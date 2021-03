24 de marzo: la izquierda se diferencia de Madres y Abuelas y convoca a marchar a 45 años del golpe militar

A 45 años del último golpe militar, los principales o rganismos de derechos humanos no marcharán , dado el contexto de pandemia por el coronavirus. Ya lo habían adelantado en un comunicado emitido el 18 de febrero en Twitter, y lo confirmaron hoy durante un acto que encabezó Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada para homenajear a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. “Por la pandemia no vamos a poder a salir a las calles, hacer la catarsis, porque los organismos de derechos humanos cuidamos la vida. De ahí que no vamos a llamar a marchar”, indicó Taty Almeida, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadoraolo .

Organismos de derechos humanos de la Ciudad de Buenos Aires informamos que este 24 de marzo no marcharemos a Plaza de Mayo, pero haremos memoria con actos y acciones colectivas con los cuidados necesarios.

Como alternativa, Almeida pidió que los jóvenes militantes “no bajaran los brazos” y que “empañuelen toda la ciudad” , en memoria del 24 de marzo de 1976, y disparó contra la juventud opositora. “Esos jóvenes republicanos que han aparecido, que son los que hicieron ese nefasto acto el otro día, en la Plaza de Mayo, avalados por el gobierno de un expresidente elegido democráticamente. Si uno investiga sus apellidos, se da cuenta por qué piensan así, pero contra ellos están todos ustedes, queridos jóvenes, así que a no bajar los brazos y recordar el 24 de marzo. Pongan pañuelos. Hay que empañuelar toda la Ciudad. Los pañuelos son los 30.000 ″, dijo.

El presidente Alberto Fernández durante un acto en la exESMA Presidencia

Mañana a las 19, por una transmisión en vivo de TV Pública, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo leerán un documento en conjunto con otras organizaciones como Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras. “Esperemos que el mensaje llegue a miles de compatriotas, para reflexionar juntos sobre los logros y deudas que tenemos como sociedad, a 45 años del golpe genocida”, indicaron, en un comunicado oficial.

En paralelo, los organismos impulsaron una campaña para plantar 30.000 árboles en distintos puntos del país, bajo el lema “Plantamos memoria”, de la cual participó el Presidente cuando plantó un árbol junto a Almeida, el sábado pasado, en un acto en la exESMA en homenaje a los trabajadores desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. Los referentes de derechos humanos invitaron a “poner la memoria en acción” tanto en instituciones, sindicatos, clubes, escuelas, como en las casas particulares.

Por su parte, la organización Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia sí saldrá a las calles mañana. Lo harán a partir de las 14, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo , y convocará a los principales referentes de la izquierda. Allí estarán el Frente de Izquierda (FIT) –encabezado por el diputado Nicolás del Caño– , Polo Obrero (PO) y Nuevo MAS –liderado por Manuela Castañeira–.

“Contra la impunidad, el ajuste, el FMI y la represión de ayer y de hoy. Por el triunfo de todas las luchas obreras y populares”, dice el comunicado del FIT. “Son 30.000. Fue genocidio” , agregaron en el llamado a marchar.

Manuela Castañeira, excandidata presidencial por Nuevo MAS, dijo que desde su espacio "no comparten el llamado a no marchar", e indicó que mañana se movilizarán hacia Plaza de Mayo

Castañeira, la excandidata presidencial, marcó distancia de la medida tomada por los organismos de derechos humanos, e indicó: “ No compartimos el llamado a no marchar del Gobierno. No se puede dejarle la calle a la derecha y sectores conservadores. Tenemos 30.000 motivos para seguir luchando.”

“Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es el espacio que nuclea a la izquierda y los organismos de de derechos humanos que han sido independientes de los gobiernos y el Estado, convocamos a las 15 desde Congreso a Plaza de Mayo. Allí se armará el palco en el que se dará lectura a un documento común a las 18 ″, agregó la líder de Nuevo MAS y la agrupación feminista Las Rojas.

Eduardo Belliboni, referente de Polo Obrero, quien también llamó a marchar, dijo: “El movimiento piquetero independiente y el Polo Obrero llaman a marchar este 24 de marzo a la Plaza de Mayo por las consignas históricas que hace 45 años levantamos. 30.000 compañeros desaparecidos y detenidos presentes, y marchamos contra la impunidad y represión de ayer y de hoy. Basta de ajuste, saqueo y FMI . No al pago de la deuda. Vacunas para todos, ni privatizadas ni vip. El Estado y el Gobierno son responsables. Fuera Berni ”.

También se movilizará el Partido Comunista Revolucionario. “El 24 nos movilizamos en todo el país, con los cuidados sanitarios, en un nuevo repudio a la dictadura genocida de 1976 ¡30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, indicó el PCR en un comunicado.

