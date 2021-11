“Perder ganando”, una nueva forma de negar la realidad

¿Cuál es el sentido de querer generar tanta confusión cuando los resultados son tan claros? ¿Acaso subestiman al electorado? Qué poca capacidad de escuchar lo que les quieren decir.

Cuando uno tiene el deber de actuar con responsabilidad y compromiso hacia su pueblo, debe poder escuchar también en el descontento, para construir y hacer lo que más le conviene, y lo que pide el pueblo. Dicen “ganamos perdiendo, perdimos ganando”, un juego de palabras patético y negacionista. En el momento en que deben mostrar altura insisten con actuar con tan poca seriedad, ¿Cuánto mejor y más fácil sería llamar al candidato opositor y darle las felicitaciones y convocar a un diálogo real?

Alberto Fernández tiene todo para apoyarse en la oposición, para avanzar y fortalecerse, pero cabe la posibilidad de que su vicepresidenta se radicalice, se convierta en un problema para el país y consiga poner palos en la rueda, como lo ha venido haciendo hasta ahora, con la colaboración de su hijo Máximo.

Será responsabilidad de Juntos manejar de manera inteligente esta coyuntura, porque en el medio estamos nosotros, los ciudadanos de a pie, quienes generalmente pagamos las malas decisiones de los políticos. El domingo 14 de noviembre salió el sol para muchos argentinos, para otros se nubló. Ojalá cada uno entienda que no importa si ganaste o perdiste, como decía Winston Churchill: “El triunfo no es definitivo, el fracaso no es total, el coraje para continuar es lo que cuenta”.

De ese coraje está dotado JUNTOS, por eso después de la derrota de 2019 decidió apostar a seguir unidos. EL resultado que se obtuvo en las elecciones fue fruto de trabajar, trabajar, conciliar y trabajar. Ellos no “ganaron perdiendo”. Perdieron y punto.

Miembro de la UCR Buenos Aires