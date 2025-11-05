Pese a la IA, en el mundo del trabajo lo viejo todavía funciona

En la Argentina la escasez de trabajadores calificados en oficios tradicionales es muy alta y sobre todo entre los jóvenes de entre 18 y 25 años no existen plomeros, torneros, matriceros, relojeros ni zapateros. Según un estudio de Amanco Wavin, el recambio generacional en los oficios tradicionales es casi nulo, la mayoría trabaja en la informalidad y el 98 % son hombres. Es decir: además de escasez, hay desigualdad. En paralelo, desde Silicon Valley, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, aseguró que “la próxima generación de millonarios serán plomeros y electricistas”, porque “el ChatGPT no puede reparar caños rotos”. Esta afirmación puede sonar exagerada, pero marca una tendencia que ya se empieza a ver; y es que mientras la IA transforma el mercado laboral, crece la demanda global de técnicos y trabajadores calificados.

La realidad muestra que las economías más dinámicas son aquellas que combinan innovación tecnológica con formación técnica sólida. Lo “viejo”, bien formado y actualizado, sigue funcionando. Y en muchos casos, funciona mejor. Por eso, es fundamental revalorizar los oficios tradicionales, no como una nostalgia del pasado, sino como una apuesta concreta al futuro. Plomeros, soldadores, electricistas, carpinteros, cocineros, mecánicos o albañiles siguen siendo indispensables. Pero hoy deben dominar herramientas nuevas; entender procesos digitales y financieros, e incorporar saberes técnicos y tecnológicos que los vuelvan más competitivos y reconocidos.

Desde hace tiempo trabajo para que esa transformación ocurra. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, a través de la Agencia de Habilidades para el Futuro, que depende del Ministerio de Educación, estamos impulsando un modelo de formación que une lo mejor de ambos mundos: los oficios tradicionales y las tecnologías del futuro. En el Centro de Simulación que tiene la Agencia en el microcentro porteño, jóvenes y adultos aprenden con robots, simuladores y entornos virtuales que reproducen industrias reales. Por él ya pasaron 9014 personas, entre estudiantes de 5º año de escuela secundaria, de centros de formación profesional, de institutos técnicos superiores, universidades, empresas y emprendedores. De aquí a fin de año ese número ascenderá a 12.000.

No se trata de reemplazar a los oficios, sino de potenciarlos. Queremos que el saber manual y el conocimiento técnico recuperen el prestigio que nunca debieron perder, y que los jóvenes vuelvan a mirar a estos oficios como un camino de futuro, digno y próspero. La formación técnica es fundamental para el desarrollo económico y social de un país. En la Argentina, la falta de trabajadores calificados en oficios tradicionales es un obstáculo para el crecimiento económico. Por eso, es importante invertir en formación técnica y promover estos oficios. Porque al final del día, cuando una máquina se rompe, cuando hay que instalar un panel solar o reparar una red eléctrica, seguimos necesitando talento humano. Y aunque cambien las herramientas, el futuro también se construye con las manos.

En conclusión, la IA no reemplazará los trabajadores calificados en oficios tradicionales. Al contrario, la demanda de estos trabajadores está en aumento, ya que la tecnología no puede replicar la habilidad, la creatividad y la experiencia que solo el ser humano puede ofrecer. La IA puede ser una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia y la productividad, pero no puede sustituir las habilidades y competencias de trabajadores calificados y experimentados que se tornan fundamentales para el éxito en muchos sectores.

Director de la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación del GCBA