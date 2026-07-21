Tierra de ensueño y leyendas

Un hincha agita una bandera de Argentina en el Obelisco durante un partido de la selección nacional en el Mundial, el 22 de junio de 2026

Es la tierra que forjó la gesta de San Martín y en el gran Tucumán alumbró a Alberdi, profeta del futuro. La que recibió a millones de inmigrantes para cantar a los ganados y las mieses y ser el mítico granero del mundo. Es la tierra de Martín Fierro, jinete bravo de la Pampa indómita, y de Borges, el poeta del universo. Aquella que cantó los tangos más queridos de Gardel y soñó con veladas mágicas en el Colón.

Un mural del papa Francisco, en Alberdi esquina Carabobo, Flores Estrella Herrera

Espíritu ancestral de Pachamama en la quebrada humahuaqueña y hermana del sol en el altivo Aconcagua. Y también es la tierra del chueco Fangio, volador de mil rutas argentinas y del papa Francisco, lazarillo de los cielos. Y del corazón sabio de Favaloro y del superlativo mar de fueguitos de Milstein. Una tierra cuya figura se agiganta en la Patagonia cósmica del sur y palpita en el eterno retorno de los gélidos muros del Perito Moreno. Es la tierra de la gran capital junto al río inmóvil y de los teatros de la calle que nunca duerme y celebra el arte en sus museos infinitos. La misma tierra que se derrama en la maravilla de abismos del Iguazú y custodia mares blancos arcanos en la lejana ciudad austral.

Es tierra de libertad irredenta, de pasiones rebeldes y de locos piantaos, piantaos, piantaos. Que veneran la amistad como el fuego sagrado que enciende cada año el sepulcro divino. Tierra de contrastes acerbos y de empecinados quijotes, y de amores melancólicos que se desarman y sangran y se quedan hasta el alba.

Recibimiento selección argentina tras el mundial 2026

publicidad

publicidad

Hoy como nunca en la tierra de la gambeta y el gol, en la tierra de Maradona, una legión de gladiadores nos encendieron de alegría y de la mano de ellos subimos la cuesta hasta llegar al final. Esta vez no se pudo. No fuimos campeones, pero no todo concluye al fin. Agradecimiento y reverencia a Messi, Scaloni y a un puñado de jugadores que nos dieron una lección de esfuerzo, talento y humildad. Gratitud y admiración.

Gracias Selección, que nos has dado tanto.