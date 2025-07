Una nube de gas

En la Argentina tenemos la certeza de que, en octubre, telescopio mediante, podremos observar el cometa 3I/ATLAS. Los científicos confirman que se desplaza a más de 221.000 kilómetros por hora y que por eso se lo conoce como bola de nieve cósmica . Aseguran que no causará ningún daño a nuestro planeta, que mediría unos 20 kilómetros de diámetro y que se le detectó una cola y una pequeña nube de gas en la cabeza .

Es decir, a esta altura del año, es la única constancia de la que podemos jactarnos por estos lares. En cambio, qué sucederá en las elecciones nacionales previstas para ese mes es una incógnita absoluta, no por quiénes podrían ser candidatos porque más o menos vienen siendo siempre los mismos, sino porque nada nos garantiza que no se nos corte la luz como pasó en la provincia de Buenos Aires el fin de semana pasado, no salten los tapones en la justicia electoral y que las listas no terminen armadas con gente que se propone, pero que no va a asumir . Una quincena de intendentes bonaerenses se anotó para dejar de ser intendente dos años antes de que se les termine el mandato, pero eso no ocurrirá en la mayoría de los casos. Son candidaturas testimoniales. ¿De qué dan testimonio? De que, como el cometa, tienen una pequeña nube de gas en la cabeza .

El cometa 3I/ATLAS y su trayectoria a través del sistema solar

Para decirlo en términos más llanos y apelando a la sabiduría popular, es muy probable que las elecciones venideras sean al gas: etéreas, volátiles y veloces . Tan volátiles como lo que ocurrirá en el cascoteado reino de Kicillof, cuando muchos de los que asumirán los cargos de legisladores provinciales, concejales municipales y consejeros escolares en diciembre no sean los que fueron votados como cabeza de lista tres meses antes. Eso no nos exime de cumplir con nuestro deber cívico, desde ya. El sufragio es obligatorio en nuestro país, aunque la oferta electoral la conformen sábanas con agujeritos a la altura de los ojos: fantasmas o papeletas con fotos para el Ta-Te-Ti .

Ya hace muchos años que los partidos políticos resignaron comentarnos sus plataformas electorales, si es que las tienen. No pedimos mucho, apenas un vistazo de las que están obligados a presentar. Aunque, pensándolo bien, si no pueden ponerse de acuerdo en una lista para cargos municipales, menos nos van a detallar las leyes que piensan sancionar en el orden nacional. Va un ejemplo: hace dos años que no se aprueba el presupuesto por falta de acuerdo en el Congreso .