Cartas de lectores: Ni aún vencidos, un nuevo capítulo, tuiteros

Ni aun vencidos

Por momentos vivimos una orfandad moral. La mayoría de nuestros referentes públicos nos ofrecen el triste espectáculo de la mediocridad. El agónico triunfo de Argentina contra Egipto nos demostró otra cosa, otra cara de la identidad argentina. Ayer, en medio del revuelo, una querida y sabia profesora nos acercó a mis alumnos y a mí el Piu Avanti de Almafuerte. Nada describe mejor la gesta de la “Scaloneta”: “No te des por vencido, ni aun vencido, no te sientas esclavo, ni aun esclavo; trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz, ya mal herido”. Frente a una cultura que premia el camino fácil, el espíritu y la humildad de Messi enseña que se necesita tanto talento como actitud. Un ejemplo de resiliencia inmejorable para un país que necesita, más que nunca, arremeter feroz.

Juan Bautista de las Carreras

juanbautistadelascarreras@gmail.com

Un nuevo capítulo

Y Messi llora. Llora cuando cree que al errar penales defrauda a sus compañeros. Llorar lo hace aún más grande de lo que ya es. Llorar demuestra que es un gran ser humano, no un Dios. Messi nos sigue sorprendiendo: sorprende a los propios, a quienes alguna vez compartieron equipo con él, a sus adversarios y al mundo entero. Frente a Egipto escribió un nuevo capítulo en la historia y lo hizo con los pies.

Carmelo J. Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

Tuiteros

Es lamentable que en pleno mundial y con una campaña en las redes muy en contra de la Argentina por racista, campaña basada en el hecho de no tener jugadores de color en el equipo, los iincultos tuiteros libertarios se larguen a decir pavadas.Y esas pavadas sin fundamento nutren con alegría otras pavadas sin fundamento. Un rollo de idiotas mediáticos alimentan el mundo.

Laura Ocampo

lola650@gmail.com

De Amadeo a Messi

En casi 70 años de ver futbol, lloré una sola vez; y no fue por un título, partido ganado o un gol magistral, lloré cuando Amadeo Carrizo logró el récord por mantener su valla invicta por 769 minutos. Hoy, como muchos, al recordar aquel momento se me hace un nudo en la garganta y se me pianta un lagrimón. Eran lágrimas de respeto y admiración al hombre que había renacido de las cenizas de Suecia, y que demostraba que era el mejor arquero del siglo XX. Anteayer volví a llorar. Pero fue distinto. Egipto ganaba 2-0 en el minuto 78. Todo era incredulidad, desánimo, pero llegaron, un minuto después, los goles del “Cuti” Romero”, Leo Messi y Enzo Fernández, y ya las lágrimas fueron incontenibles. Fue una ráfaga de 15 minutos que hizo explotar al mundo. Lloró Messi, y los argentinos de bien lo acompañamos en su llanto. No existen palabras para expresar lo que sentimos por esta selección. No hay diccionario que contenga las palabras adecuadas. Habrá que inventar otras. Hoy se acabaron, para siempre, las comparaciones: Leo Messi los superó a todos, en Argentina y en el mundo. No es aventurado afirmar que ninguno de los 8300 millones de personas que hoy habitan el planeta, puedan volver ver a un nuevo Messi.

Gracias. Gracias. Gracias. No se me ocurre otro cierre.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Evitar sospechas

La Dra. Ana María Cristina Juan fue propuesta este año por el Poder Ejecutivo para ocupar la titularidad de un juzgado federal. No llamaría la atención si no fuera porque es la esposa del Dr. Marcelo Martinez de Giorgi, quien como juez del caso $LIBRA que involucra al presidente Milei y a su hermana Karina casualmente acaba de apartar a todos los querellantes de la causa. Este hecho, sumado a la ausencia de indagatorias, “incrementa el horizonte de impunidad” según LA NACION. No sé si se trata de una retribución recíproca de favores, pero sí creo que en la función pública se debe actuar con cuidado de no provocar sospechas que degraden aún más el prestigio de los Poderes del Estado ante la opinión pública, y no como si la endemia política de castas anteriores estuviera ganando la batalla, o cooptando nuevos miembros.

Rafael Mauro

rafaelmauro1@gmail.com

Derechos del niño

Como madre de menores de edad y vecina de CABA, quiero advertir sobre la exhibición aberrante del ventanal a la calle sito en Guido 1725 de la obra titulada Autopsia, consistente en la imagen perturbadora del cadáver de una persona de sexo indefinido en la que se observan el torso con pechos femeninos descubiertos, genitales masculinos parcialmente visibles y múltiples incisiones quirúrgicas en abdomen y tórax. Esto en una vidriera ampliamente iluminada para captar la atención del transeúnte o pasajero de las líneas de colectivo que por ahí transitan. La libertad de expresión y de creación artística no constituyen derechos absolutos, sino que deben ejercerse de manera compatible con los derechos del niño y adolescente garantizados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, los cuales expresamente imponen el deber de protección a los niños frente a contenidos y situaciones que puedan perjudicar su bienestar físico, mental o moral, garantizando las condiciones necesarias para su desarrollo integral.

No se trata de juzgar el valor y contenido artístico de esta obra, si existiera, sino de proteger el derecho a la salud de los niños y adolescentes que el director de esa galería parece desconocer.

Ana Inés Gallo

anaigallo@hotmail.com

Mayores y tecnología

Es una falta total de respeto lo que están padeciendo desde hace tiempo las personas mayores. Un maltrato inaceptable. Sugiero que todas las consultas, turnos, pedidos hechos por cualquiera con el DNI menor de seis millones sean indefectiblemente atendidos por una persona. Son muchísimos los que no saben manejarse con la tecnología. Les complican la vida. Lo saben y los ignoran.

Susana Schenone

susanaschenone@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Mundial. El triunfo de la Argentina sobre Egipto

“¡Gracias, chicos, por tanta alegría!”- Margarita Ester Himmelbauer

“Renacimos como el Ave Fénix”- Graciela Catalina Chaffer

“Te amamos, Messi, y a toda la selección”- Mónica Elizabeth Valdez