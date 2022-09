Sobre la paz y la justicia

Frente a un hecho muy grave, el sistema institucional (aun con matices) se ha pronunciado repudiando la violencia, requiriendo el esclarecimiento del hecho, invocando la defensa de la institucionalidad y manifestando preocupaci贸n por el funcionamiento de la seguridad. Un buen punto de partida, aunque insuficiente para construir el tipo de sociedad en el que quiero que vivan mis hijos.

Nadie puede garantizar un orden carente de controversias y agresiones. Las controversias son resultado del pluralismo, y la agresi贸n est谩 en la naturaleza humana. A lo sumo podemos penalizar sus manifestaciones m谩s peligrosas. Un objetivo pol铆tico significativo no es buscar la realizaci贸n de un ideal contrario a la naturaleza humana e imposible de ser construido, sino dar un marco institucional que estimule la prevalencia de v铆nculos positivos y que ordene el modo de convivencia y de competencia social, pol铆tica, econ贸mica y cultural.

La Argentina est谩 lejos de facilitar las relaciones colaborativas, el esp铆ritu asociativo, la conversaci贸n creativa. De hecho, hemos exaltado la competencia predatoria sobre la competencia reglada, la descalificaci贸n sobre el reconocimiento, el tono alto sobre la sugerencia, la afirmaci贸n categ贸rica sobre los matices, etc. La Argentina ha naturalizado un estado de cosas, que podr铆amos denominar 鈥渉ostilidad de bajo grado鈥.

No importa que se trate de un corte de calle, de un corte de ruta, del bloqueo de un parque industrial, de la rotura de un silobolsa, de una caricatura violenta, de un funcionario ostentando un arma, de otro sobrepasando una fila cr铆tica, de un ataque an贸nimo en redes, etc. Todas esas situaciones, cada una de las cuales parece ser no tan relevantes, cuando ocurren reiteradamente erosionan el sistema de convivencia y van generando una atm贸sfera, un estado de 谩nimo envolvente que condiciona todas las respuestas.

Ese contexto no es bueno, porque (en sentido contrario a lo que deseo proponer) estimula, incentiva y a veces hasta da legitimidad (an贸mala) a las respuestas m谩s reactivas, menos dialogales y por supuesto, con alta probabilidad, cada vez m谩s violentas.

En la Argentina hay que volver a hablar de la paz. No porque estemos en guerra, sino porque los climas hostiles y la conflictividad continuada tambi茅n son ajenos a la paz. En ese sentido, hemos perdido la paz. La paz no es solo el concepto antagonista de la guerra, tambi茅n es un estado que nos permite desplegar nuestras mejores emociones y capacidades. Sin paz, somos peores.

La cultura barrabrava que domina la pol铆tica argentina, donde el grito ocupa un lugar mayor que la reflexi贸n, donde la extorsi贸n p煤blica se considera una herramienta leg铆tima de negociaci贸n, donde las legitimidades son autogeneradas, donde la agenda oculta es m谩s importante que el debate p煤blico transparente, es todo lo contrario a la convivencia pac铆fica.

Estamos atenazados por las 鈥渉ostilidades de bajo grado鈥. La sociedad civil ya se dio cuenta y lo padece. El sistema institucional (la pol铆tica) o bien lo tiene naturalizado, o bien ningunea esta circunstancia, o bien cree que es una consecuencia de la competencia, o cree que se trata de una responsabilidad de 鈥渓os otros鈥.

Ahora bien, la paz no es un objetivo que se pueda construir de manera excluyentemente voluntaria. No se materializa porque lo deseemos, se necesita un cierto arte pol铆tico para generarla. No es suficiente querer la paz. La paz no depende tanto de la sabidur铆a, de la bonhom铆a o la generosidad de alguien como del sometimiento de todos a la ley. Est谩 inscripto en la historia de nuestra civilizaci贸n, sin ley no hay paz posible. Por eso, el camino de la pacificaci贸n es conocido: cumplir las sentencias, valorar y perfeccionar las normas, contribuir a una conversaci贸n p煤blica edificante, reconocer la naturaleza imperfecta de la justicia humana y a煤n as铆 aceptar su valor, formular propuestas que reconozcan las restricciones objetivas que enfrentan las leyes y las estructuras estatales, etc茅tera. La paz es un resultado institucional. Lo deber铆a saber el senador Mayans.

Un alto porcentaje de la 鈥渉ostilidad de bajo grado鈥, es el resultado de instituciones fallidas, des-jerarquizadas, que no gestionan bien, no cumplen sus objetivos, no median frente a intereses enfrentados pero conciliables, e incluso desdibujan su sentido. El nuestro no es un Estado fallido por la competencia con otras organizaciones de poder (como en 脕frica), sino que es parcialmente fallido por su descomposici贸n end贸gena, responsabilidad diversa de las fuerzas pol铆ticas que hemos gobernado.

Hasta ahora los servicios p煤blicos insuficientes eran interpretados como un problema instrumental, habida cuenta de que un Estado en esas condiciones produce servicios insatisfactorios. Tenemos que saber que, adem谩s de eso, genera 鈥渉ostilidad de bajo grado鈥, y altera la convivencia. Cada vez que un fiscal hace la vista gorda frente a un atropello televisado, cada vez que un funcionario distrae una respuesta, cada vez que no nos abocamos a la agenda de problemas de la ciudadan铆a, vamos postergando y profundizando un estado de cosas proconflictuales.

驴Est谩 nuestra democracia a la altura de las circunstancias y con energ铆a suficiente para generar un nuevo modelo de Estado, un nuevo marco institucional, un nuevo sentido de convivencia? o, dicho de otro modo, no para declamar la paz que deseamos, sino para construir la paz que necesitamos.

Debemos ser sinceros, 驴hasta qu茅 punto no es hostil generar un impuesto nuevo cada vez que debemos enmendar una conducta presupuestaria irresponsable?, 驴hasta qu茅 punto no lo es suspender de un d铆a para otro un servicio p煤blico por un recorte largamente demorado?; 驴o cuando se privilegia la publicidad de los funcionarios a la calidad de los servicios?, 驴o cuando transformamos a los ciudadanos en cadetes requiri茅ndoles gestiones que deber铆an estar resueltas con informaci贸n que el Estado ya posee? Sin transformaciones profundas, la convivencia seguir谩 sometida a una degradaci贸n erosiva y la pacificaci贸n de la vida cotidiana resultar谩 imposible.

Pablo VI dijo: 鈥淓l desarrollo es el nuevo nombre de la paz鈥. En la Argentina actual, la paz fundada en instituciones de calidad es el punto de partida de un proyecto de desarrollo. No se trata del odio ni del amor, emociones humanas inescindibles que no est谩n monopolizadas por nadie. Se trata de configurar reformas adecuadas a este momento cr铆tico, para favorecer una sociedad sin tratos excepcionales, sin la necesidad de l铆deres salv铆ficos, que aliente la confianza, que nos genere sentido c铆vico responsable, que nos permita recuperar la noci贸n de orden y sentido de austeridad p煤blica, que nos provea de un marco estable para la actividad econ贸mica, que nos posibilite reconstruir todas las referencias p煤blicas de calidad, desde la escuela hasta la moneda y el cr茅dito.

No dejemos la paz en manos de los gur煤es ni las emociones a merced de los prejuicios.

Construyamos nosotros la parte que nos toca, el sendero de paz y desarrollo que nuestro pueblo nos reclama. Con orden, con certidumbre, con responsabilidad, con sensibilidad y con la cuota de grandeza y desapego que toda gran obra requiere.

Diputado nacional (UCR-JxC/Pcia. de Buenos Aires)