Traidores y héroes en las Jornadas Borges

Plenamente actual, un cuento de Jorge Luis Borges, “Tema del traidor y del héroe”, incluido en Ficciones, imagina a un héroe nacional, Fergus Kilpatrick, que resulta ser un fraude, en Irlanda. Este relato -que será uno de los temas en las jornadas que se están haciendo esta semana, organizadas por la Fundación que lleva su nombre, la UBA y el Conicet- ha servido de inspiración a dibujos animados, películas e historietas, como el episodio de los Simpson “Lisa la iconoclasta”, y un fragmento está en un video de Youtube en el canal @seresfantasticos leído por María Kodama, como parte de un proyecto que tiene la intención de acercar a estudiantes a las creaciones del autor de El aleph.

Es una vieja historia, de manera que hoy no deberíamos asombrarnos al descubrir gente que se presentaba como héroes y que no son más que farsantes. El propio Borges se inspiró en la obra de Chesterton “El signo de la espada rota”.

Ahora será analizado como “Entre la Biblia y Los Simpsons” por un equipo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Quizá sirva para entender lo que sucede no solo en la Argentina sino en otros países adonde los pretendidos héroes pueden aparecer también con una caricatura demasiado oscura.

La semana borgesiana, que ha incluido lecturas, conferencias, visitas guiadas en distintos lugares, en la Biblioteca Cané, en el Centro Cultural Borges, en la ex Biblioteca Nacional, excelentemente coordinadas por el profesor Lucas Adur, culminará mañana en una tertulia poética en la sede de la Fundación Borges, celebrando el aniversario del nacimiento del escritor, y brindando por él y por María Kodama, que tanto hizo para difundir su obra.

Será una buena ocasión para reflexionar sobre traidores y héroes, que como eterno retorno de lo mismo nos acosan incesantemente a lo largo de la historia de la humanidad. En el museo que perpetúa en parte su memoria podré recordar esas palabras que dijo cuando lo invité, como director de una revista, en 1982, a dar una conferencia en la Asociación Argentino Japonesa: “Yo trato de ser un hombre ético, sin mayor éxito desde luego. No sé si lo soy. Me traiciono, me traiciono…qué vamos a hacer”. Lo importante es intentarlo.

