Un nuevo paradigma para la Justicia porteña

La investigación criminal enfrenta desafíos que exigen respuestas cada vez más precisas y herramientas acordes a las posibilidades que ofrece la ciencia. En ese contexto, fortalecer las capacidades del sistema judicial es fundamental para mejorar la eficacia de las investigaciones y brindar respuestas concretas a las víctimas.

Con la sanción de la Ley N° 6.956, la Legislatura de la ciudad dio un paso fundamental en la modernización de la Justicia porteña, a partir de un debate enriquecedor y la construcción de consensos. La creación del nuevo Registro de Perfiles Genéticos amplía las posibilidades de utilizar evidencia científica en las investigaciones penales y robustece la capacidad de respuesta de la Justicia.

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Esta normativa aumenta el alcance del régimen anterior (Ley Nº 4.114), vinculado a delitos contra las personas y contra la integridad sexual, y fortalece la utilización de evidencia genética en las investigaciones penales. El Registro contribuye a identificar a los autores de delitos, vincular hechos delictivos, orientar el trabajo de fiscales y magistrados y descartar sospechosos ajenos a una investigación. Además, constituye una herramienta valiosa para la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, extendiendo su aporte más allá de la investigación criminal.

Por otra parte, la incorporación de perfiles genéticos debe, necesariamente, estar acompañada de garantías. Por eso, la ley establece mecanismos para proteger los datos personales, restringir los accesos y asegurar la trazabilidad de cada consulta. El sistema utiliza ADN no codificante, destinado exclusivamente a la identificación y que no permite obtener información sobre características físicas ni cuestiones vinculadas con la salud.

Además, los perfiles se almacenan mediante códigos alfanuméricos, separados de los datos filiatorios, y la identificación de una persona solamente puede realizarse cuando se produce una coincidencia positiva. A su vez, la información genética no se conserva de manera indefinida. La normativa establece plazos y condiciones de eliminación según cada supuesto, contemplando, entre otros casos, la baja inmediata de los perfiles de personas absueltas o sobreseídas una vez que la resolución queda firme.

Estas previsiones buscan garantizar un uso responsable del instrumento, con controles sobre la información almacenada y pleno respeto por los derechos individuales y el debido proceso. Este inédito avance también forma parte del proceso de consolidación de la autonomía porteña. A 30 años de la sanción de la Constitución de la ciudad, seguimos desarrollando capacidades propias para responder a las necesidades de los vecinos.

La Ley de Reiterancia, la creación del Servicio Penitenciario y la ampliación de las herramientas de investigación criminal forman parte de una agenda orientada a fortalecer las instituciones y mejorar la respuesta del Estado frente al delito. El banco de ADN de delincuentes, como lo denominó el propio Jefe de Gobierno, representa una apuesta por la innovación científica aplicada a la investigación criminal, para que la Justicia cuente con más recursos para esclarecer hechos y evitar que quienes cometen delitos queden impunes.

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Se suma así a las medidas impulsadas en la ciudad en el marco de una política de ley y orden, con el propósito de combatir el delito y proteger a los porteños. Queremos seguir construyendo una Justicia cada vez más moderna, cercana al vecino y capaz de brindar respuestas concretas a las víctimas. El Registro de Perfiles Genéticos marca un avance en ese camino y en la consolidación de la autonomía de la ciudad: una herramienta propia para esclarecer delitos, combatir la impunidad y brindar mayor seguridad a los porteños.

Por Gimena Villafruela PARA LA NACION Legisladora del Pro de la ciudad de Buenos Aires