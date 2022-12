Tareas pendientes en materia de transparencia

escuchar

Según el último informe de la Asociación de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), solo el 25,9% de los municipios bonaerenses califican con un “Alto” en su índice de transparencia y visibilidad presupuestaria. El 22,2% de los municipios se conceptúan como “Medio” y el 51,9%, es decir, más de la mitad, se consideran como “Regular, Bajo o Nulo”. El índice elaborado por esta institución está compuesto por distintas categorías tales como “Situación económica financiera trimestral” y “Ejecución presupuestaria”, entre otras, y pretende medir cómo los gobiernos locales hacen disponible y accesible la información sobre sus presupuestos y su ejecución. Según los resultados, todavía hay mucho por trabajar en torno a la transparencia, aspecto fundamental para lograr acercamiento con los ciudadanos y una adecuada rendición de cuentas.

Al observar el perfil de los 35 partidos que obtuvieron una alta calificación, podemos encontrar que la gran mayoría (el 65,7% o 23 municipios) son del interior de la Provincia de Buenos Aires (PBA) y tienen menos de 50.000 habitantes; entre ellos: Balcarce, Bragado, Carlos Tejedor y muchos otros. Luego se encuentran 8 partidos (el 22,8%), también del interior, pero con más de 50.000 habitantes; entre ellos General Pueyrredón (Mar del Plata), Olavarría, Tandil, etc. Solo 2 municipios del Conurbano (La Matanza y Gral. San Martín) y 2 partidos del AMBA no conurbano (La Plata y Berisso), se encuentran en dicha calificación. Esto significa que el Conurbano solo aporta con el 5,7% a la categoría. Si en cambio sumamos a todos los municipios del AMBA, la cifra apenas se eleva al 11,4%. El dato no es menor.

En el pelotón de los 30 municipios que calificaron como “Medio”, de nuevo, la mayoría son del interior y con menos de 50.000 hab. Para ser más precisos son el 56,6% o 17 municipios; entre ellos Ayacucho, Pinamar, Pellegrini, etc. Luego se ubican 10 municipios del Conurbano (33,3%); entre ellos Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, etc. Y finalmente, municipios del interior, pero con más de 50.000 hab. que apenas son 3 (Azul, Bahía Blanca y Coronel Rosales) y representan el 3% del grupo. Igualmente, resulta razonable que los municipios del Conurbano (que en total son 30), superen a sus pares del interior dado que -sencillamente- no hay tantas ciudades del interior que superen los 50.000 habitantes.

Finalmente, en las categorías de “Regular, Bajo o Nulo”, encontramos 70 municipios. Una vez más, la mayoría se corresponden con municipios del interior y con menos de 50.000 hab. Más precisamente, 39 partidos (tales como Gral. Alvarado, Tordillo, Pila, etc.) que constituyen el 55,7%. Luego se encuentran 18 gobiernos locales del Conurbano (tales como Lomas de Zamora, San Isidro, Gral. Rodriguez, etc.) que forman el 25,7%. Luego se encuentran 8 municipios del AMBA pero no del Conurbano, tales como Cañuelas, Exaltación de la Cruz, Luján, etc. que conforman el 11,4%. Y finalmente, 5 municipios del interior, pero con más de 50.000 hab., tales como La Costa, San Pedro, San Nicolás, etc. que forman el 7,1% de la muestra.

Estos números permiten advertir diversas conclusiones. En primer lugar, los municipios “chicos” y del interior predominan en la escala más alta de transparencia y visibilidad presupuestaria, conformando el 65,7% de dicha escala. En segundo lugar, paradójicamente, dicho perfil de municipio también predomina en las categorías más bajas. Esto invita a pensar que la transparencia no es una cuestión de recursos, sino de voluntad política.

Al respecto, resulta llamativo destacar que de los 35 municipios con mejores puntajes (aquellos dentro de la categoría de alta transparencia), cerca del 66% tienen al frente de sus poderes ejecutivos a intendentes alineados a la coalición de Juntos por el Cambio. Más específicamente, la mayoría de ellos se identifican con el radicalismo (frente a apenas unos pocos identificados con el Pro), demostrando nuevamente lo fundamental que resulta este movimiento para la coalición en función de su histórica estructura y peso territorial. Por el contrario, el 28% de estos 35 municipios cuenta con un intendente alineado al Frente de Todos, mientras que el 6% restante corresponde a partidos locales o vecinales que pretenden mantener neutralidad política respecto del juego nacional.

Como tercera conclusión, cabe advertir que los municipios del conurbano -donde se concentra el 64% de la población de la PBA o el 25% de la población nacional-, ranquean bajo, salvo por 2 excepciones, La Matanza, y Gral. San Martín, como ya mencionamos al principio. Los restantes 28 municipios se encuentran entre las categorías “Medio” o “Regular, Bajo y Nulo”. Para peor, la mayoría -18 partidos- se ubican en las categorías inferiores. Similar calificación obtuvieron los gobiernos locales del AMBA No conurbano, entre los cuales, nuevamente solo 2 obtuvieron puntajes altos, La Plata y Berisso, mientras que la mayoría (8 municipios) se encuentran en las categorías inferiores. Los números hablan por sí solos.

Docente de la Lic. en Gobierno y Relaciones Internacionales de UADE