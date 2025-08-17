Qué gran espectáculo generaron los científicos del Conicet en el talud submarino del Cañón de Mar del Plata . Junto con el Schmidt Ocean Institute bajaron al robotito SuBastian a casi 4000 metros de profundidad y se encontraron con una cantidad y variedad de especies que fueron transmitidas por streaming para delicia de decenas de miles de personas.

“ Nos íbamos sorprendiendo todos juntos al mismo tiempo ”, dijo Daniel Lauretta, líder de la expedición. ¿El motivo? La revelación de un montón de ejemplares maravillosos , una diversidad que no hace más que dejar expuesta la escasez de opciones de la fauna política argentina , que, al cierre de listas de hoy para las elecciones del 26 de octubre, anduvo rascando la olla para terminar postulando a la mayoría de los candidatos de siempre, sin demasiada novedad y poquísima o casi nula renovación generacional.

Ni la revelación de una estrella de mar culona , como la que bautizaron Patricio por su parecido con el personaje de Bob Esponja, ni un caracol similar a Gary, la mascota de Bob, de la misma serie animada de televisión. Casi no hay sorpresas ni en los nombres de las listas ni en cómo muchos de los postulados llegaron a ellas: traicionando al elector con candidaturas testimoniales , abandonando antes de tiempo un barco legislativo para subirse a otro que les alargue la estancia parlamentaria con sus dietas y gastos extras , o saltando de poder del Estado a otro poder del Estado porque la clave, precisamente, es seguir viviendo de él .

Es cierto que en el fondo del mar había ejemplares conocidos por todos como los cangrejos, los calamares y las medusas y que, como en tierra firme, les toca lidiar con la basura que tiramos los humanos , pero qué belleza verlos a todos conviviendo sin alterarse y qué increíble definición y variedad de colores nos acercó el robot. Ni siquiera hubo en todo el tiempo de transmisión peleas entre los ejemplares amarillos y el pepino de mar violeta al que los científicos denominaron Batatita.

Un solo espécimen se mostró violento. Una mamá langosta , obviamente en libertad, le clavó fijo los ojos al robot en defensa de sus crías para orfandad y tristeza de algunos dirigentes esperanzados en que la política les seguiría dando una madre libre de la cual colgarse para conseguir más votos.