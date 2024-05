Cartas de lectores: Hora de avanzar, comercio ilegal, caridad

Escuchar

Hora de avanzar

Señores senadores, me dirijo a ustedes para solicitarles la aprobación de la Ley Bases, recientemente sancionada por la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados de la Nación, y de vital importancia para el desarrollo y modernización del país. La Argentina tiene grandes recursos naturales y una envidiable calidad humana. Nos encontramos en un momento bisagra, se puede ir para adelante o retroceder. Creo que se deben sortear las diferencias políticas, de cualquier ideología, y avanzar. Ya habrá tiempo para discusiones políticas, pero es necesario que pensemos que al Presidente le quedan poco más de tres años de gobierno y que los argentinos no estamos dispuestos a tolerar ninguna otra solución que no surja de las urnas.

Alberto Rouges

albertorouges@gmail.com

Comercio ilegal

Javier Milei se hizo acreedor del reconocimiento de una buena parte de la sociedad, cansada ya de soportar la corrupción y la impunidad, con una frase que se convirtió en su estandarte: “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”. Sorprende negativamente que haya definido como “héroes” a quienes fugaron dólares porque “lograron escapar de las garras del Estado”. Todo indica que el gobierno de los Estados Unidos piensa en sentido contrario, dado que, volviendo a poner en la mira a La Salada, el Once y las transacciones online por la comercialización de productos falsificados y piratería, incluyó nuevamente a la Argentina en una lista prioritaria de países a ser observados. A raíz de ello, el gobierno nacional se ha comprometido con el estadounidense a reforzar la fiscalización y a implementar un plan nacional de controles para impedir el fenómeno del comercio ilegal.

¿Continuará Milei justificando la conducta de sus “héroes” o los castigará con el peso de la ley?

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Caridad

Comparto la satisfacción que le produjo al lector señor Francisco García Santillán, que según expresó en su carta publicada el 2 del actual le produjo la lectura de la similar del también lector señor Javier Fernández Madero, referidas a mi pública protesta por las situaciones de inseguridad, insalubridad y trastornos a la libre circulación producidas por los carenciados que acuden a recibir alimento todas las mañanas en la vereda de la Iglesia de las Esclavas de María. Y confieso que me conmueve advertir cómo esas protestas despertaron el hasta entonces ausente o encubierto sentimiento de solidaridad de aquellos que ahora observo colaborando con las monjitas en la preservación del amplio jardín del interior de la Iglesia y en la limpieza de la calle para facilitar el correcto tránsito de los peatones, y como colofón ofrecerles trabajo remunerado. Y qué decir de la decisión del gobierno de la ciudad de recoger a quienes duermen en la calle, los llamados sin techo, alojarlos en sus centros especiales, asistirlos en todas su necesidades, y si lo tienen, retener sus colchones para que no reincidan en esa penosa práctica. ¡Viva la caridad practicada con medios propios, canejo! Y viva la correcta aplicación de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza.

Norberto A. Giletta

DNI 4.298.214

Adoctrinamiento

En el editorial del sábado pasado sobre el adoctrinamiento escolar al que se verían sometidos los alumnos bonaerenses, se menciona, con toda razón críticamente, la preocupación por el contenido del programa Jóvenes y Memoria en su 23ª edición. Quisiera hacer hincapié en un pasaje del contenido, con claras definiciones políticas, que además son contradictorias en sí mismas. Refiriéndose al neoliberalismo, afirma que”...es el caldo de cultivo de la emergencia de expresiones políticas autoritarias y fascistas, que pretenden tirar por la borda conquistas de más de un siglo...”. Cualquiera que sepa algo de historia, mundial y vernácula, sabe que el movimiento peronista (nunca quiso considerarse un partido político solamente) tiene en su origen y en su construcción política de poder una absoluta estructura fascista, tanto ideológica como operativa. Que su líder, Perón, abrevó de su estada en Italia. Fascismo que permitió que contingentes nazis de todo tipo se refugiaran en nuestro país pasando casi siempre, como escala de ocultamiento, por España, régimen afín por ese entonces, bajo la dictadura de Franco.

El día que en nuestro país se instale masivamente la convicción de que decir “peronista” es referir básicamente a una política “fascista” no solo se estará empezando a desarmar una concepción idílica de ese “movimiento” sino que también se podrá empezar a llamar las cosas por su nombre, evitando groseras distorsiones políticas. Que, como bien dice el editorial, no pueden, nunca, ser objeto de manipulación de jóvenes estudiantes. Ojalá se pueda lograr, cuanto antes, esa concientización, por el bien del país y de sus habitantes.

Alfredo Guidali

DNI 8.607.746

Aumento de las dietas

Con relación al incremento de dietas votado en el Senado, que fue motivo de fuertes críticas por parte de la mayoría de la sociedad, ¿podemos conocer, como ciudadanos, en qué estado está actualmente? ¿Fue confirmado, impugnado, observado, rechazado o simplemente olvidado?

Ernesto Francisco Díaz

DNI 10.238.018

Calles ocupadas

Como ciudadano de CABA estoy profundamente alarmado por la persistencia de la ocupación de veredas y de un carril de la calle de muchos locales gastronómicos ya existentes, y la aparición de otros similares. Esto fue comprensible durante la pandemia, pero ahora es inapropiado. Es un aprovechamiento del espacio público selectivo a una sola actividad. Y eso se presta a sospechas de todo tipo. Varios están en esquinas, donde existen ochavas para aumentar la visibilidad de los automovilistas en las bocacalles, pero en esos espacios se les ha permitido instalar sus ampliaciones, que claramente obstruyen la visión. Y en otros casos es tal la ocupación de la calle –como en Árabe Siria al 3300– que la convierten en un sendero de una sola vía, porque además de ocuparse la calle los automóviles estacionan en ambos lados.

Pedro R. Cossio

pinaco3@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Cayó otra banda que conseguía planes sociales y se quedaba con la mitad del dinero de los beneficiarios

“Ahí se observa claramente que la educación es de muy bajo nivel en nuestro país”- Abel Cruz

“Perfecto, felicitaciones”- Ariel Néstor Acevedo

