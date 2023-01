escuchar

Paul Johnson, el historiador por excelencia

Acaba de morir a los 94 a帽os quien escribi贸 y public贸 nada menos que cincuenta obras de peso, no solo en sentido intelectual, sino en sentido literal pues algunos de sus libros llenan las mil p谩ginas. Tal vez sus trabajos m谩s conocidos sean su historia del mundo moderno, su texto sobre Estados Unidos, sus reflexiones tan sesudas sobre los jud铆os, su magn铆fico escrito sobre Napole贸n, sus anotaciones suculentas sobre el origen de la modernidad, la historia del cristianismo, su impresionante historia del arte y sus confesiones sobre el sentido de la religiosidad. Pero estos ocho libros apenas sobrepasan el diez por ciento de su notable producci贸n. Antes he escrito sobre este tit谩n de la historia, pero es del caso reiterar lo dicho debido a nuevos debates suscitados en torno a este personaje.

Lo invit茅 en abril de 1991 a dictar conferencias cuando fui rector de Eseade. Lo hab铆a conocido unos a帽os antes en la Universidad de Cambridge, pero en esta ocasi贸n me encontr茅 m谩s de cerca con un personaje que adem谩s de ser un muy prol铆fico autor era de una calidez notable. En la visita de referencia a Buenos Aires me dedic贸 su libro Enemies of Society, dedicatoria que comienza 鈥淭o my friend鈥, en esa obra apunta los errores del estatismo y la emprende con argumentos de gran solidez contra intelectuales tipo Herbert Marcuse y en general todo el marxismo y sus imitadores. Uno de los cap铆tulos lleva el sugestivo t铆tulo 鈥淪chools for Atilas鈥, donde critica sistemas educativos autoritarios. Tambi茅n en ese libro se detiene a subrayar la importancia del lenguaje y lo disolvente que resulta para el pensamiento y la comunicaci贸n el degradarlo (parece escrito para hoy en relaci贸n con sandeces como el denominado 鈥渓enguaje inclusivo鈥 y otras barrabasadas). Escribe en este contexto: 鈥淎quellos que valoran el sentido de las palabras valoran la verdad y aquellos que tuercen el sentido del lenguaje estar谩n inclinados a prop贸sitos antisociales.鈥

Paul, en su 茅poca juvenil, era de izquierda, por lo que fue editor de The New Stateman hasta que renunci贸 al Partido Laborista y se mud贸 al Conservador, al tiempo que denunciaba 鈥渆l esp铆ritu corporativista y totalitario鈥 del estatismo que hab铆a comenzado a beber en su colegio de jesuitas, un cambio luego influido principal 鈥揳unque no exclusivamente鈥 por Karl Popper. El 2 de septiembre de 1984 pronunci贸 una magistral conferencia en la reuni贸n de la Mont Pelerin Society, en la Universidad de Cambridge, titulada 鈥Nineteen Eighty-Four: a False Alarm?鈥, donde muestra los aciertos de Orwell respecto de sucesos de aquel momento (para no decir nada del agravamiento de algunas facetas oscuras de hoy). Esta fue la primera vez que estuve con Paul Johnson y, coincidentemente, fue la oportunidad en la que la Mont Pelerin Society (la Academia Internacional, seg煤n Friedrich Hayek, que fue uno de sus fundadores) me design贸 miembro de su Consejo Directivo. Esta disertaci贸n estuvo en l铆nea con lo que hab铆a publicado cuatro a帽os antes en el American Enterprise Institute traducida al castellano con el t铆tulo de 鈥淟a base moral del capitalismo鈥.

No resulta posible en un texto period铆stico poner de relieve la obra cicl贸pea de este escritor colosal, pero podemos dar una idea aproximada de sus valores en algunos de sus trabajos recorridos a vuelo de p谩jaro. En este caso resulta ilustrativo reproducir seis citas, sin glosas para que el lector saque sus propias conclusiones.

