Trump: Un grandote en off-side

El destino suele vengarse de los que desafían todos los límites. Ícaro lo supo. Siempre hay una primera vez para que el matón del barrio se vuelva a casa con la cabeza gacha. Algunos aprenden. Otros no pueden con su naturaleza. Como el escorpión. Aunque les vaya la vida. O el poder. O la libertad. Mortales.

Por eso, hace 250 años un país adoptó el sistema de frenos y contrapesos. Que no le impidió convertirse en primera potencia. Todo lo contrario. Poniéndole límites a la ambición de poder. Pero hoy el sistema está en crisis. El actual presidente (aspirante a monarca) primero desconoció el sistema electoral. Después, rompió el orden del comercio internacional. Luego, todo orden basado en reglas. Y, finalmente (pero no menos importante), las reglas disciplinarias del futbol mundial. Lo consiguió. Por un rato. Con la complicidad de la FIFA. Hasta que en la cancha solo hubo once contra once. Y la bravuconada, no sirvió de nada. La realidad dejó en off side al grandote. EE.UU. se fue del Mundial. Y Donald Trump vio la tarjeta roja. De los hinchas. Aunque él no sepa para qué sirve. Ni aprenda. El escorpión no puede con su naturaleza. Mientras, Messsi sigue. Sin perder la humildad.