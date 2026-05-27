Cartas de lectores: Animarse al diálogo, ausencia en el Tedeum, sin banderas

Animarse al diálogo

“Al país le falta una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación, especialmente pensando en quienes no pueden más por la falta de trabajo, educación y oportunidades”. Palabras muy ciertas y oportunas de monseñor García Cuerva en el Tedeum. Me animo a decir que al país le faltan dirigentes comprometidos, no solo en la política, sino también en el empresariado, en el sindicalismo, en la ciudadanía y en la Iglesia que se animen a caminar juntos hacia el diálogo, hacia el encuentro y la reconciliación de los argentinos. Porque el futuro del país depende de todos y de cada uno de nosotros.

Trabajemos juntos por los niños, los bebes a los que no dejan nacer, los ancianos, los que están solos, los que están atravesados por la droga, los marginados, los presos que mueren olvidados en prisión y tantos otros. Seamos esperanza para todos ellos. “Nadie es descartable, nadie es desechable” (papa Francisco).

Carmelo J. Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

Ausencia en el Tedeum

Quisiera expresar mi profunda preocupación respecto a la ausencia institucional de nuestra vicepresidente, Victoria Villarruel, en el Tedeum y a las ceremonias oficiales con motivo de la conmemoración patria del 216 aniversario de la Revolución de Mayo. Señora Vicepresidente: usted no necesita invitación formal para asistir a un evento protocolar del Estado. El cargo que inviste, respaldado por el 56% del electorado argentino, le otorga no solo el derecho, sino el deber ante la ciudadanía de estar presente en actos de tal relevancia como el Tedeum. En una república los espacios institucionales no se ceden ni se abandonan. Si existieran impedimentos para su participación, debería ser el propio presidente de la Nación quien explique a la sociedad las razones de tal desplazamiento. Los ciudadanos que trabajamos por un país más libre y sensato esperamos y exigimos que la jerarquía de su investidura sea respetada y ejercida plenamente.

María Novakosky

marianovakosky@yahoo.com.ar

Sin banderas

No sin tristeza pude apreciar este 25 de Mayo la falta de banderas en las casas y de escarapelas en la gente. ¿Será que las están reservando para cuando en junio once multimillonarios comiencen a correr tras la pelota?

Juan B. Garona

ganix.garona1952@gmail.com

La Matanza

Diez clínicas clandestinas en el partido de La Matanza, médicos y enfermeros truchos, farmacias corruptas que funcionaban en paralelo con esas clínicas, miles de damnificados , fallecidos, denuncias comprobadas, ambulancias con aval municipal sin documentación que validara su funcionamiento, eso pasaba y en verdad no sabemos si sigue pasando. Escuelas cuyos padres pagaban para sus hijos servicio médico de esas clínicas. Por favor, justicia. Parece que La Matanza es la tierra donde todo es posible. Hasta donde se informó el secretario de Salud del municipio aún no renunció, tampoco el encargado de habilitaciones de edificios sanitarios o los inspectores municipales. Eso sí, hay infinidad de cámaras con fines solamente recaudatorios, colocadas para cobrar multas y más multas. La Matanza desde hace muchos años no avanza, retrocede, y mucho, y nadie parece ser culpable que eso ocurra.

Oscar Magnifico

magnifico_oscar@hotmail.com

Mascotas

Al leer las cartas de los lectores Fiess y Ferreti sobre la supuesta humanización de las mascotas, además de recordarles la norma básica de urbanidad, y también de raigambre constitucional, de no inmiscuirse en la vida ajena, les traería a colación la conocida frase atribuida a Lord Byron: ‘Cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro’.

Luis Wuhl

Luis.wuhl@gmail.com

Mascotas II

En total consonancia con las cartas de los señores Fliess y Ferretti sobre la humanización de las mascotas. No solo los llevan en carritos, les festejan los cumpleaños con tortas y globos o los visten como a humanos sino que también les hacen hacer terapia con psicólogos para perros y muchos toman antidepresivos. No hay duda de que la estupidez humana es infinita, aunque el problema no son los perros, son los dueños.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

En la Red Facebook

Respuesta del Presidente al arzobispo de Buenos Aires, quien habló de un “terrorismo de las redes”

“Por suerte, señor Presidente, lo interpretó bien. Ojalá que sea el comienzo para dialogar, para unir a los argentinos. Rezo por usted”- Mercedes Ignacia Gómez

“Muy bien, monseñor”- Daniel Amorino

“El Presidente debe ser respetuoso”- Chiquito Benitez

“Excelente Presidente”- Alberto Zabala Cabrera