Gritos, forcejeos e insultos entre la oposición y legisladores oficialistas en la comisión por Malvinas

El plenario de comisiones en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas comenzó en un clima de marcada tensión, luego de que el fallo de la Corte Suprema conocido ayer restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.

La tensión terminó de quedar expuesta esta tarde, cuando diputados de la oposición y el oficialismo se cruzaron a los gritos y con insultos en pleno debate. El hecho se desató cuando Juan Grabois intervino para defender a Myriam Bregman.

En un encendido discurso, la diputada del FIT intentaba exponer sus diferencias con el proyecto oficialista, mientras era increpada por el santacruceño oficialista Jairo Guzmán que cuestionaba su posición.

Juan Grabois, a los gritos e insultos contra diputados libertarios en la Comisión de Defensa

En ese momento, Juan Grabois se levantó, caminó hasta donde estaba Guzmán y lo encaró. El episodio, rápidamente replicado en redes sociales, incluyó forcejeos e insultos.

Pero el conflicto escaló cuando, desde la otra punta de la sala, se levantó a los gritos el tucumano Gerardo Huesen, quien acusó de “cagón” al legislador de Unión por la Patria.

Huesen era dirigente de Fuerza Republicana y ladero de Ricardo Bussi, el hijo del dictador que fue gobernador de Tucumán.

El enfrentamiento entre Grabois y Jairo Guzmán

Grabois y Huesen quedaron enfrentados ante la mirada del resto de los diputados. Entre ellos estaba Eduardo Valdés, que debió intervenir junto a otros legisladores para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

No fue el único intento por contener la situación. Mientras el clima se caldeaba, el presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, instaba a los presentes y al jefe del bloque de UP, Germán Martínez, “a poner orden”.

En simultáneo, la propia Bregman también intentó bajar el tono del enfrentamiento. “Pará, Juan, que me va a tener que contestar las preguntas”, le reclamaba la diputada de izquierda, que pretendía que el oficialismo respondiera a sus cuestionamientos.

Sin embargo, Grabois retomó sus críticas contra los libertarios. “¡Tienen la Corte comprada!”, acusó a los gritos. Y luego insistió: “Déjense de joder y hablar a los que están hablando. Vendepatrias, vendidos y coimeros”.

Fue entonces cuando Zapata amenazó con levantar el encuentro. “Les pido por última vez que traten de recuperar el orden. En estas condiciones no podemos continuar”, advirtió, alzando la voz.

El incidente de Grabois en Diputados, filmado por Lilia Lemoine

Acto seguido, Martínez pidió la palabra e intentó encauzar la discusión. “Todos tenemos que contribuir, es un tema de relevancia, ayudémonos entre todos. Nosotros nos encargaremos de cada diputado, pero le pido al diputado Jairo Guzmán que deje de insultar permanentemente de atrás”, planteó el jefe de la bancada peronista.

Inmediatamente después del escándalo, Grabois volvió a arremeter contra el oficialismo a través de un mensaje publicado en X.

“Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”, sentenció el dirigente social.

El presidente Javier Milei también recurrió a las redes sociales para referirse a lo ocurrido durante el debate en comisión.

Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas... https://t.co/PVGHbmVIO6 — Javier Milei (@JMilei) September 30, 2026

“Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”, apuntó el mandatario al compartir el video del episodio publicado por la diputada libertaria Andrea Vera, quien tildó a Grabois de “maleducado, patotero y antidemocrático”.

Minutos después llegó una nueva réplica del dirigente social, esta vez contra el Presidente.

Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo. — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 30, 2026

“Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores que además son cagones que prepotean con el caballo del comisario, el juez en el bolsillo y papi Trump de guardaespaldas. Cuando te toque ir al banquillo de los traidores espero que no alegues insania, enfermito lobotomizado”, retrucó Grabois.