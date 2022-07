Todos los caminos conducen a Santiago

Apoco del día del Apóstol Santiago, que se celebra cada 25 de julio, Santiago de Compostela recuperó ese semblante de ciudad tomada por los peregrinos del mundo que llegan después de largas caminatas. El Camino de Santiago –los caminos, en realidad, porque son varias vías oficiales las que culminan en la capital de Galicia, justo frente a la tumba del apóstol– resucitó después de la pandemia y funciona a pleno. Si bien los caminos estuvieron abiertos, eran los albergues que reciben a los caminantes los que estuvieron cerrados y, luego, tuvieron aforo limitado.

Y hacia allá se dirigen con ese porte que caracteriza al caminante: la mochila al hombro, el bastón para ayudarse, el espíritu de aventura y la camaradería entre peregrinos siempre presente. Ya recibieron la Compostela (el diploma al peregrino) 150.000 personas en lo que va del año, todavía lejos de los 350.000 del 2019, pero todo un símbolo de recuperación pospandemia.

El Camino de Santiago está celebrando el año santo, que se extendió también a 2022 por la pandemia. Se considera año de jubileo cuando el día de Santiago Apóstol cae domingo, como sucedió en 2021, lo que volverá a ocurrir dentro de cinco años.

En la Plaza del Obradoiro, la monumental fachada de la catedral de Santiago de Compostela

Cada cual encuentra su manera y su excusa para recorrer estas rutas milenarias que comenzaron de manera espontánea antes del siglo X y que trascienden la religión como una de las peregrinaciones más importantes del mundo.

Se puede elegir el itinerario que cada uno quiera (el más concurrido es el llamado Francés, pero también existe el Portugués, el Primitivo, el Inglés, la Vía de la Plata y del Norte, entre otros) y hacer la cantidad de kilómetros que se deseen, aunque el mínimo es 100 a pie (200 en bicicleta) para ser considerado peregrino.

Las noticias recientes evocan a un actor italiano, Giulio Votta, que hizo 150 kilómetros montado en zancos para dar visibilidad al sector artístico y concienciar a las autoridades de las necesidades de los trabajadores de la cultura.

O también el exfutbolista brasileño Ronaldo, que recorrió 450 km del Camino en bicicleta eléctrica para cumplir una promesa si su club, el Real Valladolid, conseguía el ascenso a la máxima categoría de la liga española.

La versión porteña

Aunque pocos lo sepan, en Buenos Aires hay un Camino de Santiago: una suerte de recreación. El Arzobispado aprobó un tramo de casi 27 kilómetros, que se realiza por la ciudad y que cuenta con el aval de la Xunta de Galicia. Comienza en la Parroquia de Santiago Apóstol, hace escalas en varias iglesias porteñas, se interna en la reserva de la Costanera Sur y finaliza en la iglesia San Ignacio de Loyola.

“Como mucha gente empezó a hacer el Camino Inglés, que sale de La Coruña y son 75 km hasta Santiago de Compostela y faltan 25 para llegar a los 100 kilómetros, el mínimo para conseguir la Compostela, el diploma oficial que se otorga a los peregrinos, entonces, conseguimos que esta ruta se sume, que se considere el primer tramo. Solo es válido para el camino Inglés y es exclusivo para los argentinos”, cuenta Rosana Montano, presidenta de la Asociación Amigos del Camino de Santiago en Argentina y peregrina frecuente: tiene en su haber 18 caminos.

La institución, reconocida oficialmente por la catedral de Santiago de Compostela, se encarga de otorgar de manera gratuita la credencial del peregrino, que luego se completará con sellos en cada una de las etapas por las que se camine hasta llegar a Santiago y de asesorar a los peregrinos.

“El camino me cambió por completo. Siempre digo que no hice el camino, sino que el camino me hizo a mí”, cuenta Montano, que fue por primera vez en 2008 junto con una amiga para cumplir una promesa por un tema de salud y quedó marcada por la experiencia y al regreso decidió darle vida a la institución para difundir la peregrinación. Esa primera vez caminó 800 kilómetros en 32 días.

Pero se pueden elegir caminatas más cortas “Lo primero que recomendamos es decidir la cantidad de días que se disponen, que pueden ser pocos y en base a eso elegir la ruta”, explica.

También se ofrecen nuevos servicios, en este caso brindados por el correo español, que da la posibilidad de que los peregrinos contraten online el envío de valijas a las oficinas postales a lo largo de las diferentes rutas y retirarlas en Santiago, para caminar con los justo. O directamente se puede elegir el Paq mochila, el servicio de envío de mochilas y maletas etapa a etapa, de alojamiento en alojamiento.

El próximo sábado, en conmemoración de Santiago Apóstol, se realizará una peregrinación por el camino de Santiago en Buenos Aires a partir de las 8 desde la iglesia Santiago Apóstol, de libre participación. Inscripciones: amigosasantiago@gmail.com.