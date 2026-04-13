Te hice algo en cerámica

No, usted no se subió a la moda de hacer cerámica. Usted ya llegó a la edad de hacer cerámica y por eso está el sábado a la mañana con los dedos en la arcilla, modelando una taza con una asa polémica que después pintará, enviará al horno y fotografiará para subir a las redes sociales y mostrar qué está haciendo. Sin embargo, no solo está disfrutando de su hobbie, sino que también está haciendo cosas de su edad porque, llegado determinado umbral, cambian los intereses.

Son todas opciones de bajo impacto. Es decir, ideales para los que no quieren ser runners o no se animan a la invitación que publicó la prima en Facebook: “Vení a hacer pole dance. Grupo amateurs, sábado a la mañana. Traé ropa cómoda”. No, estas actividades son para un público que quiere estar ocupado pero tampoco trepándose por un caño resbaladizo. Ocupar el tiempo y divertirse, pero tampoco casarse con una actividad que les demande tarea u obligaciones porque para eso está el trabajo.

Todo esto empieza cuando ir al boliche deja de ser una actividad frecuente. Entonces los viernes de salir de fiesta se reemplazan por otro capítulo de la serie y se complementan, quizás, con el disfrute de una copa de vino que se saborea aplicando los conocimientos adquiridos en un curso de sommelier. Ahí ya se perdió todo atisbo de reviente. A todo reventar, a la una de la mañana se está acostando y a las 9 AM del sábado está arriba. Entonces ahí está el tiempo libre que antes, cuando se salía hasta la madrugada, no aparecía, porque se dormía hasta el mediodía del sábado, se almorzaba a las 14 h. y a las 16 h. recién se activaba el cerebro. Pero ahora hay tiempo de sobra para una actividad de bajo impacto. Y ahí aparece el curso de cerámica.

Ojo que no solo de cerámica está hecho el sábado a la mañana. Hay otros que se ponen en modo verde y deciden hacer un curso de jardinería o, simplemente, ir a comprar plantas u ocuparse de las ya distribuidas por la casa. Entonces los primeros rayos de sol del sábado se dividen entre mates, tierra, macetas, esquejes y música de los 80. Es el cuerpo invadido del espíritu de la Pachamama. El punto de quiebre es cuando se empieza a conversar con las plantas. Una conversación de 15 minutos con una lengua de suegra enana está perfecto. Más de eso consulte a su jardinero de confianza.

¿Hay más opciones? Sí, claro. También están los que se inclinan por trabajar el cuerpo y llegan al gimnasio temprano para una rutina de sábado a la mañana. Bicicleta, bíceps, tríceps, botella de agua y mirarse al espejo mientras se espera que otro termine de usar la mancuerna de 12 kilos. Esos, los del sábado, son los que van a completar en una mañana lo que no hicieron en la semana o, peor aún, los que vienen envalentonados porque se mataron a pura proteína y quieren trabajar el músculo. Como sea, hay que evitar pararse adelante porque vienen por todo…

Distintos son los otros, los que llegaron al momento de los hobbies creativos y dicen: “¿Por qué no? Si la vida es una sola”. Esos son los que se anotan en clases de teatro y pasan los sábados a la mañana caminando por el espacio, inhalando, exhalando y poniendo en escena las sensaciones, emociones y sufrimientos de la semana. Son los que salen con la energía mezclada: gastada por haber puesto el cuerpo y renovada por haber saltado, corrido, sonreído y gritado. Y con todo eso en la cabeza irán corriendo a casa, abrirán la puerta y le contarán todo lo que pasó, con lujo de detalles, a su helecho. Después, se harán unos mates con el potus y le preguntarán a la cala: “¿Vemos un capítulo de la serie antes de comer?”. Y las plantas, ya enloquecidas por tanta conversación, pensarán para sus adentros: “Qué linda la época en que iba a bailar y volvía a las 7 de la mañana, ¿quién le habrá dicho que hiciera cerámica?”.