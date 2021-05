2021. Dilemas, internas y plan B en el armado bonaerense de Juntos por el Cambio

El rompecabezas electoral de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires comienza a inquietar a los principales referentes del espacio. Sobre todo, a los dirigentes de la coalición opositora que aspiran a pelear por la Casa Rosada en 2023.

Está claro que para tener un proyecto presidencial se necesita de un armado sólido en el distrito más poblado del país. Tanto Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri como Elisa Carrió, saben que la provincia será el epicentro de la batalla con el kirchnerismo por el poder en las legislativas. Por eso, ante la creciente incertidumbre interna por la falta de definiciones, los jefes de la coalición aceleraron las negociaciones para acordar la estrategia en ese terruño y articular a las distintas facciones.

Desde que el peronismo recuperó el poder, los movimientos en el armado bonaerense del conglomerado opositor están concatenados con el escenario electoral porteño. Ante la indecisión de María Eugenia Vidal, el tablero de Juntos por el Cambio en Buenos Aires luce muy atomizado. Hay varios caciques de Pro y aliados peronistas de la coalición que peregrinan por la provincia para posicionarse en la pelea por la gobernación en 2023. A sabiendas de que liderar la boleta en esta elección sería una apuesta de alto riesgo, todos ellos miran más allá de las legislativas. Vidal, quien aún duda entre volver a Buenos Aires o competir en la Ciudad, es la única que podría ordenar la interna de la fuerza.

En su vuelta al ruedo político, la exgobernadora avisó que definirá su futuro al filo del cierre de listas, atenta a la situación sanitaria y su proyecto para 2023. Tiene claro que no intentará ir de nuevo por el sillón de La Plata y deja trascender sus aspiraciones presidenciales. Ante sus dudas, los referentes de Pro y los aliados la empujan a competir en provincia. Pero durante las últimas horas creció la sensación en el interior del espacio que, finalmente, Vidal se subirá al ring en las legislativas. Es más, sus socios aventuran que podría haber novedades durante las próximas tres semanas.

Ferraro, Vidal, Etchecoin, Carrió y Larreta posaron en la chacra de la líder de la Coalición Cívica

El plan B de Larreta

Quien más atento está a esa definición es el jefe de gobierno porteño. Larreta, quien participó el jueves de la expedición del ala moderada a la chacra de Carrió en Exaltación de la Cruz, prepara un plan B, en caso de que la exgobernadora confirme que no se subirá a la contienda bonaerense. Con ese probable escenario en mente, el alcalde porteño ya le avisó a su vicejefe, Diego Santilli, que quiere él lidere la lista de diputados nacionales en Buenos Aires. Santilli, otro comensal de la mesa de las “palomas” que presidió Carrió en Capilla del Señor, preferiría no jugar en esta elección y preservarse para pelear por la gobernación en 2023. Pero cerca de Santilli prima una máxima: si el espacio se lo pide, tendrá que subirse al tren. En el larretismo consideran que el “colo” es un “gran candidato” para la provincia. Repiten que la pandemia nacionalizó su imagen y que, detrás de Vidal, es el postulante más competitivo para luchar con el Frente de Todos en Buenos Aires. “Pocas veces se da una sinergia de intereses como esta. Horacio necesita un candidato a gobernador para ser presidente en 2023 y Diego necesita un postulante a presidente para ser gobernador”, dicen en la sede de Uspallata.

Cerca del alcalde consideran que la eventual candidatura de Santilli reuniría consenso entre los socios de Pro en la provincia. Saben que Jorge Macri, intendente de Vicente López, es el principal escollo para ese plan. El jefe municipal, que pretende ir por el sillón de Kicillof en 2023, insiste en que le gustaría que Vidal sea la candidata y no oculta su rechazo a que Larreta quiera exportar candidatos a la provincia desde la Ciudad. En el larretismo minimizan ese rechazo: elogian a Jorge como “un cuadro político” y creen que lograrán consensuar. Así como buscan evitar una contienda en la Capital con Patricia Bullrich, los armadores de Larreta advierten que sería nocivo atravesar una interna en la provincia. “Todos se están armando o desenfundando. Hay que evitar lastimarnos”, grafica una fuente porteña.

