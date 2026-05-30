Nuestros gatos nos miran. A veces enjuiciándonos, a veces amorosamente, siempre con curiosidad. En los últimos tiempos, y para distraerlos de su tarea, los humanos hemos inventado un subgénero de videos con imágenes de pajaritos, ratones e insectos.

Hay canales de YouTube como “Cat TV” para formar a una generación de gatos tan adictos a las pantallas como sus dueños. Su contenido: una cámara fija delante de la cual aparecen pájaros, ratones, ardillas y todo tipo de animalitos. Algunos de estos canales transmiten en vivo y tienen más de 20 millones de visitas.

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El principal problema consiste en la frustración y el malestar del felino. Ven a su presa y nunca llegan a completar el círculo de la cacería. Como sucede con los punteros láser o las pelotitas con plumas. Todo esto para conseguir “que el gato no se aburra”.

Pero no olvidemos que fuimos confiados a la mirada del gato; incluso, arriesgaríamos que la humanidad fue creada para que ellos tuvieran alguien a quien mirar. No los distraigamos de su misión.

Y además:

Los gatos tienen una visión distinta a la nuestra. Perciben menos colores pero su “tasa de refresco” es superior a la nuestra y pueden ver los movimientos del cine como lo que son: una sucesión de imágenes parpadeantes.

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