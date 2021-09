Porqué Dinamarca se va de la Argentina

Hace unos días, el gobierno de Dinamarca anunció el cierre de su embajada en la Argentina . Si bien hubo una explicación oficial, sospecho que hay otros motivos. Desde que Dinamarca hizo el anuncio, en nuestro país pasó lo siguiente:

• Gregorio Dalbón, abogado del Presidente y la vicepresidente cuestionó al fiscal que interviene en la causa del Olivosgate: “Ramiro González puede hacer lo que quiera, pero es un coimero, y sabe que yo lo sé. Yo sé que la colectividad judía lo coimeó. Para que no haya ninguna historia voy a decir ‘podría haberlo coimeado’. Si quiere venir a buscar plata, acá no la va a encontrar porque nosotros no lo vamos a coimear”.

• Luis D’Elia, ex funcionario del kirchnerismo, condenado por la toma de una comisaría y con prisión domiciliaria, hizo un acto frente a su casa y desafió a la justicia cortándose la tobillera electrónica.

• “Pata” Medina, líder del sindicato de la construcción en la ciudad de la Plata, procesado por extorsionar constructores, desafió a la justicia organizando un acto político multitudinario, cuestión que tiene prohibida.

• Apareció un video de un grupo enmascarado y armado amenazando de muerte a jueces y fiscales si toman medidas contra Medina.

• El Presidente de la Nación, quien violó reiteradamente la cuarentena impuesta por él mismo, se presentó a la justicia alegando que no cometió delito alguno y solicitó ser sobreseído.

• Aparecieron videos donde una profesora kirchnerista maltrata a un alumno en una clase de historia .

• El Presidente justificó la actitud de la profesora, desautorizando a su ministro de Educación, quien minutos antes había manifestado que la actitud de la docente era inaceptable.

• Un diputado nacional fue baleado en un acto de campaña del peronismo en la provincia de Corrientes .

• Apareció un video donde empleadas con pecheras del PAMI hacen campaña por los candidatos del oficialismo en la ciudad de La Plata.

• El director de Pami de Vicente López fue denunciado por utilizar una ambulancia del PAMI para hacer campaña electoral.

• La primera candidata del partido de gobierno en la provincia de Buenos Aires invitó a votar por su lista al manifestar que: “En el peronismo siempre se garchó”.

La lista podría seguir. Tal vez la verdadera razón de la decisión de Dinamarca la encontremos en las palabras de la ministra de Seguridad de Nación Sabina Frederic, quien estos días señaló: “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”. Es verdad, en el conurbano bonaerense mueren centenares de personas por año por la inseguridad, cosa que no ocurre en Suiza ni en 50 años.

Dinamarca es parecida a Suiza: un país donde nunca pasa nada.

Abogado