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli Ignacio Sánchez - LA NACION

En la Ciudad también especulan con que si Jorge Macri liderara la nómina de la fuerza, la UCR bonaerense se “animaría” a promover a un candidato propio, como Facundo Manes, para ir a una interna. Están convencidos de que el apellido aún genera un efecto arrastre negativo, sobre todo, en el conurbano. “Tenemos que tratar de hacer lo mejor posible. Es una elección que está perdida”, repiten allegados a Larreta. En el entorno de Santilli se exaltan cuando les exigen pasaporte bonaerense para competir en la provincia y advierten: “Tiene que liderar el que mejor mida”. Alfiles de Jorge Macri, que se reunió con Vidal vía Zoom hace días, repiten que el intendente es el que “mejor mide” después de la gobernadora y no descartan que se suba al cuadrilátero.

En la sede de Parque Patricios observan que detrás de la resistencia del intendente de Vicente López está la sombra del expresidente. Por eso, interpretan, Mauricio Macri insiste tanto con su planteo ante Larreta: cree que es “natural que Vidal compita en la provincia y que Bullrich lidere la boleta en la Ciudad. De esa forma, intuyen en el larretismo, habría un “empate” entre “halcones” y “palomas”. “Se adelantó la discusión por 2023. Si hay interna y Macri pierde con Larreta ahora, queda débil. Larreta fortalece su liderazgo, pero se lo pone en contra, y celoso a Macri. Y lo necesita para llegar”, analiza un estratega en Uspallata.

En el Ejecutivo porteño quieren acordar y evitar las internas. Pero saben que será muy difícil que no haya heridos porque, advierten, no habrá lugar para las exigencias de todos los socios en una lista. “La provincia es Puerta 12, va a ser una masacre. No hay lugar”, remarca una fuente porteña.

La carta Carrió

Desde Exaltación de la Cruz, Carrió también ofrece su candidatura como una carta de unidad en la provincia. “Voy a hacer lo que le sirva a la Nación. Estoy a disposición, no tengo ambición”, aseguró a LA NACION. Es más, dice que será generosa a la hora de discutir lugares. “Para nosotros nunca fue la cantidad si no la calidad”, deslizó la líder de la CC.

Después de la interna por la conducción partidaria, la UCR bonaerense pretende generar un candidato para disputarle el liderazgo a Pro en la coalición. Apuestan a la figura de Manes, quien duda de competir en las legislativas, porque también mira el escenario de 2023. “No hay un no rotundo de Facundo”, avisan. Maximiliano Abad, que asumirá el sábado como titular del partido, se verá esta semana con Carrió. “Hay incertidumbre porque todavía no construimos la cancha y no sabemos quiénes van a ser los jugadores”, avisan un referente radical.

Mauricio Macri se reunió con los integrantes del Grupo Dorrego en Vicente López

El proyecto del vice de Larreta también inquieta a Emilio Monzó y Joaquín de la Torre, quienes también caminan la provincia con la intención de disputar la gobernación en 2023. Mientras que Monzó pretende ser candidato en las legislativas dentro de Juntos por el Cambio, una idea que rechazan varios socios del espacio, De la Torre espera que Vidal confirme si se irá a la Ciudad. En ese caso, el exministro se sentiría libre para negociar su eventual pase a la tercera vía que construye Florencio Randazzo.

Miguel Ángel Pichetto también teje su propio armado en Buenos Aires. Lanzó Peronismo Republicano junto a De la Torre y aspira a llegar a 2023 como un socio pleno de JxC y liderando una fórmula presidencial. ¿Jugará en esta elección?