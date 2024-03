“Tata” Yofre y Luis Labraña dieron detalles sobre la grabación del spot del Gobierno para el 24 de marzo

Escuchar

Tras su participación en el video que compartió el Gobierno el pasado domingo ofrece su versión sobre el ocurrido durante el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el extitular de la SIDE, Juan Bautista “Tata” Yofre, y el exmilitante de Montoneros, Luis Labraña, dieron algunas precisiones del “detrás de escena”. Durante su paso por LN+, develaron cómo y cuando se grabó el cortometraje y quién y de qué manera fueron convocados para formar parte del mismo.

En diálogo con Eduardo Feinmann, Yofre detalló en principio: “A mi me convocó un funcionario del Gobierno. Me preguntó si sería capaz de intervenir en este video y le dije que sí. Que si yo servía para un fin superior, que sí, que no tenía problema”. Luego, indicó que fue citado a una hora particular en la Casa Rosada. “No la pisaba hacia 22 años. Cuando llegué, me estaba esperando. Me llevaron adentro y saludé a mucha gente. A muchos de ellos no los conocía”, acotó.

Finalmente, Yofre, que también es escritor y periodista, fue trasladado al Salón Blanco de la sede del Ejecutivo, donde se encontró con el director del spot, Santiago Oria, documentalista y encargado de buena parte de la comunicación visual del Presidente. “Me conectaron los micrófonos, las luces y procedieron a hacerme una serie de preguntas que yo ya sabía que me iban a hacer”, dijo. Más adelante en la entrevista, resaltó que la filmación del video tuvo lugar el martes 19 de marzo.

Labraña, por su parte, fue un tanto más escueto sobre su participación. Contó que recibió un mensaje de WhatsApp semanas atrás de “gente del grupo del director [Santiago Oria] del film”. “Y acepté”, aseguró. Confesó que fue una sorpresa saber que Yofre también iba a participar del documental. “No coincidimos porque cuando yo llegué vos te habías ido”, sumó el exsecretario de Inteligencia. Aclaró además que Labraña ofreció testimonio desde el Salón de los Acuerdos.

Fuera de la discusión por el spot del gobierno, ambos se pronunciaron sobre la marcha que tuvo lugar ayer en Plaza de Mayo en el marco del Día de la Memoria. “Me emocioné cuando vi las multitudes. Vi mucha gente joven y militantes”, destacó Labraña en principio. Luego, lamentó: “Mucha de esta gente es rentada”.

Yofre, mientras tanto, confesó no haber sentido nada. “Todos esos muchachos que estaban ahí ignoran lo que ha pasado en la década del 60 y el 70. Vi una serie de personajes con banderas. Entre ellos, la CGT. Espero que no olviden que, antes de golpe, firmaron un acuerdo de no intervención”, lanzó.

Y concluyó su participación televisiva al hablar sobre las críticas a Javier Milei y Victoria Villarruel por la postura del Ejecutivo sobre el 24 de marzo: “Ellos no son negacionistas. Los negacionistas en todo caso son los otros, que niegan todo lo que les conviene. Villarruel nunca apañó la lucha contra la subversión”.

La participación del “Tata” Yofre en el spot del Gobierno

El domingo, Yofre habló por primera vez en LN+ sobre su involucramiento en el cortometraje y dijo: “No sé por qué me eligieron para participar. Me deben de tener algún tipo de respeto. Entiendo que por eso me convocaron. Conmigo no hay chistes. Yo escribo documentos. Todos mis libros están documentado”.

Consideró más adelante que uno de los motivos por los que la grabación es breve se debe a que está hecha para redes sociales, donde destaca que el Presidente tiene mayor relevancia. “El peronismo perdió contra un señor con poco tiempo en la política y él les ganó a través de las redes. Por eso son importantes”, enfatizó.

Y completó: “Creo que es un video muy importante. Hay que mirar para adelante de una vez por todas. Hay que terminar con todo esto. Las Fuerzas Armadas deben reconocer sus graves errores. Los que están presos tienen que irse a sus casas. Y caminar para adelante”.

