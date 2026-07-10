¡Quiero hablar de Messi y no de los Milei!

Obvio que en estos momentos todo es fútbol en nuestras vidas. En la mía, seguro. Tanto, que tengo muchas más ganas de escribir sobre Messi que sobre el ispa. Además, allá está pasando de todo, y acá, un torre, no pasa nada. Digámoslo letra por letra: la llegada de Diego “Colo” Santilli -o, mejor dicho, el raje de Adorni- puso orden en la casa. ¡Qué fallido! Había escrito que puso orden en “la casta”. Bueno, ahí también. Cómo no recordar aquel glorioso domingo 10 de diciembre de 2023 en que Javi, bajo el sol del mediodía, asumió dándole la espalda al Congreso; también al Colo, que era diputado. Un diputado corrupto. No se me tiren encima, no me crucifiquen, porque la descripción no me pertenece; la escribió el Pelu en X. Copio: “Diego Santilli, el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos... No hay nadie que no diga que es un corrupto”. Además, lo acusaba de moverse “en un pantano de corrupción, delincuencia y vínculos con el crimen organizado”. Tal descarga de adrenalina tiene fecha del 5 de julio de 2023. Mil perdones, les debo la hora. Fui a fijarme en la cuenta del Presi y el posteo, entonces ampliamente reproducido en medios y redes, no existe más. Fue borrado. ¿Atenuantes a esas imputaciones que le costaron a Diego años de terapia? Cincuenta. El más relevante: el Pelu sabía que los tuits se pueden borrar.

Aclaremos: faltaba poco para que empezara el tránsito a la madurez psicológica, emocional y discursiva, que le llegaría con la banda presidencial en el pecho. Desde que le colgaron la celeste y blanca no se sabe si está hablando él o Scaloni. Otros atenuantes al tuit. Primero. Dijo sobre Santilli lo que todo el mundo decía, y sigue diciendo. Moraleja: no debió escribir eso sin antes chequearlo; con Santilli. Segundo. Fue escrito al calor de una campaña muy cuesta arriba, apenas sostenida por los fondos que le facilitaba el ministro de Economía, Massita. Moraleja: nadie mejor que Massita para saber quién era realmente el Colo. Tercero. El Pelu jamás podía imaginarse que meses después iba a ser presidente. Moraleja: que se hagan cargo los votantes. Cuarto. Conocía muy tangencialmente a Diego; apenas se habían cruzado en un pasillo del Congreso. Moraleja: las cosas que podría tuitear hoy.

En eso de que “acá no pasa nada” le erré fiero. Solo es cierto en términos relativos: imposible equiparar la caída del riesgo país a 400 puntos con la gloriosa remontada contra Egipto. Pero deberíamos estar atentos a cosas de las cuales los medios apenas dan cuenta. Karina, la primera trabajadora, estuvo esta semana en Misiones para inaugurar una Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza. Otras escuelas similares están empezando a funcionar en diversas provincias, prueba tangible de la inquietud de los Milei por la formación de sus cuadros. “Hay que estar preparados para gobernar”, suele decir Kari en esas inauguraciones, inevitable reflejo autobiográfico. Repostera hasta hace un rato, pasar de la gestión de hornos a la conducción del Estado testimonia la sabiduría que emana del arte de administrar levadura. En LLV quieren profesionalizar la política: nunca más improvisados, arribistas o advenedizos. Y nunca más casta. Prometen que el Colo será el antepenúltimo.

Kari, que escucha más de lo que habla, está haciendo los palotes de la mano de los primos Menem, emprendedores con mucho de tablón y nada de academia, y, en palabras atribuidas al asesor Caputín, “consumos postergados”: el perfil que busca Kari para los dirigentes que pasan por las escuelas. No va detrás de santurrones o catedráticos. Quiere tipos con hambre de comerse la cancha, con hambre, dispuestos a depredar a ñoños y escrupulosos. Digámoslo: peronistas. Del reciclado se harán cargo las aulas, si hace falta. ¿Diseño curricular de los cursos? Se dictan seis materias troncales: Viva la libertad carajo (economía austríaca), Muerte al Estado, Dinero y poder (el poder del dinero), Lenguaje y política (reivindicación del insulto), Militancia en redes, Cómo odiar lo suficiente al periodismo. También habrá clases prácticas, impartidas en ministerios, legislaturas y plataformas de streaming. Staff docente: Alberto Benegas Lynch (h.), Lule y Martín Menem, Agustín Laje, Gordo Dan, Pucho Ritondo y Andrés Vázquez, entre otros. Invitados especiales: Javi Milei, Trump, Erdogan y Bukele. Directora de Estudios: Lili Lemoine.

Tienen también un consultor externo, pero me pidieron encarecidamente que no revelara el nombre. Solo va el apellido: Massita.

Una nueva generación de libertarios está en camino. ¡Por fin dirigentes formateados según los estándares de la casa! Lo de Adorni fue un leading case que dejó demasiados traumas. Ninguno tan doloroso como que Pato Bullrich, con dilatada trayectoria por las más diversas franquicias de la casta, les haya dado a los hermanos Milei una lección de política; lección que rechazaron, maldita sea.

Javi felicitó a Kari por la iniciativa de las escuelas. “Nosotros -le dijo- ya estamos grandes para aprender”.