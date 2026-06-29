La Ciudad creó el Registro de Perfiles Genéticos para cruzar evidencias e identificar a delincuentes

En lo que fue definido por el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, como un “paso inédito para no dejar ni un solo malviviente libre”, la Ciudad creó el Registro de Perfiles Genéticos, “un sistema que cruzará las evidencias recolectadas en las escenas del crimen con los perfiles de personas imputadas y condenadas por la Justicia”.

La creación del “banco de ADN”, que estará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, fue aprobada por la Legislatura a través de la sanción de la ley 6956. La iniciativa, presentada por la diputada del PRO Gimena Villafruela, “transforma de raíz las capacidades de investigación del sistema jurídico”, según se informó en un comunicado de prensa.

Si bien ya existía una base de datos genéticos, solo contaba con información de personas condenadas con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual.

Quiero destacar el enorme trabajo de @GimeVillafruela, que impulsó este proyecto en la Legislatura para que la Ciudad tenga una herramienta clave contra la impunidad. — Jorge Macri (@jorgemacri) June 29, 2026

“Hasta ahora, si bien la Ciudad tenía la capacidad tecnológica para extraer muestras biológicas de un hecho delictivo, esa información permanecía aislada, lo que impedía conectar casos o identificar reincidentes de forma sistemática. La nueva base de datos digital permitirá que las pruebas ‘dialoguen entre sí’ de manera inmediata, evitando que cada investigación deba empezar prácticamente desde cero”, se explicó en el comunicado de prensa.

Fuentes del gobierno porteño informaron que el nuevo banco de datos genéticos tendrá las siguientes características:

Abarcará la evidencia y la investigación de cualquier tipología delictiva cometida en la Ciudad.

Incorporará perfiles de personas investigadas bajo expresa orden judicial, permitiendo un esclarecimiento veloz sin necesidad de esperar una condena firme.

Policías, peritos y funcionarios registrarán sus perfiles con el fin de identificar con rapidez muestras de “descarte” o de contaminación accidental en las escenas del crimen.

Facilitará de modo voluntario la identificación de personas desaparecidas, extraviadas o restos humanos no identificados.

“Creamos el Registro de Perfiles Genéticos, un paso inédito para no dejar ni un solo malviviente libre. Vamos a poder cruzar el ADN de las escenas del crimen, identificar a los culpables y conectar investigaciones. Se terminó el vale todo. Ley y orden”, sostuvo Macri en su cuenta oficial de X (exTwitter).

La Ciudad creó el Registro de Perfiles Genéticos para cruzar evidencias e identificar a delincuentes

Según informaron fuentes del gobierno de la Ciudad, el registro no almacenará información médica, historial de salud ni rasgos físicos. “Funciona de manera equivalente a un ‘código de barras’ o una huella dactilar digital, ya que procesa exclusivamente ADN no codificante utilizable solo para fines identificatorios”, explicaron los voceros consultados.

Y agregaron: “Los perfiles están resguardados por la Ley 1845 de datos sensibles. La identidad solo se revelará ante un impacto positivo [coincidencia del patrón genético]. El sistema garantiza que todo acceso quede registrado y auditado, y prevé sanciones penales ante filtraciones, así como la eliminación inmediata del perfil ante una absolución o un sobreseimiento firme”.

Según se sostuvo en los fundamentos de la ley aprobada en la Legislatura porteña, se tuvo en cuenta el “modelo de éxito” de Mendoza, que tiene 10 años de experiencia.

“Sus resultados son contundentes: siete de cada diez rastros biológicos levantados en escenas del crimen encuentran a su autor y el 75% de los autores identificados en delitos graves como homicidios y abusos sexuales ya figuraban en la base de datos por haber ingresado previamente a causa de delitos menores o robos”, afirmaron fuentes del gobierno porteño.

Y concluyeron: “Con la implementación del sistema internacional Codis (el mismo que utiliza el FBI en los Estados Unidos), la Ciudad no solo profundiza su autonomía institucional y judicial, sino que se alinea con los estándares internacionales más avanzados en materia forense para ofrecer una justicia más ágil, eficiente y transparente”.