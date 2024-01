escuchar

Si las palabras de los políticos pudieran cotizarse, en la Argentina en menos de lo que canta un gallo resolveríamos la deuda externa, la pobreza, la inflación y hasta el cambio climático . Nadie podría imitarnos y seríamos la envidia del mundo que nos ve como un experimento serial de innovaciones sin antecedentes ni éxitos.

No entiendo cómo a tantos jóvenes que viven desarrollando startups para mejorarnos la vida no se les prendió la lamparita de diseñar una especie de sitio de apuestas, quizás como los deportivos, sobre qué dirá hoy tal diputado, cuánto tardará en contradecirse el ministro X, a qué partido saltará en la próxima campaña electoral el que hoy quedó en la oposición y a la deriva, amagó con irse del país si no triunfaba en la urnas y sigue trajinando estas pampas con declaraciones rimbombantes y pronósticos atemorizantes.

“ Lo que yo considero es que el peronismo tiene deber y obligación de ordenarse. Hay que dictar una suerte de amnistía para que todos los peronistas vuelvan y nos juntemos en una gran mesa con conducción horizontal ”, dijo en esta primera semana de 2024 el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Entusiasmado, aunque errado en eso de que el PJ puede tener una “conducción horizontal”, lo desmiente la historia de 1945 para acá, quien profetiza es el mismo Quintela que prometía en septiembre pasado que si Javier Milei era presidente de la Nación, él renunciaba a la gobernación riojana. ¿Y dónde está? Sabemos la respuesta.

“ He planteado claramente: así es imposible gobernar. Es preferible irme a mi casa y que vengan otros porque no se puede gobernar en estas condiciones ”, había dicho. ¿Cuánto se hubiera pagado por esa frase en la opción “no va a cumplir su palabra” en un sitio de apuestas online? Misterio.

Ni decir de la fortuna que se hubiera podido alcanzar, optando por los reiterados anuncios de Elisa Carrió de dejar la política. Más o menos van a un promedio de uno cada ocho meses y después porque “ la patria está en riesgo ”, hace el sacrificio republicano de volver al ruedo. Aunque hablando de ruedos, está bastante compenetrada como influencer y modelo de By Lilitas , diseños para señoras de su edad.

Me doy cuenta de que más que escribir esta columna, debería llamar a alguno de esos jóvenes creativos y pedirle que me ayude con mi idea. Quizás, lo primero a tener en cuenta sea incluir las opciones “vamos viendo”, “se dijo, pero no se va a hacer”, “cada año electoral se plantea lo contrario al turno anterior” o “ no se coman el amague ”.

LA NACION