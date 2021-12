Un fallo que devuelve el equilibrio

La decisi贸n de la Corte Suprema reinstala la equidad representativa en el Consejo de la Magistratura

En los cuerpos colegiados es l贸gico, y hasta es saludable, que existan tensiones. El Estado republicano se nutre de las diferencias, y por eso existe un complejo entramado de pesos y contrapesos que permite que el sistema funcione. El Consejo de la Magistratura, una instituci贸n profundamente republicana, fue creado con el prop贸sito de evitar, a partir de la representaci贸n de todos los sectores involucrados en la actividad judicial, que un estamento tenga predominio sobre otro.

Eso no significa que no puedan existir diferencias en el n煤mero de representantes de los distintos estamentos. Pero esas diferencias no significan que algunos tengan mayores prerrogativas que los dem谩s, o que sus intereses se impongan sobre el resto, porque eso configura una composici贸n desequilibrada, que afecta la salud integral de la instituci贸n.

Y esto es, precisamente, lo que sucedi贸 en 2006, cuando la reforma de la ley corri贸 de su eje al idea inicial del Consejo. Tal es as铆 que la Corte decidi贸 volver a la conformaci贸n inicial, debido a la vulneraci贸n del 鈥渆quilibrio entre los representantes pol铆ticos resultantes de la elecci贸n popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matr铆cula federal鈥, que establece el art铆culo 114 Constituci贸n Nacional.

Para la Corte, equilibrio -en este caso- es sin贸nimo de calidad en la representaci贸n. Es m谩s, el replanteo funcional no s贸lo debe acotarse a la relaci贸n de fuerzas entre estamentos, sino hacia dentro de cada uno de ellos. Cada representante tiene que comprender que no est谩 all铆 para defender lo propio, sino que est谩 en funci贸n de la calidad general del sistema. El equilibrio no se da nunca por la suma de protecciones de intereses individuales: la atomizaci贸n de sectores, o de l铆neas internas de sectores, siempre van en contra de cualquier equilibrio institucional.

Consejo de la Magistratura

Por eso, desde un punto de vista t茅cnico, jur铆dico y desde la noci贸n misma de Justicia -lo que es justo y corresponde- el fallo de la Corte es positivo y contribuye a crear las condiciones para que la Argentina tenga un mejor Consejo de la Magistratura. Pero generar las condiciones es tan s贸lo el primer paso: en los pr贸ximos cuatro meses, el Consejo deber谩 reorganizarse y volver a su funcionamiento inicial, lo cual impone un desaf铆o interno; pero 鈥渆n un plazo razonable鈥 la Argentina deber谩 discutir seriamente c贸mo debe funcionar este cuerpo fundamental para la calidad de su sistema judicial.

Esta discusi贸n debe contemplar el tiempo que vivimos. Debe incluir aspectos que hace casi tres d茅cadas no estaban en la agenda p煤blica. Debe tener una mirada amplia, democr谩tica y representativa de todos los estamentos intervinientes y contemplar las complejidades de cada uno. Debe consolidar el rol de los actores t茅cnicos y articularlos adecuadamente con los actores pol铆ticos. Debe revisarse todo, y generar una propuesta superadora, teniendo en cuenta que, en la historia de un pa铆s 27 a帽os es muy poco tiempo, pero de las experiencias y, m谩s a煤n de los errores, se aprende cuando hay voluntad de hacerlo.

Exmiembro del Consejo de la Magistratura