En primer lugar, de A History of the Modern World: 鈥淟a carrera de Per贸n ilustra su esencial identidad con el fascista deseo de poder y algunas veces tomaba prestado ideas de Mussolini, Hitler, Franco y Stalin [鈥 Mostr贸 c贸mo manipular a la gente en un sistema de contar cabezas [鈥 Como presidente, Per贸n trasmiti贸 una demostraci贸n cl谩sica en nombre del socialismo y el nacionalsocialismo y c贸mo destrozar la econom铆a [鈥 Llev贸 a cabo un asalto frontal al sector agr铆cola, el mayor recurso de capital argentino. Ya en 1951 hab铆a agotado las reservas y hab铆a descapitalizado al pa铆s [鈥 Destroz贸 la Suprema Corte. Arrebat贸 el sistema radial y a La Prensa, el gran diario latinoamericano.鈥

Segundo, de A History of the American People: 鈥淟a creaci贸n de los Estados Unidos de Am茅rica es la m谩s grande de las aventuras humanas. Ninguna otra historia nacional contiene esas notables lecciones para los estadounidenses y para el resto del mundo [鈥 Los tropiezos se deben principalmente al keynesianismo, otra palabra para el intervencionismo estatal [鈥 De hecho, el libro de Keynes La teor铆a general del empleo, el inter茅s y el dinero, propon铆a una moneda administrada por funcionarios dedicados a estabilizar precios que significan interferencias constantes de los gobiernos, lo cual es parte del problema鈥.

Tercero, su extenso pr贸logo a The Voluntary City. Choice, Community and Civil Society, una colecci贸n de quince autores compilados por Peter Gordon, que confrontan con la pol铆tica de nuestra 茅poca. All铆 Paul Johnson, exhibiendo una mente abierta, juvenil y atenta a nuevos paradigmas, escribe: 鈥淐onf铆o y envidio a los que vivir谩n para ver el cambio, en cincuenta a帽os estaremos manejando las cosas de modo sustancialmente diferente a lo que se hace hoy, respondiendo mucho m谩s acertadamente a las necesidades humanas respecto de los m茅todos que hoy empleamos. El mundo no ser谩 Utop铆a pero para usar una expresi贸n favorita de los victorianos, ser谩 un mejoramiento鈥.

Cuarto, en Historia de los jud铆os: 鈥淟os jud铆os han penetrado en muchas sociedades y han dejado su impronta en todas. Escribir la historia de los jud铆os es casi como escribir la historia del mundo [鈥 Es una historia del mundo observada desde el punto de vista de una v铆ctima culta e inteligente [鈥 El juda铆smo rab铆nico fue un evangelio del trabajo porque exig铆a que los jud铆os aprovecharan exhaus tivamente los dones divinos. Exig铆a que los aptos y los capaces se mostraran industriosos y fecundos, entre otras cosas porque as铆 pod铆an afrontar sus obligaciones filantr贸picas鈥.

Quinto, en Napole贸n: 鈥淓l todopoderoso Estado de Napole贸n fue concebido por su admirado Hegel, que a su vez fue la ra铆z tanto del marxismo como del totalitarismo nazi [鈥 Ning煤n dictador del tr谩gico siglo veinte ha estado ajeno a los ecos napole贸nicos, desde Lenin, Stalin, Mao Zedong a los tiranos como Kim Il Sung, Castro, Per贸n, Mengistu, Saddam Hussein, Ceausescu y Gadafi.鈥 Y por 煤ltimo, sexto, The Quest for God: 鈥淓n la religi贸n el antropomorfismo simplemente refleja las limitaciones de la imaginaci贸n humana [鈥 La 煤nica forma de igualdad que es posible y deseable es la igualdad ante la ley [鈥 Doctrinas conocidas como Teolog铆a de la Liberaci贸n. Esta es simple y absolutamente una herej铆a anticristiana, sin ninguna base moral [鈥 La pr谩ctica del aborto nos remite a un problema importante. El fracaso de encontrar una alternativa de alimento espiritual, sistemas que son capaces de matar, los millones de ni帽os a los cuales no les permiti贸 nacer, mucho menos vivir igual que lo hizo Hitler, Pol Pot, Stalin o Mao鈥.

En resumen, un coloso que ser谩 recordado y estudiado por generaciones, para bien del mundo libre. Un historiador comprometido con los valores tan caros a la civilizaci贸n occidental, que los fundamentaba con argumentos y documentos de gran rigurosidad. Como ha repetido en entrevistas televisivas: 鈥淭odo lo que ocurre es consecuencia de las ideas prevalentes鈥.

El autor complet贸 dos doctorados, es docente y miembro de tres academias nacionales