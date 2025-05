Una luz de esperanza para el macá tobiano

Cuando se trata de salvar de la extinción a especies en peligro de desaparecer de la faz de la tierra lo primero que intentan hacer los especialistas, biólogos, Estados u organizaciones que trabajan con esas especies es reducir las amenazas que llevaron a esos animales a esa situación crítica: a veces es la pérdida de hábitats (como sucede con selvas y pastizales por ejemplo), a veces es por la caza furtiva, otra es por la sobreexplotación como recurso económico, otras a causa de la introducción de especies exóticas, o también como consecuencia del cambio climático o del impactos de obras de infraestructura como represas. Sin embargo, la mayoría de las veces es por dos o varias de esas cuestiones. Con lo cual, lograr que esos motivos dejen de existir o afectar a la especie es muy difícil y las soluciones deben ser complejas y de largo plazo. Algunas herramientas como la creación de áreas protegidas pueden ayudar a proteger algunas poblaciones de especies, sin embargo, cuando el número de individuo es demasiado bajo se suele recurrir a una herramienta que rara vez es la primera que se utiliza: la cría en cautiverio o ex situ de ejemplares para su posterior liberación en el medio silvestre y así ayudar a mejorar las poblaciones.

Y eso es lo que se está haciendo con el macá tobiano (Podiceps gallardoi), una especie de ave zambullidora que fue descubierta en el año 1974 en las mesetas de la estepa santacruceña y que, salvo por unos pocos ejemplares en Chile, vive casi exclusivamente en nuestro país.

Desde hace más de 12 años la organización Aves Argentinas, a través de su programa Patagonia, en conjunto con otras organizaciones nacionales e internaciones, estado nacionales y provincial, empresas y voluntarios, trabaja denodadamente por intentar salvar a la especie de una extinción que en algún momento pareció inevitable. Hoy se liberaron los 3 primeros pichones criados totalmente en cautiverio a partir de un segundo huevo que los macaes ponen en el nido pero que abandonan ni bien nace el primero.

La titánica tarea llevó muchos años de intentos, como todo en ciencia, la prueba y el error son fundamentales y con una especie con tal grado de amenaza se intenta que no haya errores. Eso alarga el tiempo. No obstante, poco más de una década para lograr criar y liberar una especie tan rara, como el macá tobiano parece poco tiempo. No hay casi en todo el mundo ejemplos de cría de este tipo de aves lo cual, además, pone a los científicos del Conicet y técnicos de Aves Argentinas que lo lograron en un lugar de avanzada. Y es también uno de los puntos más altos para la historia de la conservación de la biodiversidad en Argentina, con una de sus especies bandera: la conservación del macá tobiano es también la de gran parte de nuestra Patagonia.

Un ejemplar criado en cautiverio, antes de ser liberado en su hábitat natural Aves Argentinas

El momento de silencio de los presentes en la lancha que navegaba la desembocadura del río Santa Cruz, dio cuenta de lo importante del suceso. Los ojos vidriosos de Gabriela Gabarain, veterinaria responsable de la cría de los pichones fueron más que elocuentes. Ahora los 3 pichones deberán pasar allí el invierno para luego volver a migrar a las mesetas del oeste de la provincia donde nidifican. Ojalá lo logren. Unos anillos rojos puestos en sus patas ayudarán a los técnicos y voluntarios a seguir sus movimientos durante los próximos días.

No obstante, a partir de hoy, las chances para que las generaciones futuras tengan la posibilidad de conocer al macá tobiano aumentan. Por supuesto que debemos continuar evitando que el introducido visón americano que destroza sus colonias de nidificación se siga reproduciendo, que las truchas que modifican la composición del agua no sigan invadiendo lagunas o que las represas sobre el río Santa Cruz no afecten el sitio de invernada de los macaes, pero la posibilidad efectiva de fortalecer las poblaciones del macá tobiano con ejemplares criados en cautiverio son una nueva luz de esperanza. Una luz que deberá ser sostenida por la voluntad y el esfuerzo de organizaciones, científicos, voluntarios, gobiernos y empresas, pero una luz al fin.

Director de Coordinación Institucional de Aves Argentinas