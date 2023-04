Solo contra el mundo

escuchar

Por más que lo nieguen internacionalmente, en las últimas semanas se desató una guerra fría de lobby, negociaciones, especulaciones y amenazas de juicio que casi acaban con la cultura tal como la conocemos. Y sólo por solo.

Todo comenzó cuando la Real Academia Española (RAE) decidió hace tiempo que la palabra solo no llevara más tilde. Es decir: antes usted tenía sólo y solo. Sólo es reemplazable por solamente. Y solo se refiere a soledad. Entonces, si usted decía “Juan camina solo por la vereda” se refería a que Juan caminaba en soledad por la vereda, sin compañía, sin una persona a su lado o un perro a su lado o un conejo a su lado. Pero si usted decía “Juan camina sólo por la vereda” quería decir que Juan caminaba exclusivamente por la vereda, es decir, no por la calle, no por la autopista no por arriba de los canteros.

Hasta ahí, todo clarísimo. Sin embargo, una facción extrema de la RAE se impuso en una votación imprevista y le sacó la tilde a solo. Entonces, “Juan camina solo por la vereda” quedó a la libre interpretación de quien lo leyera. ¿Camina sin compañía, sin otra persona a su lado, sin su perro, sin su conejo? ¿O camina solamente por la vereda, no por la calle, no por la autopista, no por los canteros? La incertidumbre acechaba y solo -es decir, solamente- tuvo que pasar el tiempo para que una organización internacional viera sus intereses económicos afectados.

Pasó hace unas semanas, cuando la International Murder Association (Asociación Internacional de Asesinatos) puso el grito en el cielo al darse cuenta de que en uno de sus informes, proveniente de la sede en Madrid, decía: “El asesino llegó solo a la escena del crimen”. Hubo pánico en la cúpula de asesinos, homicidas y herbicidas (la asociación también había sumado a los asesinos de plantas pese a la protesta de vegetarianos y veganos). ¿Qué quería decir esa frase? ¿Que el asesino había llegado sin otro sicario a su lado? ¿O que exclusivamente fue a la escena del crimen y a ningún otro lado, por ejemplo, a otro lugar a matar a otra persona? La falta de la tilde prestaba a confusión. Era un crimen a los ojos de asesinos, homicidas y alguicidas (la asociación había sumado a los asesinos de algas).

Eso no fue todo. Este medio pudo constatar que un estudio jurídico de primera línea que trabaja solo en Nueva York -es decir, trabaja sin compañía de otro estudio en Nueva York, o sea, no está asociado a ningún otro- fue contactado por un ejecutivo de Disney, que acercó solo una pregunta -es decir, solamente una pregunta-: “¿Qué vamos a hacer con Han-Solo?”. Se refería al histórico personaje que interpreta Harrison Ford en Star Wars. La respuesta del abogado lo aterró: “Tranquilo, él solo lo interpreta”. ¿Qué quería decir? ¿Se refería a que solamente Harrison Ford puede interpretarlo o que Harrison Ford necesita de la más absoluta soledad para ponerse en la piel del personaje, es decir, sin ningún otro personaje de Disney, como el Pato Donald o Porky?

La situación escaló y llegó hasta un altísimo representante de la RAE. Primero recibió solo un sobre anónimo -o sea, nada más que un sobre anónimo- que lo invitaba a rever la decisión de la Academia. Luego, un hecho poco fortuito lo llevó a trabajar en el tema con mayor predisposición. Sucede que este altísimo representante de la RAE llegó a su casa y encontró a su mejor amigo solo en la cama con su esposa. Y ahí fue el quiebre: ¿estaba solo en la cama con su esposa, es decir que estaba solamente él, ergo, exclusivamente ese amigo con su esposa y no otro amigo más? ¿O se podía entender que estaba en soledad, porque se sentía vacío pese a tener compañía a su lado, en este caso una esposa, no un perro o un conejo?

Y ahí fue que todos los miembros de la RAE recibieron la RAE-Señal, que es básicamente un llamado de teléfono a la vieja usanza, y se reunieron de emergencia en la RAE-Cueva, que es básicamente una oficina en Madrid, y decidieron que la situación había ido demasiado lejos, tanto en lo que refería a solo como aquello referente al mejor amigo en cama ajena con esposa ajena. El núcleo duro de la RAE decidió ceder y solo y sólo volverán a ser lo que eran.

¿Qué pasó con el altísimo directivo de la RAE, su esposa y su mejor amigo? Perdonó a su esposa sólo por esta vez y a su amigo por ser sólo la segunda vez que lo hacía.

Temas Manuscrito