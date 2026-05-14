Este año se celebra el bicentenario del nacimiento de Carlo Collodi, el autor de Pinocho. Por eso varias ferias del libro, entre otras las de Montevideo, Bolonia y Buenos Aires (que terminó el lunes último) incluyeron muestras alegóricas al personaje. Aquí se exhibieron lindísimos trabajos de distintas partes del mundo.

Infantilizado en la difundida película animada de Walt Disney en 1940, la obra original fue publicada como una serie en el Giornale per i bambini a partir de 1881. Es un relato mucho más oscuro y cruel, con decir que Pinocho mata a Pepe Grillo de un martillazo cuando lo empieza a sermonear. Con cáustico humor negro Collodi habla de la compleja sociedad italiana de su tiempo y, “propone una mirada crítica sobre la educación y la construcción de la ciudadanía”, tal como se podía leer en la exhibición en el predio de La Rural.

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Pero, así como el zapatito es el objeto clave del cuento de La cenicienta, en Pinocho la mentira es su tema central. Al muñeco de madera le crece la nariz cada vez que falta a la verdad.