¿ Por qué Rusia invadió Ucrania ? Depende. Por un lado, está la explicación mayoritariamente coincidente de decenas de analistas nacionales e internacionales que pululan por los medios a toda hora y que, por sobresaturación, no vamos a reproducir aquí. Por el otro, está la respuesta de nuestro gobierno que, por tibia y caracoleante, tampoco vamos a propagar. De hecho, ni siquiera la entendemos, así que mejor pasemos a otra pregunta.

¿ Por qué Máximo Kirchner no asistió a la Asamblea Legislativa para la apertura de sesiones del Congreso al que pertenece por ser diputado y para lo cual cobra una dieta más accesorios ? ¿Porqué como ya estaba mami ajustándole los micrófonos a Alberto y diciéndole cómo y cuándo robarle a la oposición el pedido de un minuto de silencio para las víctimas de Ucrania, él no hacía falta? ¿Porque perdió el avión y un bondi desde la Patagonia llegaba al día siguiente? No. Faltó porque, según fuentes oficiales de la Casa Rosada, sus hijos empezaban las clases y le hicieron “una escena” cuando se quiso ir para el Congreso . (Acotación personal: perdoname, hijo, todas las veces que, por trabajar, no pude acompañarte al cole.)

¿Por qué la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, nos echó la culpa a todos al decir públicamente que la manada de violadores de una chica de 20 años responde “a una misma matriz cultural”, que “no son monstruos, sino varones socializados en esta sociedad” y que podrían ser nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro papá, nuestro hijo, nuestro compañero de trabajo? No espere de mí una respuesta, querido lector, porque temo que se me salte la térmica. La va a encontrar solito mirando una foto de Zaffaroni.

La mejor pregunta, de cuya respuesta sabemos poco porque oficialmente se encargaron de silenciarla, fue la que le gritaba a Alberto Fernández un alumnito en una escuela de La Rioja donde el Presidente había ido a inaugurar el ciclo lectivo. “ Tranquilo, tranquilo, en un ratito te escucho ”, repetía Alberto mientras discurseaba sobre Chacho Peñaloza, Facundo Quiroga, Joaquín V. González y sobre el hecho de que su padre hubiera nacido en esa provincia. La Casa Militar desmintió haber corrido al “molesto” nene que solo quería saber por qué Alberto rompió la cuarentena con la fiesta en Olivos .