Tan multimillonarios y tan eternos

Se llaman Jeff Bezos, Peter Thiel, Sam Altman o Bryan Johnson. Son los hombres más ricos y poderosos del planeta. Están modelando nuestro futuro, un mundo cada vez más conectado y que no pocos consideran más injusto. Y para eso quieren vivir para siempre. ¿podrán conseguirlo?

“Hay mucha gente que dice que la muerte es natural, que es parte de la vida, y yo creo que nada está más lejos de la verdad” afirma Peter Thiel, que eligió la criogenia y la transfusiones de plasma sanguíneo de jóvenes para prolongar su existencia. Jeff Bezos opta por invertir millones en la investigación de células madre. Bryan Johnson eligió todo: un raro cóctel de consumo masivo de suplementos, terapia génica, inmunosupresores y transfusiones de plasma de su hijo.

Van por más. Desconfían del consuelo de un más allá, pues no hallan evidencias de un cielo para los CEOs. Su desprecio por las democracias incluye un desprecio hacia la muerte, la gran igualadora de las existencias. En ese deseo de inmortalidad hay algo sumamente vampírico.

Y además:

Este anhelo de vencer a la muerte no es privativo de los megamillonarios de Silicon Valley. Hace un tiempo se conoció la grabación de una charla entre Vladimir Putin y Xi Jinping, acerca de la posibilidad de seguir viviendo mediante la transfusión de hígados y corazones en buen estado.