Tecnopánico y computación cuántica

Por Eduardo Bertoni PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

En 1865 el Parlamento británico aprobó una ley que hoy parece casi humorística. La “ley de bandera roja” obligaba a que todo automóvil fuera precedido por una persona que caminara con una bandera roja para advertir a los demás sobre el peligro que representaba aquel nuevo invento. La obligación permaneció vigente durante casi cuarenta años. Vista desde el presente, la norma parece absurda. Vista desde su tiempo, refleja una reacción profundamente humana: frente a una tecnología disruptiva, el miedo suele llegar antes que la comprensión.

No fue un episodio aislado. La historia de la innovación está llena de ejemplos similares. Cambian las tecnologías. No cambia nuestra reacción. Cada generación parece convencida de que enfrenta un riesgo sin precedentes y de que la respuesta debe ser regular cuanto antes, aun cuando todavía comprendemos muy poco aquello que pretendemos gobernar.

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Desde hace años estudio el impacto de las nuevas tecnologías sobre los derechos fundamentales. En el Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University impulsamos un programa dedicado precisamente a ese desafío. Mirando hacia atrás, sorprende comprobar la velocidad con la que envejecen nuestros debates. Primero discutimos la gobernanza de internet. Luego la neutralidad de la red. Después la responsabilidad de los intermediarios, el big data, las neurotecnologías y, finalmente, la inteligencia artificial. Cada uno de esos temas parecía ocupar definitivamente el centro de la escena. Ninguno lo hizo.

Hoy la inteligencia artificial concentra buena parte de la conversación pública. No hay congreso profesional –desde odontología hasta ingeniería civil– que no incluya algún panel sobre sus promesas o sus riesgos. Se habla de empleos que desaparecerán, de menores expuestos a nuevos peligros, de sesgos, de desinformación e incluso de amenazas existenciales. Muchas de esas preocupaciones merecen ser tomadas en serio. Otras descansan más sobre pronósticos que sobre evidencia.

No escribo estas líneas desde una posición tecnófoba. Muy por el contrario. Utilizo diariamente herramientas de inteligencia artificial en mi trabajo académico y profesional. Este mismo artículo se benefició de ellas para ordenar ideas y revisar versiones. Aprovechar una tecnología, sin embargo, no significa asumir que ya conocemos todas sus consecuencias ni que estamos en condiciones de regularla adecuadamente.

Gentileza

Algunas experiencias recientes deberían invitarnos a la prudencia. La ley australiana que restringe el acceso de menores a determinadas redes sociales nació con un propósito ampliamente compartido: proteger a niños y adolescentes. Sin embargo, las primeras evaluaciones muestran que una parte importante de los jóvenes continúa eludiendo fácilmente la prohibición. La intención era valiosa. El resultado, al menos hasta ahora, mucho más discutible. Sin embargo en el mundo vemos que ese ejemplo, simplemente, “se copia”.

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Por motivos que no profundizaré aquí, no me sorprende que Europa haya decidido avanzar con una regulación amplia sobre inteligencia artificial. Tampoco sorprende que otros países observen ese camino con atención. Lo que sí debería preocuparnos es repetir un patrón conocido: que el temor marque el ritmo de la regulación más que el conocimiento de la tecnología.

Y quizás allí aparezca la principal enseñanza de la computación cuántica. No porque vaya a reemplazar a la inteligencia artificial, sino porque probablemente nos enfrentará al mismo reflejo. La física cuántica resulta contraintuitiva incluso para personas con sólida formación científica. Para la mayoría de nosotros es un territorio casi inaccesible. Si comprender sus fundamentos ya es difícil, imaginar todas las consecuencias de la computación cuántica lo es todavía más.

Sin embargo, algunos efectos ya comienzan a vislumbrarse. El más conocido es la posibilidad de dejar obsoletos muchos de los sistemas de encriptación que hoy protegen nuestras comunicaciones, nuestras transacciones financieras y buena parte de la infraestructura digital. Muy pronto discutiremos esos riesgos con la misma intensidad con la que hoy discutimos la inteligencia artificial. Y muy probablemente volveremos a escuchar llamados urgentes para regular aquello que todavía apenas entendemos.

El verdadero desafío, entonces, no es la inteligencia artificial ni será la computación cuántica. El desafío es abandonar un ciclo que parece repetirse una y otra vez: primero el pánico, después la regulación y recién al final la comprensión.

La computación cuántica nos ofrece una oportunidad excepcional para romper ese patrón. Nos obliga a construir, desde ahora, un diálogo mucho más sólido entre las comunidades técnicas y quienes trabajamos en la protección de los derechos fundamentales. Regular sin comprender aquello que se regula es un riesgo. Pero también lo es diseñar tecnologías sin conocer los límites que las sociedades democráticas han construido para proteger la libertad, la privacidad, la igualdad y la dignidad humana. Ni los ingenieros pueden hacerlo solos. Tampoco los juristas, filósofos o cientistas políticos.

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Tal vez varias de las regulaciones que acompañaron el desarrollo de internet, y algunas de las que hoy rodean a la inteligencia artificial, hayan sufrido precisamente por esa falta de diálogo. A veces respondieron al miedo. Otras, al oportunismo político o económico. Pocas nacieron de una conversación profunda entre quienes desarrollan la tecnología y quienes deben proteger los derechos. La computación cuántica todavía nos concede una segunda oportunidad. Sería una lástima desperdiciarla. Porque la historia demuestra que el problema nunca fue la tecnología. El problema ha sido, demasiadas veces, nuestra decisión de regular primero y comprender después.

Por Eduardo Bertoni PARA LA NACION Profesor de la Washington College of Law, American University. Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos