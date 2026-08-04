Sionismo, antisemitismo y gobierno Como consecuencia del conflicto en Medio Oriente, se observa una tendencia internacional a mezclar las definiciones de antisemitismo, antisionismo y oposición al actual gobierno de Israel, creando una confusión difícil de aclarar; en este contexto, los antisemitas aprovechan para desahogar sus odios y los defensores de Israel se sienten cohibidos

Por Marcello Averbug PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

No hay duda de que el fortalecimiento del sionismo a partir de la segunda mitad del siglo XIX fue consecuencia de la constante discriminación y violenta persecución a los judíos, vigentesprincipalmente en Europa. Desde que el antiguo Estado hebreo perdió su independencia, poco antes de la era cristiana, prevaleció una postura hostil hacia los nativos de ese territorio y sus descendientes que se esparcieron por el mundo.

Sería agotador repasar aquí todas las manifestaciones de agresivo antisemitismo ocurridas a lo largo de la historia, baste citar como ejemplos emblemáticos la Inquisición, la práctica del sangriento pogromo en Europa Oriental, las prohibiciones a los judíos de ejercer ciertas profesiones y cursar universidades, el confinamiento obligatorio en guetos y el Holocausto, donde seis millones de judíos fueron asesinados.

Con el evento en Francia del caso Dreyfus, en 1894, el periodista Theodor Herzl inició el movimiento de rescate del concepto de que la única forma de dar tranquilidad a esta comunidad religiosa sería a través del regreso a su tierra de origen

Hasta finales del siglo XIX, el sentimiento de “volver a la antigua patria” permaneció como un ideal teórico sin contenido práctico y como un propósito de algunos líderes judíos. Con el evento en Francia del caso Dreyfus, en 1894, el periodista Theodor Herzl inició el movimiento de rescate del concepto de que la única forma de dar tranquilidad a esta comunidad religiosa sería a través del regreso a su tierra de origen. Es decir, dado que esta comunidad se encontraba vulnerable al prejuicio y a la violencia en cualquier parte del planeta, la mejor opción sería constituir una patria en un lugar vinculado a sus raíces: el área de Palestina delimitada después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, durante el sucesivo dominio de este territorio por los imperios romano, otomano e inglés, la presencia judía local siempre existió, conviviendo con la población árabe musulmana.

Si en todo el mundo los judíos hubieran disfrutado de una vida inmune a la agresiva discriminación, el sentimiento sionista probablemente no habría prosperado y seguiría siendo solo una referencia religiosa. El desarrollo del sionismo fue una respuesta al antisemitismo endémico. Y la terrible tragedia del Holocausto hizo posible la decisión de la ONU de establecer la división del territorio en dos Estados, el árabe/palestino y el judío, que adoptó el nombre de Israel.

Evidentemente, el hecho de ser favorable a la existencia de Israel no implica apoyar incondicionalmente todas las decisiones de sus dirigentes. Discrepar de políticas implementadas por un primer ministro es una actitud normal para cualquier judío, israelí o no, y también para cualquier no judío que reconozca la necesidad de la existencia de Israel.

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El sionismo no excluye el reconocimiento del derecho a la creación de un Estado palestino, mientras que, en contraste, Hamas y Hezbollah tienen como objetivo acabar con Israel

Conviene destacar que el sionismo no excluye el reconocimiento del derecho a la creación de un Estado palestino, mientras que, en contraste, Hamas y Hezbollah tienen como objetivo acabar con Israel. Vale recordar que el ex primer ministro Isaac Rabin y Yasser Arafat, antiguo líder de la OLP, firmaron un acuerdo de reconocimiento mutuo, que lamentablemente se desmoronó en pocos años. En fin, se trata de un error establecer un vínculo entre la opinión sobre las políticas de los gobiernos israelíes y el concepto de sionismo en sí.

Como consecuencia del actual conflicto en Medio Oriente, se observa una tendencia internacional a mezclar las definiciones de antisemitismo, antisionismo y oposición al actual gobierno de Israel, creando una confusión difícil de aclarar. En este contexto, los realmente antisemitas aprovechan para desahogar sus odios y los defensores de la integridad de Israel se sienten cohibidos.

Por Marcello Averbug PARA LA NACION Consultor económico en Washington, execonomista del BID y exprofesor en universidades brasileñas