pareja. El indulto de Milei a Pareja obliga a Cristian Ritondo a practicar una curiosa basculación pélvica. Elegido por Macri para negociar con Milei, su presidencia en el Pro bonaerense depende de su capacidad de representar el interés de sus 14 intendentes. Recién ayer comenzó a dialogar formalmente con ellos.

La oposición que no hallará a un acuerdo con LLA tropezará, sin embargo, con la desconfianza que existe entre ellos a la falta de voluntad que le atribuyen a los Milei para cumplirlos. Ritondo cuenta por seguros solo a los propios: Marcelo Matzkin (Zárate), Fernando Bouvier (Arrecifes) y Juan “Juani” Ibarguren (Pinamar). Eso sin desdeñar a Javier Martínez (Pergamino). Un aporte solidario de Daniel Angelici. Su socio en el emprendimiento inmobiliario y recreativo que planean en Escobar gracias al intendente Ariel Sujarchik.

Nada de esto interfiere con el optimismo inquebrantable de Pareja. En su listado descuenta la adhesión de Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Ramón Lanús (San Isidro) y Sebastián Abella (Campana). María José Gentile y Pablo Petrecca fueron excluidos de ese cuadro. Pareja sueña con derrotar el 7 de septiembre a los intendentes de Nueve de Julio y de Junín. El municipio que concentra a la quinta parte del total de electores de la Cuarta Sección donde se eligen este año siete senadores.

Caputo aventaja a Pareja en la relación con los intendentes del Pro y la UCR, construida junto a Eugenio Casielles y Ramiro Marra en la campaña de 2023. Casielles y Marra ya no pertenecen a LLA. Uno de esos intendentes le dijo al asesor presidencial que es su voz, y no la de Pareja, la que es escuchada como amiga entre ellos. Caputo tiene agendada una reunión en dos semanas con el radicalismo en la que, seguramente, coincidirá en el carácter local de la elección del 7 de septiembre. Es decir, en la necesidad de contar con candidatos a concejales que traccionen votos a los legisladores provinciales. Incluso para contribuir con la obsesión de Pareja de competir con Cristina en la Tercera Sección Electoral. La expresidenta le transmitió el domingo al mediodía su preocupación por la baja concurrencia a votar en las elecciones porteñas. ¿Le dijo al apoderado del PJ nacional que Axel Kicillof no la escuchó cuando le advirtió del riesgo de desdoblar?

Por ahora es un rumor. Lo mismo que el alusivo a que esa preocupación comienza a cundir alrededor del gobernador. Muy activo para obturar la sesión especial del Senado bonaerense que fracasó ayer. Una iniciativa atribuida a Luis “El bicho” Vibona (UxP) y en la que debía aprobarse la reelección indefinida de los legisladores. Hasta que Ayelén Durán presentó otra el lunes para incluir a los intendentes en esa excepción.

Durán es senadora por la Sexta Sección y rompió con La Cámpora para alinearse con Kicillof mediante el respaldo del intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles. Su proyecto expresaría el interés del gobernador por explorar una fisura entre los intendentes y Ctristina. Durán es una de los tres senadores dentro de los 21 de UxP que responden a Kicillof. UxP tenía garantizado los tres de Unión, Renovación y Fe para sancionar el proyecto por mayoría simple.

Una proporción inalcanzable sin los tres de Kicillof. Si el proyecto de Durán llega al recinto y UxP se opone, Cristina y La Cámpora quedarían en una posición incómoda frente a sus principales aliados en el conurbano. La tensión entre los bandos no es por las reelecciones sino por las candidaturas y las alianzas. Kicillof saca provecho de la contradicción para consolidar un frente opositor. Un trance apropiado para amenazar con una ruptura e iniciar una aventura propia. ¿En compañía de Facundo Manes?

Su hermano Gastón renunció esta semana a presidir la Convención Nacional de la UCR, luego del acuerdo de paz firmado en el radicalismo bonaerense. Más cauto y con mandato hasta fin de año, su hermano y diputado solo informó que se alejaba de esa fuerza para conformar una nueva. Todas especulaciones inspiradas en un sistema de representación en crisis. El escenario que le permite a Pareja resucitar en las fuerzas del cielo después de la victoria de Karina en la ciudad.