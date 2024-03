Escuchar

El presidente de la república acaba de convocar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la firma de “un acuerdo de diez puntos que reconstituya las Bases de la Argentina”. Entre esos diez puntos ninguno se refiere a la Educación. El tema está ausente. Los diez puntos propuestos tratan distintos aspectos vinculados a la propiedad, al equilibrio fiscal, al gasto, a los tributos, a la coparticipación, a los recursos naturales, a una reforma laboral, previsional y política y al comercio internacional. Todos estos temas figuran en las Bases de una Argentina hacia el futuro, pero la enseñanza y el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes no. Y esto es grave. Nuestro país enfrenta en la actualidad una enorme crisis educativa. Desde hace más de 20 años los resultados de aprendizaje nos muestran cifras escalofriantes que en muchos casos reflejan un deterioro mayúsculo de nuestra sociedad: en la primaria más del 60% de los estudiantes tiene problemas de lectura (ERCE 2019), más de la mitad de los estudiantes de 15 años no logran comprender un texto (PISA 2022) y más del 82% de los que alcanzan el último año de la secundaria no pueden resolver un ejercicio de Matemática (Aprender 2022).

Estos son sólo algunos datos que reflejan la relevancia del desafío educativo que tiene el país. La enorme cantidad de jóvenes que no termina los estudios obligatorios y la desigualdad son otros de los aspectos que gritan al cielo por mejor educación. Pero el mayor clamor por la educación lo representa la pobreza, que ha crecido como un enorme flagelo nacional desde hace décadas en la Argentina. A esos números de nuestra vergonzante pobreza (que de 0 a 14 años supera el 65%) se los debe atacar con un plan integral que tenga a la educación como uno de los ejes principales de una política de Estado. Y esto necesita del compromiso y el liderazgo de Poder Ejecutivo Nacional y de los gobernadores de todas las jurisdicciones del país. La coherencia exige, por otro lado, que la consideración de “esencial” de la educación, punto que promueve el gobierno, se vea reflejada, justamente, en un pacto que nomina las Bases para la mejora del futuro de la Argentina. Si la intención es convertirla en “esencial”, que esta esencialidad sea genuina en todos los aspectos: entre otros, en respetar y hacer cumplir la ley que declara que la educación como “prioridad nacional” (artículo 3 de la Ley vigente, lo que supone y justifica su inclusión en cualquier pacto que siente las Bases a futuro) y que se refleje también en las condiciones de trabajo, los salarios y en la formación de los docentes, sujetos claves para lograr que el servicio educativo sea fundamental al aprendizaje que se pretende mejorar.

Estamos a tiempo. La educación no puede estar fuera de un acuerdo que comprometa las bases del futuro de nuestra república. Justamente los cimientos para la construcción de un ser humano necesitan de la enseñanza y el aprendizaje. Para la reconstrucción de Argentina también.

No olvidemos: educación, por favor.

Presidente Educar2050